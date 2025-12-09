MTK on tyytyväinen siihen, että maa- ja metsätalousvaliokunta tarjoaa ratkaisut suurpeto-ongelmiin
Susi-, karhu- ja ilveskannat ovat kasvaneet niin korkeiksi, että tuotantoeläimiin kohdistuneiden vuotuisten vahinkotapausten määrä tekee kaikkien lajien osalta tänä vuonna uuden ennätyksen. Lisäksi kannanhoidollisen metsästyksen estymisen vuoksi lajien ihmisarkuus on vähentynyt.
"On hyvä, että valiokunta on tunnistanut kestämättömän tilanteen ja löytänyt toimivat ratkaisut", toteaa MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila.
Hallitus on esittänyt suden kiintiömetsästyksen aloittamista vuoden alussa. Valiokunta tukee mietinnössään lainsäädännöllisten puitteiden luomista tällaiselle toimintatavalle. MTK on kannattanut sitä, että metsästysaikana susia metsästettäisiin alueellisiin kiintiöihin perustuen.
Valiokunta ottaa mietinnössään kantaa myös karhun ja ilveksen kannanhoidolliseen metsästykseen siten, että näiden lajien tiukasta suojelusta poikkeaminen voisi jatkossa perustua yksittäin haettujen ja myönnettyjen poikkeuslupien lisäksi alueellisiin kiintiöihin.
"Nykyinen yksittäisiin poikkeuslupiin perustuva käytäntö on osoittanut toimimattomuutensa, koska perustellut ja tarpeelliset luvat on asetettu täytäntöönpanokieltoon Suomen tiheimmillä karhukanta-alueilla", huomauttaa MTK:n juristi Anna-Rosa Asikainen.
MTK muistuttaa, että alueellisiin kiintiöihin perustuva tiukasta suojelusta poikkeamisen toimintamalli on jo nykyisin käytössä karhulla poronhoitoalueella, joten siitä on kokemusta. Myös alueellisiin kiintiöihin perustuvassa poikkeamisessa voidaan osoittaa luontodirektiivistä johtuvien poikkeamisen edellytysten täyttyminen.
"Alueellisiin kiintiöihin perustuva karhujen ja ilvesten tiukasta suojelusta poikkeaminen ei vaaranna lajien suojelua. Kantoja seurataan erittäin tarkasti, mikä mahdollistaa suunnitelmallisen, hallitun ja vaikutuksiltaan ennakoitavan kannanhoidollisen metsästyksen toteuttamisen", arvioi MTK:n kenttäjohtaja Timo Leskinen.
Lisätietoja:
Juha Marttila, puheenjohtaja, MTK 050 341 3167
Timo Leskinen, kenttäjohtaja, MTK, 040 075 4235
Anna-Rosa Asikainen, juristi, luonnonsuojelu, MTK, 040 920 9858
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
MTK:n uudet metsätilastot tarjoavat tarkkaa markkinatietoa metsänomistajille9.12.2025 12:05:29 EET | Tiedote
MTK on uudistanut Metsätilastot-palvelun, joka tuo metsänomistajille ajankohtaista markkinatietoa ja työkaluja puukaupan suunnitteluun. Uudistus sisältää oman sivuston, selkeät ikonit ja monipuoliset datapalvelut, jotka tukevat metsänomistajien päätöksentekoa. MTK Jäsenet mobiilisovelluksessa voi nyt myös vertailla lopputuotemarkkinoita puun hintakehitykseen. Palvelukokonaisuus on kaikkien MTK:n ja metsänhoitoyhdistyksien jäsenten hyödynnettävissä.
Aito joulukuusi on ympäristöteko – muovikuusilla merkittävä hiilijalanjälki5.12.2025 13:39:35 EET | Tiedote
Aito kotimainen joulukuusi on ekologinen valinta. Vaihtoehtoja kodin tunnelmanluojaksi löytyy runsaasti, vaikka lähimetsästä kuusta ei olisikaan mahdollista hakea. Suomalaisten joulukuusien kuumin myyntisesonki on parhaillaan käynnissä.
MTK:n Tiainen Äänekoskella: Uuden aluehallinnon on tuettava maaseudun elinvoimaa ja yrittämistä2.12.2025 10:00:00 EET | Tiedote
Suomen aluehallinto uudistuu vuodenvaihteessa, kun toimintansa aloittavat kymmenen alueellista elinvoimakeskusta sekä uusi valtakunnallinen lupa- ja valvontavirasto. Nykyiset ELY-keskukset ja AVI:t lakkautetaan. ”Muutoksen on vahvistettava maaseudun elinvoimaa, turvattava palvelujen saatavuus ja varmistettava maataloushallinnon sujuva toiminta heti alusta lähtien”, korostaa MTK:n johtaja Simo Tiainen MTK Keski-Suomen syyskokouksessa 2.12. Äänekoskella.
METSO-ohjelman rahoitusta on korotettava – valtion vastuu säilytettävä1.12.2025 14:15:49 EET | Tiedote
Seitsemän järjestöä vetoaa yhdessä METSO-ohjelman rahoituksen puolesta poliittisille päättäjille toimitetussa kirjelmässä. Tavoitteita vastaavalla rahoituksella voidaan varmistaa maanomistajien mahdollisuus vapaaehtoiseen metsien suojeluun - erityisesti luonnontilaisten metsien ja vanhojen metsien osalta.
Metsänhoitoyhdistyksen jäsen pääsee mukaan metsäsertifiointiin – sitoutumatta yhteen puunostajaan28.11.2025 14:51:51 EET | Tiedote
PEFC-sertifiointi kertoo metsänomistajan sitoutumisesta kestävään metsätalouteen ja vastuulliseen luonnonvarojen käyttöön. Metsänhoitoyhdistyksen kautta sertifiointi hoituu helposti, luotettavasti ja ilman lisäkuluja – samalla tuetaan metsänomistajien yhteistä edunvalvontaa. MTK:n metsäjohtaja Marko Mäki-Hakola muistuttaa, että metsänomistajan kannattaa kilpailuttaa puukauppansa eikä sitoutua suoraan yhteen ostajaan, vaikka eri yhtiöt tarjoavat omia PEFC-ryhmiään.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme