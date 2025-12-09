Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

MTK on tyytyväinen siihen, että maa- ja metsätalousvaliokunta tarjoaa ratkaisut suurpeto-ongelmiin

9.12.2025 13:02:51 EET | Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry | Tiedote

Susi-, karhu- ja ilveskannat ovat kasvaneet niin korkeiksi, että tuotantoeläimiin kohdistuneiden vuotuisten vahinkotapausten määrä tekee kaikkien lajien osalta tänä vuonna uuden ennätyksen. Lisäksi kannanhoidollisen metsästyksen estymisen vuoksi lajien ihmisarkuus on vähentynyt. 

"On hyvä, että valiokunta on tunnistanut kestämättömän tilanteen ja löytänyt toimivat ratkaisut", toteaa MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila

Hallitus on esittänyt suden kiintiömetsästyksen aloittamista vuoden alussa. Valiokunta tukee mietinnössään lainsäädännöllisten puitteiden luomista tällaiselle toimintatavalle. MTK on kannattanut sitä, että metsästysaikana susia metsästettäisiin alueellisiin kiintiöihin perustuen.  

Valiokunta ottaa mietinnössään kantaa myös karhun ja ilveksen kannanhoidolliseen metsästykseen siten, että näiden lajien tiukasta suojelusta poikkeaminen voisi jatkossa perustua yksittäin haettujen ja myönnettyjen poikkeuslupien lisäksi alueellisiin kiintiöihin. 

"Nykyinen yksittäisiin poikkeuslupiin perustuva käytäntö on osoittanut toimimattomuutensa, koska perustellut ja tarpeelliset luvat on asetettu täytäntöönpanokieltoon Suomen tiheimmillä karhukanta-alueilla", huomauttaa MTK:n juristi Anna-Rosa Asikainen

MTK muistuttaa, että alueellisiin kiintiöihin perustuva tiukasta suojelusta poikkeamisen toimintamalli on jo nykyisin käytössä karhulla poronhoitoalueella, joten siitä on kokemusta. Myös alueellisiin kiintiöihin perustuvassa poikkeamisessa voidaan osoittaa luontodirektiivistä johtuvien poikkeamisen edellytysten täyttyminen. 

"Alueellisiin kiintiöihin perustuva karhujen ja ilvesten tiukasta suojelusta poikkeaminen ei vaaranna lajien suojelua. Kantoja seurataan erittäin tarkasti, mikä mahdollistaa suunnitelmallisen, hallitun ja vaikutuksiltaan ennakoitavan kannanhoidollisen metsästyksen toteuttamisen", arvioi MTK:n kenttäjohtaja Timo Leskinen.  

Lisätietoja: 

Juha Marttila, puheenjohtaja, MTK 050 341 3167 

Timo Leskinen, kenttäjohtaja, MTK, 040 075 4235 
Anna-Rosa Asikainen, juristi, luonnonsuojelu, MTK, 040 920 9858

