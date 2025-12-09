Veronika Honkasalo: Metsästyskiima voitti järjen ja huolellisen lainvalmistelun valiokunnassa
Vasemmistoliiton kansanedustaja, maa- ja metsätalousvaliokunnan jäsen Veronika Honkasalo kritisoi valiokunnan mietintöä metsästyslain muutoksesta historiallisen häikäilemättömäksi hyvän lainvalmistelun ja hallintotavan loukkaukseksi.
– Pykälät, joilla halutaan jatkossa ampua Suomessa susien lisäksi myös karhuja ja ilveksiä, kirjoitettiin valiokunnan kokouksissa tupakkiaskin kanteen ilman mitään asiantuntijakierroksia, kuulemisia tai virkamiesvalmistelua. Kaikki tämä, jotta susimetsälle varmasti päästään heti tammikuussa ja jotta metsästys myös muiden suurpetojen osalta olisi mahdollisimman vapaata, Honkasalo sanoo.
Jo hallituksen alkuperäinen lakiesitys oli poikkeuksellisen huonosti valmisteltu ja Lainsäädännön arviointineuvosto antoi siitä murska-arvion. Valiokunta halusi lisäksi vielä viime metreillä muuttaa lakia niin, että myös karhun, ilveksen ja saukon kiintiömetsästys tulee mahdolliseksi poronhoitoalueen lisäksi koko maassa. Muutokset tehtiin täysin ilman oikeudellista arviointia ja asiantuntijakuulemisia.
– Tämä menettelytapa eli hallituksen esityksen perusratkaisujen merkittävä laajentaminen valiokunnassa on kyseenalainen ja erittäin ongelmallinen lainvalmistelun laadun, eduskunnan toimintatapojen ja perustuslain kannalta. Näin merkittävät muutokset olisivat vaatineet lain palauttamisen valtioneuvostolle, Honkasalo sanoo.
Honkasalon mielestä metsästyskiima on valiokunnassa sivuuttanut kaiken terveen järjen ja hyvän lainvalmistelun periaatteet. Hallituspuolueiden edustajat ovat Honkasalon mukaan kuunnelleet asiassa etupäässä Metsästäjäliittoa eivätkä valmistelevia virkamiehiä ja asiantuntijoita.
– Kunpa hallituspuolueissa oltaisiin valmiita puolustamaan tavallisia pienituloisia suomalaisia yhtä hanakasti kuin oikeutta päästä tappamaan susia, ilveksiä ja karhuja, Honkasalo sanoo.
Honkasalon mielestä haja-asutusalueilla asuvien suomalaisten huolet susista tulee ottaa vakavasti. Susiongelmien ratkaisuun on kuitenkin muitakin keinoja kuin koko Suomen susikannan vaarantaminen laajamittaisella metsästyksellä, esimerkiksi ennaltaehkäisevät toimet ja häiriötä aiheuttavien susiyksilöiden kohdennettu lopettaminen.
– Susi on Suomessa yhä erittäin uhanalainen laji. Viimeisimmän tutkimustiedon valossa suden suojelutason heikentäminen ei ole perusteltua. Jopa 100 yksilön kiintiömetsästys vaarantaa Suomen susikannan varsinkin kun valiokunta painotti mietinnössään, että poikkeusluvat ja muu kuolleisuus tulee vielä tämän päälle, Honkasalo sanoo.
Tuoreen kyselytutkimuksen mukaan selvä enemmistö suomalaisista vastustaa susien kiintiömetsästystä nykytilanteessa, myös haja-asutusalueilla.
– Suomen kansa ymmärtää, että susi kuuluu Suomen luontoon ja sillä on ekosysteemissään tärkeä tehtävä. Maa- ja metsätalousvaliokunnassa istuvista Metsästäjäliiton apureista ei tällaista ymmärrystä löydy, Honkasalo sanoo.
Liitteenä vasemmistoliiton ja vihreiden valiokunnan mietintöön jättämä vastalause.
Yhteyshenkilöt
Veronika HonkasalokansanedustajaPuh:040 555 9409veronika.honkasalo@eduskunta.fi
Liitteet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Vasemmistoliitto
Johannes Yrttiaho: Potkulaki on perustuslain vastainen EK:n toimeksianto9.12.2025 11:12:12 EET | Tiedote
Vasemmistoliiton kansanedustaja Johannes Yrttiaho jätti eriävän mielipiteen perustuslakivaliokunnan mietintöön niin sanotusta potkulaista, eli hallituksen esityksestä työsopimuslain irtisanomissuojan heikentämiseksi.
Veronika Honkasalo: Byrokratiaa kasvatetaan miljoonilla vain, jotta köyhimmiltä voidaan leikata8.12.2025 11:17:01 EET | Tiedote
Vasemmistoliiton kansanedustaja Veronika Honkasalo kritisoi jyrkästi hallituksen suunnitelmaa lisätä viranomaisbyrokratiaa samaan aikaan, kun toimeentulotukea leikataan ja rajataan. Lakimuutoksen myötä Kela saa 10 miljoonaa euroa 130 lisähenkilön palkkaamiseksi. Muut viranomaiset saavat yhteensä 7 miljoonaa euroa lisää resursseja
Pia Lohikoski: Hallitus kiirehti toimeentulotuen julmat leikkaukset läpi8.12.2025 09:44:23 EET | Tiedote
Sosiaali- ja terveysvaliokunta kokoontui itsenäisyyspäivän jälkeisenä sunnuntaina ylimääräiseen kokoukseen, jossa hallituspuolueet kiirehtivät viemään toimeentulotuen leikkaukset läpi. Vasemmistoliiton kansanedustaja Pia Lohikoski kertoo olevansa syvästi huolissaan viimesijaisen turvan heikentämisestä. Lohikoski jätti valiokunnan varajäsenenä esitykseen vastalauseen SDP:n ja vihreiden kanssa.
Aino-Kaisa Pekonen: Kokoomus ja perussuomalaiset toivottavat pienituloisille pahaa joulua8.12.2025 09:41:57 EET | Tiedote
Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja, sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen Aino-Kaisa Pekonen varoittaa hallituksen toimeentulotukeen esittämien leikkauksien lisäävän äärimmäistä köyhyyttä Suomessa. Sosiaali- ja terveysvaliokunta sai sunnuntaina valmiiksi mietintönsä hallituksen esityksestä, jolla leikataan 70 miljoonaa euroa pienituloisimmilta suomalaisilta
Linnan juhlat: Kansanedustaja Hanna Sarkkisen puku sisältää leikkauspolitiikan vastaisen viestin6.12.2025 13:44:52 EET | Tiedote
Vasemmistoliiton oululainen kansanedustaja Hanna Sarkkinen osallistuu tänään Linnan juhliin puvussa, jonka on suunnitellut taiteen maisteriopintoja Lapin yliopistossa suorittava muotisuunnittelijaopiskelija Sanna Hautamäki Kokkolasta.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme