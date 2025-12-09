ELY-keskus on antanut yhteysviranomaisen perustellun päätelmän Kokkolan Energiaverkot Oy:n Hirvisuo-KIP 400 + 110 kV:n voimajohtohankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta (Keski-Pohjanmaa)
Kokkolan Energiaverkot Oy suunnittelee noin 8 kilometrin pituisen 400 kV:n tai 400+110 kV:n voimajohdon rakentamista Hirvisuon sähköasemalta Hepo-Ventusnevan kautta Kokkolan keskustaajaman lävitse Kokkolan Ykspihlajan suurteollisuusalueelle (Kokkola Industrial Park, KIP) rakennettavalle muuntoasemalle.
Uusi voimajohtoreitti sijoittuu suurimmalta osin olemassa olevan voimajohdon viereen ja sijaitsee lähimmillään noin 1,5 kilometrin etäisyydellä Kokkolan keskustasta. Voimajohdolle tarkastellaan yhtä pääreittivaihtoehtoa, jonka varrella on Kokkolan golfkentän kohdalla vaihtoehtoinen reittitarkastelu. Ykspihlajan suurteollisuusalueelle rakennettavalle sähköasemalle tarkastellaan kahta vaihtoehtoista sijaintia.
Kuulemisessa saatiin 8 lausuntoa ja 2 mielipidettä. Kannanotoissa esiin nousivat erityisesti hankkeen vaikutukset maankäyttöön, maisemaan sekä ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen.
Yhteysviranomainen katsoo hankkeen merkittävimpien vaikutusten kohdistuvan maankäyttöön, ihmisten elinoloihin, maisemaan ja viihtyvyyteen sekä pohjaveteen. Hankkeella on toteutusvaihtoehdosta riippumatta kielteisiä vaikutuksia ihmisten elinoloihin ja asuinviihtyvyyteen sekä myös virkistysmahdollisuuksiin. Virkistysmahdollisuuksiin kohdistuvat vaikutukset muodostuvat tiettyjen virkistyskäyttöön tarkoitettujen alueiden pienentymisestä tai siirtymisestä. Merkittävimmät virkistysalueiden maisemavaikutukset kohdistuvat Kokkolan golfkentälle, Hepo-Ventusnevalla sijaitsevalle jalkapallokentälle, Santahaan ulkoilualueelle sekä Patamäen ulkoilualueelle. Pohjaveteen kohdistuvat vaikutukset keskittyvät pääasiassa voimajohdon rakentamisen aikaisiin tilapäisiin vaikutuksiin.
Perusteltu päätelmä sekä saadut lausunnot ja mielipiteet ovat nähtävillä ympäristöhallinnon verkkosivuilla osoitteessa:
www.ymparisto.fi/kokkolanenergiaverkot-hirvisuo-KIP-voimajohto-YVA
sekä viranomaisen verkkosivuilla 30 päivän ajan osoitteessa www.ely-keskus.fi/kuulutukset/etela-pohjanmaa 31.12.2025 saakka ja 1.1.2026 alkaen osoitteessa www.lvv.fi > Ajankohtaista.
Yhteyshenkilöt
Ylitarkastaja Maija Nykänen, p. 0295 026 223
Linkit
Tietoa julkaisijasta
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Päätoimipaikka Seinäjoki: Alvar Aallon katu 8, PL 156
Vaasa: Wolffintie 35 | Kokkola: Pitkänsillankatu 15
0295 027 500
http://www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on monialainen, alueellinen toimija. Haluamme edistää alueemme elinvoimaa, kestävää kasvua ja hyvää tulevaisuutta sekä hyvinvointia ja sisäistä turvallisuutta. Hoidamme elinkeinoihin, ympäristöön ja liikenteeseen liittyviä tehtäviä asiakkaidemme eli ihmisten, yritysten ja yhteisöjen hyväksi. Teemme työtämme Etelä-Pohjanmaan lisäksi Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla ympäristö- ja liikenneasioissa.
ELY-keskusten valtakunnallisia tiedotteita voit lukea täältä: ELY-keskukset
NTM-centralen i Södra Österbotten är en branschövergripande, regional aktör. Vi vill främja livskraft, hållbar tillväxt, en god framtid samt välstånd och intern säkerhet i regionen. Vi sköter uppgifter i anslutning till näringslivet, miljön och trafiken för våra kunders, dvs. människors, företags och sammanslutningars bästa. Vi är verksamma utöver i Södra Österbotten även i Österbotten och Mellersta Österbotten i fråga om miljö- och trafikfrågor.
NTM-centralernas riksomfattande pressmeddelanden kan du läsa här: NTM-centralerna
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
I fortsättningen säkerställer Tillstånds- och tillsynsverket att tidsfristerna för behandlingen av tillståndsförfaranden för förnybar energi efterföljs9.12.2025 10:33:31 EET | Pressmeddelande
I augusti 2025 förnyades lagstiftningen som styr tidsfristerna för tillståndsförfaranden och vissa andra administrativa förfaranden i samband med projekt för förnybar energi. I fortsättningen tillämpas tidsfristerna på mer omfattande projekt- och tillståndshelheter, och genomförandet av dem säkerställs genom att förbinda myndigheterna och de projektansvariga till en gemensam tidtabell för tillståndsbehandlingen.
Uusiutuvan energian hankkeiden lupien käsittelymääräaikojen toteutuminen varmistetaan jatkossa Lupa- ja valvontavirastossa9.12.2025 10:33:31 EET | Tiedote
Uusiutuvan energian hankkeisiin liittyvien lupa- ja muiden hallinnollisten menettelyiden käsittelyaikoja säätelevä lainsäädäntö uudistui elokuussa 2025. Määräaikoja sovelletaan jatkossa aiempaa laajempiin hanke- ja lupakokonaisuuksiin, ja niiden toteutuminen varmistetaan sitouttamalla viranomaiset ja hankkeesta vastaavat yhteiseen käsittelyaikatauluun.
Vägnätet av lägre klass lider av det milda vädret5.12.2025 13:05:51 EET | Pressmeddelande
Det milda vädret och regnet under de senaste dagar leder till utmaningar i väghållningen speciellt i frågan om vägnätet av lägre klass. På slätterna i Södra Österbotten och längs kustområdet i Österbotten har det på grusvägarna börjat bildas håligheter och ytmenföre. Ytmenföre innebär att vägytan blir gyttjig och vägens bärighet försämras. Viktbegränsningar har införts på ett grusvägsavsnitt i Malax (väg 17463 mellan Rönnholm-Övermalax, Malax. Noggrannare plats: Avsnittet Rönnholm-Mattlar) (enligt läget 4.12.2025).
Leuto sää kurittaa alempaa maantieverkkoa5.12.2025 13:05:51 EET | Tiedote
Leuto sää ja viimepäivien sateet aiheuttavat haasteita tienpidolle etenkin alemmalla maantietieverkolla. Etelä-Pohjanmaan lakeuksilla, sekä Pohjanmaan rannikkoalueilla sorateille on alkanut muodostua tienkäyttäjiä vaivaavia reikäsarjoja ja pintakelirikkoa. Pintakelirikossa tien pinta liejuuntuu ja sen kantavuus heikkenee. Painorajoituksia on jouduttu asettamaan yhdelle soratieosuudelle Maalahdessa (Tie 17463 välillä Rönnholm - Övermalax, Maalahti. Tarkempi paikka: Välillä Rönnholm - Mattlar) (tilanne 4.12.2025).
Från NTM-centraler till livskraftscentraler 1.1.20265.12.2025 09:00:00 EET | Pressmeddelande
Vid ingången av år 2026 inrättas tio regionala livskraftscentraler i Finland. Samtidigt läggs de nuvarande 15 NTM-centralerna ner. Livskraftscentralen i Södra Österbottens verksamhetsområden omfattar näringar och kompetens, landsbygd och miljö samt trafik. Till det riksomfattande Tillstånds- och tillsynsverket överförs uppgifter från regionförvaltningsverken, Valvira samt från NTM-centralen tillstånds-, styrnings- och tillsynsuppgifter som gäller miljövård, vattenvård och naturskydd. NTM-centralens kollektivtrafikuppgifter hör i fortsättningen till Traficom.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme