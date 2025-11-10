FinnHEMS nousi Suomen maineikkaimmaksi julkishallinnon organisaatioksi
Lääkärihelikopteripalvelu FinnHEMS nousi Suomen maineikkaimmaksi julkishallinnon organisaatioksi Reputation and Trust Analyticsin tuoreessa Julkishallinnon Luottamus&Maine 2025 -tutkimuksessa. Merkittävä tunnustus osoittaa sitoutumistamme laadukkaaseen ja luotettavaan toimintaan suomalaisten hyväksi.
Tutkimuksen mukaan FinnHEMSin mainearvosana nousi viime vuoden 3,87:stä 4,01:een viisiportaisella asteikolla eli erinomaiselle tasolle. Tulos nousi kaikilla maineen osa-alueilla. Erityisen vahvoja osa-alueita olivat tuotteet ja palvelut sekä vastuullisuus.
Entisestään noussut tulos osoittaa jatkuvaa kehitystä ja kansalaisten vankkaa luottamusta lääkärihelikopteritoimintaa kohtaan.
– Olemme syvästi kiitollisia ja ylpeitä siitä luottamuksesta, jota Suomen kansa FinnHEMSille osoittaa, sanoo FinnHEMSin toimitusjohtaja Jari Huhtinen.
– Tunnustus on koko henkilöstömme ja yhteistyökumppaneidemme työn tulosta. Vaikka toimialamme itsessään luo edellytykset hyvälle maineelle, se ei ole tae onnistumisesta – maineen eteen on tehtävä jatkuvasti työtä.
Tutkimuksen tulokset korostavat turvallisuuden merkitystä suomalaisille. Lähes kaikki organisaatiot kymmenen parhaan joukossa tekevät työtä, joka vahvistaa turvallisuutta maassamme, joko maanpuolustuksen tai terveys- ja pelastuspalvelujen parissa.
– Tutkimuksen mukaan vuorovaikutuksen merkitys on kohonnut ennätyslukemiin, mikä tukee vahvasti omaa näkemystämme avoimen ja luotettavan keskustelun tärkeydestä, lisää FinnHEMSin viestintäpäällikkö Tiina Koutajoki.
– Haluamme olla läsnä ja kuulla kansalaisia sekä päättäjiä, sillä vain siten voimme rakentaa kestävää luottamusta ja lisätä ymmärrystä toiminnastamme.
Luottamus&Maine 2025 -tutkimus
Julkishallinnon organisaatioiden mainetta tutkittiin loka–marraskuussa 2025, ja tutkimukseen vastasi yhteensä 10 727 suomalaista. FinnHEMSin mainearvosana oli 4,01. Luottamus&Maine-tutkimusmallissa jokaiselle organisaatiolle lasketaan maineluku asteikolla 1–5.
Vuosittain toteutettava tutkimus mittaa julkishallinnon organisaatioiden luottamusta ja mainetta kansalaisten keskuudessa sekä selvittää, mistä luottamus ja sidosryhmien tuki rakentuvat.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Tiina KoutajokiviestintäpäällikköFinnHEMS OyPuh:+358 400 415 635tiina.koutajoki@finnhems.fi
Kuvat
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta FinnHEMS Oy
Tampereen uusi lääkärihelikopteritukikohta valmis palvelemaan potilaita10.11.2025 15:15:14 EET | Tiedote
Tampereen FH30-lääkärihelikopteriyksikön toiminta on muuttanut uuteen tukikohtarakennukseen, joka sijaitsee Pirkkalan lentokenttäalueella. Tukikohdan avajaisia vietettiin maanantaina 10.11.
Kutsu medialle: Tampereen uuden lääkärihelikopteritukikohdan avajaiset29.10.2025 14:48:19 EET | Kutsu
Tampereen FH30-lääkärihelikopteriyksikön toiminta muutti uuteen, lääkärihelikopteritoimintaa varten rakennettuun tukikohtarakennukseen Pirkkalan lentoaseman alueella lokakuun alussa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme