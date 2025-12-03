S-market Rusko uudistui joulukauppaan

Suunnitelmat Wiklundin uudistamiseksi etenevät - Prisma ja uudistettu Sokos valmistuvat joulukauppaan 2026 29.10.2025 10:00:20 EET | Tiedote

Turun Osuuskauppa ilmoitti syyskuussa 10 miljoonan euron investoinneista Turun keskustan palvelujen kehittämiseen ja Prisman avaamisesta Wiklundille vuonna 2026.​ - Uudistusten tila- ja toimintasuunnittelu on edennyt vauhdilla ja muutostyöt Wiklundilla on aloitettu. Prisman päivittäistavarat tulevat sijoittumaan pääasiassa nykyisen S-marketin tiloihin pohjakerrokseen ja käyttötavarat katutasoon. Sokoksen naisten vaate- ja jalkinevalikoima siirtyy loppukesään mennessä Wiklundin toiseen kerrokseen muodostaen uudistetun muodin ja kodin kokonaisuuden. Sokoksen uudistunut kosmetiikka löytyy jatkossa katutasosta. Muutosten yhteydessä suunnittelemme Hyvä Olo-hoitoloiden sulkemista sekä Wiklundilla että Raision Kauppakeskus Myllyssä, kertoo Turun Osuuskaupan toimitusjohtaja Niklas Österlund. - Myös ravintolapalvelujamme muokataan ja suunnittelemme Bar W:n sulkemista joulusesongin jälkeen. Trattoria, Coffee House, Hesburger ja Walo Rooftop Bar palvelevat jatkossakin uudistuneella Wiklundilla, j