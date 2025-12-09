MTK on tyytyväinen siihen, että maa- ja metsätalousvaliokunta tarjoaa ratkaisut suurpeto-ongelmiin

"On hyvä, että valiokunta on tunnistanut kestämättömän tilanteen ja löytänyt toimivat ratkaisut", toteaa MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila.

Hallitus on esittänyt suden kiintiömetsästyksen aloittamista vuoden alussa. Valiokunta tukee mietinnössään lainsäädännöllisten puitteiden luomista tällaiselle toimintatavalle. MTK on kannattanut sitä, että metsästysaikana susia metsästettäisiin alueellisiin kiintiöihin perustuen.

Valiokunta ottaa mietinnössään kantaa myös karhun ja ilveksen kannanhoidolliseen metsästykseen siten, että näiden lajien tiukasta suojelusta poikkeaminen voisi jatkossa perustua yksittäin haettujen ja myönnettyjen poikkeuslupien lisäksi alueellisiin kiintiöihin.

"Nykyinen yksittäisiin poikkeuslupiin perustuva käytäntö on osoittanut toimimattomuutensa, koska perustellut ja tarpeelliset luvat on asetettu täytäntöönpanokieltoon Suomen tiheimmillä karhukanta-alueilla", huomauttaa MTK:n juristi Anna-Rosa Asikainen.

MTK muistuttaa, että alueellisiin kiintiöihin perustuva tiukasta suojelusta poikkeamisen toimintamalli on jo nykyisin käytössä karhulla poronhoitoalueella, joten siitä on kokemusta. Myös alueellisiin kiintiöihin perustuvassa poikkeamisessa voidaan osoittaa luontodirektiivistä johtuvien poikkeamisen edellytysten täyttyminen.

"Alueellisiin kiintiöihin perustuva karhujen ja ilvesten tiukasta suojelusta poikkeaminen ei vaaranna lajien suojelua. Kantoja seurataan erittäin tarkasti, mikä mahdollistaa suunnitelmallisen, hallitun ja vaikutuksiltaan ennakoitavan kannanhoidollisen metsästyksen toteuttamisen", arvioi MTK:n kenttäjohtaja Timo Leskinen.

Lisätietoja:

Juha Marttila, puheenjohtaja, MTK 050 341 3167

Timo Leskinen, kenttäjohtaja, MTK, 040 075 4235

Anna-Rosa Asikainen, juristi, luonnonsuojelu, MTK, 040 920 9858