Investointien lupareformi maaliin – vauhtia luvitukseen, kasvua talouteen

Suomi on tarttunut konkreettiseen kasvukeinoon, kun yritysten investointihankkeiden lupakäsittely siirtyy uuteen aikaan 1.1.2026. Eniten odotettu uudistus on keskitetty yhden luukun palvelu ympäristöä koskevissa luvissa. Suomen ulottuvilla olevan investointiaallon etenemistä vauhdittaa myös tuulivoiman etäisyyssäännöistä saatu sopu.

Investointiluvituksen sujuvoittaminen on ollut hallitusohjelman kärkihankkeita ja EK:n pitkäaikainen tavoite. Nyt se on etenemässä keskeisiltä osiltaan maaliin: valtion myöntämien ympäristöä koskevien lupien käsittely keskitetään uuteen valtakunnalliseen lupa- ja valvontavirastoon 1.1. 2026.

Kyse on ennen kaikkea talouskasvusta, korostaa EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies.

”Lupareformin myötä Suomella on aito mahdollisuus siihen, että kasvua jarruttanut investointilukko lähtee aukeamaan. Sujuvasta lupakäsittelystä saadaan Suomen investointiympäristön kilpailuvaltti, kunhan toimeenpanovaiheessa onnistutaan.”

”Suurimmat odotukset liittyvät yhden luukun palveluun, jota yritykset ovat vuosien ajan peräänkuuluttaneet. Yksittäinen hanke voi käsittää suurenkin määrän rinnakkaisia ympäristöä koskevia lupia – jatkossa niiden käsittely tehdään koordinoidusti, kaikkien viranomaisten istuessa saman pöydän ääressä.”

Ympäristönsuojelun korkeasta tasosta tulee pitää jatkossakin kiinni. Keskitetty viranomaiskäsittely tarjoaa entistä paremmat keinot varmistaa, että kaikki ympäristönäkökohdat huomioidaan lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Ennakoitavuuskin paranee, kun viranomaisten tulkinnat päästään yhteensovittamaan lupakäsittelyn aikana.

Turvataan viraston resurssit henkilöstön, hankeosaamisen ja digijärjestelmien osalta

Uusi toimintamalli perustuu viranomaisten tiiviiseen koordinaatioon. Onnistumiseen tarvitaan yhteistyötahtoa, riittäviä henkilöresursseja ja myös uudenlaista osaamista. Esimerkiksi vihreän siirtymän hankkeissa liikutaan innovaatioiden ja teknologioiden etulinjassa, mikä asettaa aivan uusia vaatimuksia lupakäsittelylle.

Virastolle tulee turvata riittävät resurssit myös sähköisen asioinnin toteuttamiseen ja siihen liittyvään järjestelmäkehitykseen: yritysten asiointirajapinnasta on määrä tulla täysin paperiton.

Samoin on varmistettava mahdollisimman sujuva siirtymävaihe. Vihreän siirtymän hankkeiden etusijamenettelyn on tärkeää jatkua häiriöttä vuoden alusta alkaen.

Tuulivoimaloiden uusi etäisyysvaatimus oli välttämätön kompromissi

Suomen ulottuvilla on historiallinen investointipotentiaali energiasiirtymään liittyvissä hankkeissa, joita EK:n dataikkuna seuraa. Luvituksen pelisäännöt vaikuttavat konkreettisella tavalla siihen, missä määrin hankkeet etenevät kohti konkretiaa.

Tuulivoiman luvitukseen saatiin marraskuun lopussa tärkeää selkiytystä, arvioi johtava asiantuntija Minna Ojanperä:

”Hallituksen päätös kertoo vaikeasta mutta välttämättömästä kompromissista eri näkökulmien yhteensovittamiseksi. Uusi 1,25 kilometrin vähimmäisetäisyys tuo takapakkia tuulivoimaloiden nykytilanteeseen verrattuna, mutta pelissä on paljon muutakin. Alueidenkäyttölaki on tärkeä saada eteenpäin eduskunnan käsittelyyn, sillä se sääntelee energiasektorin ohella rakentamista, kaupan alaa ja monia muita toimialoja. Maankäytön ja rakentamisen sääntely on olennainen osa luvituksen isoa kokonaisuutta.”

Lisätiedot:

johtava asiantuntija Minna Ojanperä, puh. 050 521 8152, etunimi.sukunimi@ek.fi