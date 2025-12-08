Pirkanmaan hyvinvointialue

Asukaspaneeli kehittäisi hoidon jatkuvuusmallia Pirkanmaan hyvinvointialueella

9.12.2025 13:20:45 EET | Pirkanmaan hyvinvointialue | Tiedote

Pirkanmaan hyvinvointialueen puntaroiva asukaspaneeli totesi julkilausumassaan, että Pirkanmaalle valittu omalääkärimalli eli hoidon jatkuvuusmalli on toteutettu pääosin oikeudenmukaisesti. Paneeli laajentaisi omalääkärimallia lähivuosina ja painottaa mallista viestimistä.

Julkilausuma on luovutettu Pirkanmaan hyvinvointialueen hoidon jatkuvuusmallia kehittävän projektiryhmän johtajalle ylilääkäri Jukka Karjalaiselle, ja se on julkaistu myös Pirkanmaan hyvinvointialueen verkkosivuille. Asukaspaneelin julkilausumaa käytetään hoidon jatkuvuusmallin arvioinnissa, joka tehdään ensi vuonna. Ylilääkäri Jukka Karjalainen kiittää asiakaspaneelia syvällisestä pohdinnasta.

– Saimme tästä vahvistusta nimenomaan sille, että asukkaat haluavat jatkuvuuden toteutuvan perusterveydenhuollossa, Karjalainen sanoo.

– Aiomme tuoda lisää tärkeitä asiakasryhmiä hoidon jatkuvuusmalllin piiriin heti, kun pystymme tarjoamaan omalääkärin ja omahoitajan ja takaamaan hoidon jatkuvuuden uusille ryhmille.

Pirkanmaan hyvinvointialue toteutti puntaroivan asukaspaneelin Sitran Sujuvuutta, saavutettavuutta ja sitoutumista osallistumiseen -projektissa.

Omalääkäri uusille ryhmille, toteutumista arvioitava usein

Asukaspaneelin julkilausumassa todetaan, että nykyisten omalääkärimallissa mukana olevien potilasryhmien lisäksi myös lievästi mielenterveysongelmaisille, riippuvuussairaille sekä mallin potilasryhmiin kuuluville lapsille pitäisi nimetä omalääkäri ja omahoitaja. Terveys- ja hoitosuunnitelmien tekemistä pitäisi vahvistaa ja nopeuttaa, sillä suunnitelma tukee hoidon jatkuvuutta, vaikka työntekijät vaihtuisivat. Myös asiakas näkee kokonaistilanteensa suunnitelmasta.

Mallin onnistumista ajankäytön, talouden ja työvoiman näkökulmasta tulisi arvioida neljännesvuosittain. Mallia pitäisi laajentaa viimeistään 2-3 vuoden kuluessa, ja henkilöstön ehdotukset olisi otettava huomioon mallin kehittämisessä.  Omalääkärille tulisi päästä kohtuullisessa ajassa. Tärkeää on myös seurata, että hoidon jatkuvuusmalli otetaan käyttöön ja toteutuu myös ulkoistetuilla sosiaali- ja terveysasemilla.

Asukkaille tietoa omalääkärimallista

Asukaspaneeli korosti viestintää, sillä avoin viestintä tukee luottamusta hyvinvointialueen palveluihin. Hoidon jatkuvuusmallista yleisesti ja erityisesti valintakriteereistä pitäisi kertoa pirkanmaalaisille, samoin kaikille edelleen tarjolla olevista palveluista. Asukaspaneeli esitti viestimistä monissa eri viestintäkanavissa ja niin, että tieto tavoittaisi pirkanmaalaiset mahdollisimman kattavasti.

Asukaspaneeli koostettiin satunnaisotannalla ja siihen osallistui 43 eri-ikäistä ja -taustaista asukasta eri puolilta Pirkanmaata. He arvioivat hoidon jatkuvuusmallia asukkaiden näkökulmasta ja sitä, miten miten hyväksyttävä ja perusteltu hoidon jatkuvuusmallin potilasryhmien valinta ja aikataulutus on. Asukaspaneeli työskenteli marraskuun ajan.

