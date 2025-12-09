MTK:n uudet metsätilastot tarjoavat tarkkaa markkinatietoa metsänomistajille

MTK on uudistanut Metsätilastot-palvelun, joka tuo metsänomistajille ajankohtaista markkinatietoa ja työkaluja puukaupan suunnitteluun. Uudistus sisältää oman sivuston, selkeät ikonit ja monipuoliset datapalvelut, jotka tukevat metsänomistajien päätöksentekoa. MTK Jäsenet mobiilisovelluksessa voi nyt myös vertailla lopputuotemarkkinoita puun hintakehitykseen. Palvelukokonaisuus on kaikkien MTK:n ja metsänhoitoyhdistyksien jäsenten hyödynnettävissä.