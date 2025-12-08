Kantaverkkoa vahvistetaan Itä-Suomessa – Fingrid uusii sähköasemat Lieksassa ja Nurmeksessa

Itä-Suomen alueella on viime vuosien aikana toteutettu useita merkittäviä investointeja kantaverkon vahvistamiseksi. Osana kantaverkon suunnitelmallista kehittämistä Pohjois-Karjalan alueella Fingrid uusii Lieksassa ja Nurmeksessa sijaitsevat sähköasemansa. Sähköasemahankkeiden arvioidut investointikustannukset ovat yhteensä noin kymmenen miljoonaa euroa ja niiden arvioidaan valmistuvan vuonna 2028.



”Sähköasemiin tehtävät investoinnit ovat osa pitkäjänteistä työtämme kantaverkon kehittämiseksi. Pohjois-Karjalan alueella kantaverkkoon on viime vuosien aikana tehty merkittäviä investointeja, joilla haluamme varmistaa, että alueen asiakkaat saavat luotettavaa sähköä myös tulevaisuudessa”, Fingridin varatoimitusjohtaja Timo Kiiveri toteaa.



Kantaverkon kehittäminen mahdollistaa investointien toteuttamisen Itä-Suomeen

Fingrid on suunnitellut investoivansa kantaverkkoon seuraavan kymmenen vuoden aikana 5,2 miljardia euroa. Jokaisella investoinnilla vahvistetaan sähkönsiirtoa ja parannetaan tulevien sähkönkulutuksen ja -tuotannon investointien liittämismahdollisuuksia kantaverkkoon. Myös Pohjois-Karjalan alueelle on toteutettu viime vuosien aikana lukuisia hankkeita, jotka luovat pohjaa nyt käynnissä oleville ja tuleville kehityshankkeille. Hankkeiden toteutuneet investointikustannukset alueelle ovat olleet yhteensä noin neljäkymmentä miljoonaa euroa.



Osana kantaverkon kehittämistä Itä-Suomen alueella Fingrid rakentaa Vaalan ja Joroisten välille Järvilinjan vahvistamiseksi uutta 400 + 110 kilovoltin voimajohtoyhteyttä, joka valmistuu kokonaisuudessaan ensi syksynä. Hanke on valmistuttuaan merkittävä vahvistus kantaverkkoon ja parantaa Itä-Suomen alueelle suunniteltujen uusiutuvan energian investointien ja sitä hyödyntävien teollisten investointien liittymismahdollisuuksia kantaverkkoon.

Viime vuosina tehdyt investoinnit kantaverkkoon Pohjois-Karjalassa:

2019: Uimaharjun 110 kV sähköasemalle lisättiin kondensaattori tukemaan Pohjois-Karjalan alueen jännitteenhallintaa.

2020: Kontiolahden 110 kV sähköaseman perusparannus- ja laajennushanke valmistui. Hanke paransi koko Pohjois-Karjalan käyttövarmuutta merkittävästi.

2022: Kontiolahti–Uimaharju–Pamilo 110 kV voimajohtohankekokonaisuus Pohjois-Karjalassa valmistui. Hankkeessa rakennettiin noin 112 km uutta 110 kV voimajohtoa. Johtohankkeen yhteydessä rakennettiin myös uusi Palojärven 110 kV sähköasema ja muodostettiin uusi Kontiolahti–Kiikanlahti 110 kV voimajohtoyhteys. Käyttövarmuuden parantamisen lisäksi hanke kasvatti alueen voimajohtojen siirtokapasiteettia.

2023: Happolan ja Hovinpaikan 110 kV liityntäasemat sekä Ihalanmäen 110 kV pitkittäiskatkaisija otettiin käyttöön parantamaan alueen käyttövarmuutta ja helpottamaan keskeytyksiä 110 kV voimajohtoyhteyksillä Alapitkä–Kontiolahti ja Huutokoski–Kontiolahti.

2025: Kontiolahden 110 kV sähköasemalle lisättiin 110 kV reaktori, joka laajasti on parantanut alueen jännitteenhallintaa.



Vastaavia investointeja ja kehityshankkeita toteutetaan eri puolella Suomea. Kantaverkon ylläpito ja kehittäminen on valtakunnallista, pitkäjänteistä työtä, jonka tavoitteena on varmistaa sähkön toimitusvarmuus ja sähkön laatu koko maassa.

