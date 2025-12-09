Jätteiden lajittelu on tärkeää myös jouluna – Katso HSY:n lajitteluvinkit

Lajittele keittiön joulujätteet oikein

Joulun ajan herkut ja jouluruokien valmistus tuottavat monenlaisia jätteitä, joiden lajitteluohjeet on hyvä muistaa juhlankin keskellä.

Konvehtirasioiden kartonkiosat ja paperimainen suojalevy lajitellaan kartonginkeräykseen. Ne on hyvä litistää, jotta ne vievät vähemmän tilaa jäteastiassa. Sen sijaan konvehtirasian muovikääre ja -alusta sekä suklaakalenterien muoviosat kuuluvat muovinkeräykseen.

Konvehtikääreiden materiaali vaihtelee. Rapiseva ja vaikeasti repeävä kääre kuuluu muovinkeräykseen, paperimainen ja helposti repeävä kartonkikeräykseen ja alumiininen, taittuva kääre puolestaan metallinkeräykseen.

“Metallinkeräykseen kelpaavat myös esimerkiksi ruoanlaitossa käytetty folio ja joululaatikoiden tyhjät alumiinivuoat. Niitä ei tarvitse pestä, kun ne on kaavittu puhtaaksi. Metalli on arvokas raaka-aine, joka kannattaa kierrättää. Uuden alumiinin tuottaminen kierrätysalumiinista bauksiittimalmin sijaan säästää energiaa jopa 95 prosenttia”, kertoo HSY:n erityisasiantuntija Minna Partti.

Paperiset servietit ja kiinteä tai hyytynyt kinkunrasva kuuluvat biojätteeseen. Nestemäinen rasva pakataan tiiviisti, esimerkiksi maitotölkkiin, ja laitetaan sekajätteeseen, samoin märkälujat kuituliinat.

”Rasvaiset paistoastiat kannattaa pyyhkiä talouspaperilla ennen pesua ja laittaa paperi biojätteeseen. Näin rasvajätteet voidaan hyödyntää uudelleen osana biojätettä ja viemärit pysyvät kunnossa eivätkä tukkeudu”, HSY:n ympäristöasiantuntija Elina Tanner ohjeistaa.

Joulujätteiden lajitteluohjeet voi tarkistaa helposti HSY:n Jäteoppaasta tai Joulun jätteiden lajittelu -verkkosivulta.

Lajittele lahjapaperit, koristeet ja sähkölaiteromu oikein

Jos rikkinäisestä joulukoristeesta yli puolet on metallia, se kuuluu lajitella metallinkeräykseen. Metallijätettä ovat myös tuikkukynttilöiden alumiinikuoret. Sen sijaan täysin rikkoutuneet joulukoristeet, kuten joulukuusen pallot, kimallenauhat ja lasiset kynttilänjalat, lajitellaan sekajätteeseen, kuten myös steariini, kynttilänjämät sekä muoviset lyhty- ja hautakynttilöiden kuoret. Sekajätteeseen kuuluvat myös lahjapaperit, sillä ne sisältävät usein muovia, metallinhohtoista pintaa, teippiä tai väriaineita.

Rikkoutuneet valosarjat, sähkökyntteliköt ja paristoilla toimivat kynttilät ovat sähkölaiteromua (SER). Sähkölaiteromun voi viedä maksutta Sortti-asemille. Pienet sähkölaitteet, joiden mikään ulkomitta ei ylitä 25 senttimetriä, voi palauttaa myös suurempiin sähkölaitteita myyviin kauppoihin.

“On tärkeää muistaa, että vaikka rikkoontuneet sähkötuikut ja muut paristoja sisältävät koristeet saattavat olla muovista tehtyjä, ne eivät kuulu muovipakkaus- tai sekajäteastiaan vaan sähkölaitekeräykseen. Tällaisissa esineissä piilee väärään paikkaan laitettuna jopa tulipalovaara”, Partti muistuttaa.

Harkitse ennen kuin tilaat lahjan verkosta

Yhä useampi ostaa lahjoja myös verkosta, ja EU:n ulkopuolelta tilattujen, alle 150 € arvoisten tuotteiden määrä on kasvanut valtavasti. Tilatessa on tärkeä kiinnittää erityistä huomiota palvelun luotettavuuteen.

EU:n ulkopuolelta, useimmiten Kiinasta tilatun halvan tuotteen elinkaari voi olla hyvin lyhyt, ja halpa hinta voi kätkeä taakseen monta riskiä. Tilaajan voi olla hyvin vaikea varmistua siitä, että tuote on käyttäjälle turvallinen, sillä tuotteiden turvallisuutta ei testata eikä tarkisteta. Vastuu on kuitenkin tilaajalla.

Suomeen tilatut tuotteet ja niiden pakkausmateriaalit jäävät kohdemaan jätehuollon tehtäväksi. Tämä aiheuttaa lisää kustannuksia paikallisille toimijoille eli niille, jotka jätehuollon kustannukset maksavat.

“Kannustamme ostamaan vain sellaisia joululahjoja, joita lahjan saaja tarvitsee. Haastamme myös jokaisen miettimään, voisiko lahja olla jotain muuta kuin tavaraa, kuten yhteistä aikaa, elämyksiä ja tekemistä. Helpot lahjavinkit löydät Anna jotain muuta -verkkosivultamme”, HSY:n ympäristöasiantuntija Iiris Tanner kertoo.

Nappaa talteen ainakin nämä lajitteluvinkit