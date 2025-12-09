Oppositioryhmät: Hallituksen apteekkilaissa edelleen epäselvyyksiä suhteessa perustuslakiin – täysistunto ei voi käsitellä lakia
SDP:n, Keskustan, Vasemmistoliiton, Vihreiden ja Liike Nytin eduskuntaryhmät vaativat, että hallituksen esitys HE 111/2025 vp apteekkitoimintaa koskevan lainsäädännön muuttamiseksi lähetetään välittömästi uudelleen perustuslakivaliokunnan arvioitavaksi, sillä asiantuntijakuulemisten pohjalta esitys sisältää edelleen perustuslaillisia ongelmia ja sen perustuslainmukaisuus on epäselvä. Eduskunnan työjärjestyksen mukaan tällainen esitys on lähetettävä perustuslakivaliokunnan arvioitavaksi. Esitystä ei voi tätä ennen tuoda päätöksentekoon eduskunnan täysistuntoon.
Perustuslakivaliokunta edellytti lausunnossaan (PeVL 46/2025 vp), että sosiaali- ja terveysvaliokunta korjaa esityksen niin, että lääkkeiden hinnoista tehdyt toimenpiteet eivät johda osaa apteekeista kannattamattomaan toimintaan. Ministeriön vastineeksi esittämä apteekkiveroasteikon muutos ei asiantuntija-arvioiden mukaan riitä poistamaan alkuperäisiä valtiosääntöoikeudellisia ongelmia. Valiokunnan kuulemat asiantuntijat pitivät ministeriön arvioita epäluotettavina, ja merkittävä osa heistä arvioi, että esitys vaarantaisi apteekkiverkoston toimivuuden ja siten huoltovarmuuden.
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan kuulemat valtiosääntöoikeuden asiantuntijat eivät olleet yksimielisiä muutetun lakiesityksen perustuslainmukaisuudesta. Valtiosääntöoikeuden asiantuntijoista professori Veli-Pekka Viljanen arvioi, ettei esitystä ole korjattu riittävästi, eikä se edelleenkään täytä perustuslain vaatimuksia omaisuudensuojan ja elinkeinovapauden osalta. Hän katsoi, että muutettu esitys tulisi tämän vuoksi saattaa uudelleen perustuslakivaliokunnassa arvioitavaksi. Oppositioryhmät huomauttavat, että perustuslakivaliokunta perusti alkuperäistä hallituksen esitystä koskevan kriittisen kantansa pitkälti juuri Viljasen arvioihin.
Eduskunnan työjärjestys edellyttää selkeästi, että jos valiokunnassa käsiteltävän lakiehdotuksen perustuslainmukaisuudesta on epäselvyyttä, valiokunnan tulee pyytää asiasta lausunto perustuslakivaliokunnalta (TJ 38 § 2 mom.). Sosiaali- ja terveysvaliokunnalla ei ole toimivaltaa ratkaista kysymystä esityksen perustuslainmukaisuudesta. Tästä huolimatta sosiaali- ja terveysvaliokunta päätti äänestyspäätöksellä edetä ilman uutta lausuntoa, vaikka asiantuntijat toivat esiin, ettei perustuslakivaliokunnan aiemmin osoittamaa ongelmaa ole korjattu.
Eduskunnalle ei voida tuoda käsiteltäväksi perustuslainvastaista lakia. Tästä syystä oppositioryhmät edellyttävät, että hallituksen esitys apteekkitoiminnan muutoksista palautetaan välittömästi perustuslakivaliokunnan uuteen arviointiin. Perustuslainvastaisuutta ei voida sivuuttaa äänestyksellä. Eduskunnan työjärjestys ja perustuslaki ovat selvät: epäselvissä tilanteissa asia on vietävä perustuslakivaliokunnan arvioitavaksi. Näin ei nyt toimittu, ja se on vakava virhe.
Tiina RytkyViestintäpäällikköSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
