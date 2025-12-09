MTK:n uudet metsätilastot tarjoavat tarkkaa markkinatietoa metsänomistajille
MTK on uudistanut Metsätilastot-palvelun, joka tuo metsänomistajille ajankohtaista markkinatietoa ja työkaluja puukaupan suunnitteluun. Uudistus sisältää oman sivuston, selkeät ikonit ja monipuoliset datapalvelut, jotka tukevat metsänomistajien päätöksentekoa. MTK Jäsenet mobiilisovelluksessa voi nyt myös vertailla lopputuotemarkkinoita puun hintakehitykseen. Palvelukokonaisuus on kaikkien MTK:n ja metsänhoitoyhdistyksien jäsenten hyödynnettävissä.
Uudistettu tilastopalvelu tarjoaa viikoittaiset puunhintaraportit, pitkän aikavälin hintaseurantaa sekä monipuolisia karttasovelluksia, joiden avulla metsänomistaja voi vertailla alueellisia hintatasoja ja eri puutavaralajien kehitystä. Näiden työkalujen avulla on mahdollista ennakoida markkinoiden muutoksia omatoimisesti ja valita omien tavoitteiden mukainen optimaalinen myyntihetki.
”Palvelu sisältää julkista, itse tuotettua ja ostettua dataa. Tilastot tukevat myös OmaMetsä-palvelua, joka tarjoaa käytännön työkalut puukaupan toteuttamiseen metsänhoitoyhdistyksen avustuksella. Metsätilastot on rakennettu tukemaan sekä metsänomistajien yleistä että tarkempaakin informaatiotarvetta”, MTK:n tutkimuspäällikkö Kalle Karttunen kommentoi.
Kehitys ei ollut pelkkä tekninen päivitys, vaan strateginen muutos. Vuonna 2023 aloitettiin pohjatyö, luomalla markkinatiedon tietovarasto. Puumarkkinoiden seuranta vaatii tarkkaa ja ajantasaista dataa nykyaikaisin menetelmin.
”Tilastosivua on kehitetty suomalaisen metsänomistajan näkökulmasta. Erilaisia tilastoja on tarjolla eri palveluissa, mutta metsänomistajien kannalta ne ovat olleet hyvin hajallaan. Nyt kaikki metsänomistajien kannalta oleellinen löytyy yhdeltä sivulta”, Karttunen taustoittaa.
Karttusen mukaan kehitystyö tilastojen kanssa on jatkuvaa ja palaute tilastopalvelusta on tervetullutta. Tekoälyn tuomia mahdollisuuksia on tarkoitus hyödyntää myös tilastopalvelun kehityksessä.
MTK Jäsenet -sovellus tuo tiedon lähelle
MTK Jäsenet -mobiilisovellus tarjoaa metsänomistajille ajankohtaista tietoa puukaupan tueksi. Mobiilisovellusta voivat käyttää kaikki metsänhoitoyhdistyksien ja MTK:n jäsenet tunnuksillaan.
MTK Jäsenet -mobiilisovellus tarjoaa metsänomistajille:
-
Uusimmat metsäaiheiset artikkelit ja tapahtumat
-
Webinaarien tallenteet
-
Uudistetun Markkinat-osion, jossa on Puumarkkinat ja Lopputuotemarkkinat osiot
-
Puumarkkinat osion, joka sisältää puukaupan viikkohintaseurantaa
-
Lopputuotemarkkinat osion, joka sisältää jopa viikoittain päivittyvää lopputuotteiden hintaseurantaa, jota voi joustavasti vertailla myös puun hintakehitykseen
-
Suoran pääsyn OmaMetsä-palveluun
Linkit:
-
-
-
MTK Jäsenet -mobiilisovellus on ladattavissa Android- ja IPhone –puhelimien sovelluskaupoista. Sovelluksiin kirjaudutaan ensimmäisellä kerralla MTK:n jäsentunnuksilla.
Lisätietoja:
Kalle Karttunen, tutkimuspäällikkö, MTK
kalle.karttunen@mtk.fi, +358 44 373 9377
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
MTK on tyytyväinen siihen, että maa- ja metsätalousvaliokunta tarjoaa ratkaisut suurpeto-ongelmiin9.12.2025 13:02:51 EET | Tiedote
Susi-, karhu- ja ilveskannat ovat kasvaneet niin korkeiksi, että tuotantoeläimiin kohdistuneiden vuotuisten vahinkotapausten määrä tekee kaikkien lajien osalta tänä vuonna uuden ennätyksen. Lisäksi kannanhoidollisen metsästyksen estymisen vuoksi lajien ihmisarkuus on vähentynyt.
Aito joulukuusi on ympäristöteko – muovikuusilla merkittävä hiilijalanjälki5.12.2025 13:39:35 EET | Tiedote
Aito kotimainen joulukuusi on ekologinen valinta. Vaihtoehtoja kodin tunnelmanluojaksi löytyy runsaasti, vaikka lähimetsästä kuusta ei olisikaan mahdollista hakea. Suomalaisten joulukuusien kuumin myyntisesonki on parhaillaan käynnissä.
MTK:n Tiainen Äänekoskella: Uuden aluehallinnon on tuettava maaseudun elinvoimaa ja yrittämistä2.12.2025 10:00:00 EET | Tiedote
Suomen aluehallinto uudistuu vuodenvaihteessa, kun toimintansa aloittavat kymmenen alueellista elinvoimakeskusta sekä uusi valtakunnallinen lupa- ja valvontavirasto. Nykyiset ELY-keskukset ja AVI:t lakkautetaan. ”Muutoksen on vahvistettava maaseudun elinvoimaa, turvattava palvelujen saatavuus ja varmistettava maataloushallinnon sujuva toiminta heti alusta lähtien”, korostaa MTK:n johtaja Simo Tiainen MTK Keski-Suomen syyskokouksessa 2.12. Äänekoskella.
METSO-ohjelman rahoitusta on korotettava – valtion vastuu säilytettävä1.12.2025 14:15:49 EET | Tiedote
Seitsemän järjestöä vetoaa yhdessä METSO-ohjelman rahoituksen puolesta poliittisille päättäjille toimitetussa kirjelmässä. Tavoitteita vastaavalla rahoituksella voidaan varmistaa maanomistajien mahdollisuus vapaaehtoiseen metsien suojeluun - erityisesti luonnontilaisten metsien ja vanhojen metsien osalta.
Metsänhoitoyhdistyksen jäsen pääsee mukaan metsäsertifiointiin – sitoutumatta yhteen puunostajaan28.11.2025 14:51:51 EET | Tiedote
PEFC-sertifiointi kertoo metsänomistajan sitoutumisesta kestävään metsätalouteen ja vastuulliseen luonnonvarojen käyttöön. Metsänhoitoyhdistyksen kautta sertifiointi hoituu helposti, luotettavasti ja ilman lisäkuluja – samalla tuetaan metsänomistajien yhteistä edunvalvontaa. MTK:n metsäjohtaja Marko Mäki-Hakola muistuttaa, että metsänomistajan kannattaa kilpailuttaa puukauppansa eikä sitoutua suoraan yhteen ostajaan, vaikka eri yhtiöt tarjoavat omia PEFC-ryhmiään.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme