Turun Osuuskauppa

S-market Rusko uudistui joulukauppaan

9.12.2025 12:30:27 EET | Turun Osuuskauppa | Tiedote

Ilmeen raikastuksen remontin myötä kokenut S-market Rusko on nyt entistä monipuolisempi. Myymälä palvelee tuttuun tapaan jatkossakin laajoilla aukioloajoilla ja tarjoaa edullisen hintatason.

S-market Ruskon uudistusta juhlistetaan 10.12.
-Kolme kuukautta kestäneen remontin aikana uudistimme itsepalvelukassa-alueen portituksilla. Uusimme myös leipäosaston sekä hedelmä- ja vihannespuolen kalusteet. Tuorepuolella ja pakasteissa valikoima kasvoi ja paistopisteen valikoima tuplaantui. Jatkossa asiakkaita ilahduttaa uusi take away -kahvipiste, kertoo ryhmäpäällikkö Tanja Raikaa Turun Osuuskaupasta.

Uuden konseptin mukaisen ilmeen saanut S-market Rusko on jatkossa myös entistä energiatehokkaampi. Myymälän Co2 -kylmälaitos uusittiin, kylmäkalusteet päivitettiin ovellisiin ja lauhdelämpö otetaan talteen. Myös valaistus päivitettin led-valaisimiin.

-Myymälä pysyi auki koko remontin ajan. Haluankin kiittää erityisesti henkilökuntaamme joustamisesta uudistuksen aikana. Nyt on hyvä jatkaa yhdessä kohti joulukauppaa, päättää Raikaa.

S-market Ruskon uudistusta juhlitaan keskiviikkona 10.12. Remontin valmistumisen myötä myös tauolla olleet robokuljetukset palaavat lähialueen asukkaiden iloksi.

Lisätietoja:

Turun Osuuskauppa, ryhmäpäällikkö Tanja Raikaa, puh. 010 764 5301

