Asukaspaneeli kehittäisi hoidon jatkuvuusmallia Pirkanmaan hyvinvointialueella
Pirkanmaan hyvinvointialueen puntaroiva asukaspaneeli totesi julkilausumassaan, että Pirkanmaalle valittu omalääkärimalli eli hoidon jatkuvuusmalli on toteutettu pääosin oikeudenmukaisesti. Paneeli laajentaisi omalääkärimallia lähivuosina ja painottaa mallista viestimistä.
Julkilausuma on luovutettu Pirkanmaan hyvinvointialueen hoidon jatkuvuusmallia kehittävän projektiryhmän johtajalle ylilääkäri Jukka Karjalaiselle, ja se on julkaistu myös Pirkanmaan hyvinvointialueen verkkosivuille. Asukaspaneelin julkilausumaa käytetään hoidon jatkuvuusmallin arvioinnissa, joka tehdään ensi vuonna. Ylilääkäri Jukka Karjalainen kiittää asiakaspaneelia syvällisestä pohdinnasta.
– Saimme tästä vahvistusta nimenomaan sille, että asukkaat haluavat jatkuvuuden toteutuvan perusterveydenhuollossa, Karjalainen sanoo.
– Aiomme tuoda lisää tärkeitä asiakasryhmiä hoidon jatkuvuusmalllin piiriin heti, kun pystymme tarjoamaan omalääkärin ja omahoitajan ja takaamaan hoidon jatkuvuuden uusille ryhmille.
Pirkanmaan hyvinvointialue toteutti puntaroivan asukaspaneelin Sitran Sujuvuutta, saavutettavuutta ja sitoutumista osallistumiseen -projektissa.
Omalääkäri uusille ryhmille, toteutumista arvioitava usein
Asukaspaneelin julkilausumassa todetaan, että nykyisten omalääkärimallissa mukana olevien potilasryhmien lisäksi myös lievästi mielenterveysongelmaisille, riippuvuussairaille sekä mallin potilasryhmiin kuuluville lapsille pitäisi nimetä omalääkäri ja omahoitaja. Terveys- ja hoitosuunnitelmien tekemistä pitäisi vahvistaa ja nopeuttaa, sillä suunnitelma tukee hoidon jatkuvuutta, vaikka työntekijät vaihtuisivat. Myös asiakas näkee kokonaistilanteensa suunnitelmasta.
Mallin onnistumista ajankäytön, talouden ja työvoiman näkökulmasta tulisi arvioida neljännesvuosittain. Mallia pitäisi laajentaa viimeistään 2-3 vuoden kuluessa, ja henkilöstön ehdotukset olisi otettava huomioon mallin kehittämisessä. Omalääkärille tulisi päästä kohtuullisessa ajassa. Tärkeää on myös seurata, että hoidon jatkuvuusmalli otetaan käyttöön ja toteutuu myös ulkoistetuilla sosiaali- ja terveysasemilla.
Asukkaille tietoa omalääkärimallista
Asukaspaneeli korosti viestintää, sillä avoin viestintä tukee luottamusta hyvinvointialueen palveluihin. Hoidon jatkuvuusmallista yleisesti ja erityisesti valintakriteereistä pitäisi kertoa pirkanmaalaisille, samoin kaikille edelleen tarjolla olevista palveluista. Asukaspaneeli esitti viestimistä monissa eri viestintäkanavissa ja niin, että tieto tavoittaisi pirkanmaalaiset mahdollisimman kattavasti.
Asukaspaneeli koostettiin satunnaisotannalla ja siihen osallistui 43 eri-ikäistä ja -taustaista asukasta eri puolilta Pirkanmaata. He arvioivat hoidon jatkuvuusmallia asukkaiden näkökulmasta ja sitä, miten miten hyväksyttävä ja perusteltu hoidon jatkuvuusmallin potilasryhmien valinta ja aikataulutus on. Asukaspaneeli työskenteli marraskuun ajan.
Yhteyshenkilöt
Karjalainen JukkaYlilääkäri, avopalvelutPuh:040 639 7859jukka.karjalainen@pirha.fi
Leinonen JanneSuunnittelupäällikkö, asiakaskokemus ja osallistuminenPuh:040 8063 863janne.leinonen@pirha.fi
Linkit
Pirkanmaan hyvinvointialue
Tarjoamme sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita sekä pelastuspalveluita kaikille pirkanmaalaisille. Toimimme laajasti noin 700 toimipisteessä ja olemme helposti tavoitettavissa myös digitaalisesti. Meillä toimii Suomen toiseksi suurin yliopistollinen sairaala Tays. Tutkimuksella ja koulutuksella tähtäämme tulevaisuuteen, mutta asukkaiden arjessa olemme tässä ja nyt, kaikkina päivinä ja aikoina. Meitä pirhalaisia on noin 20 000, ja olemmekin Pirkanmaan suurin työyhteisö.
Lisätietoja pirha.fi.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Pirkanmaan hyvinvointialue
Aluevaltuusto hyväksyi talousarvion ja asiakasmaksut – palkkioesitys palautettiin yksimielisesti uudelleen valmisteluun8.12.2025 20:47:41 EET | Tiedote
Aluevaltuusto hyväksyi ensi vuoden talousarvion muutamin tekstimuutoksin sekä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut aluehallituksen esityksen mukaan vuodelle 2026. Luottamushenkilöiden palkkioita ei korotettu, sillä esitys palautettiin yksimielisesti uudelleen valmisteluun.
Joulu ja vuodenvaihde vaikuttavat aukioloaikoihin Pirkanmaan hyvinvointialueen palveluissa8.12.2025 12:51:47 EET | Tiedote
Joulun ja vuodenvaihteen aikana monissa Pirkanmaan hyvinvointialueen palveluissa ja toimipisteissä on tavanomaisesta poikkeavat aukioloajat tai ne ovat suljettuina. Poikkeukselliset aukioloajat on koottu osoitteeseen pirha.fi/poikkeusaukioloajat. Kiireellistä hoitoa ja apua on kuitenkin aina saatavilla. Digiklinikka on avoinna joka päivä, myös pyhäpäivinä, kello 8-22.
Väkivaltaa kohdanneiden naisten tukea parannetaan Pirkanmaalla8.12.2025 11:34:39 EET | Tiedote
Pirkanmaan hyvinvointialueella on alkanut syyskuun alussa Polulle - tukea toimijuuden vahvistumiseksi -hanke, jonka tavoitteena on ehkäistä naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ja parantaa tukea lähisuhdeväkivaltaa kokeneille naisille. Yhteistyökumppaneina ovat Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ja Tampereen ensi- ja turvakoti ry. Naisiin kohdistuva väkivalta on vakava yhteiskunnallinen ongelma.
Miten pienten lasten pitkittynyttä yskää tulisi hoitaa – Tays kutsuu tutkimukseen mukaan yskiviä lapsia Pirkanmaalta4.12.2025 13:30:00 EET | Tiedote
Miten yleistä pienten lasten pitkittynyt yskä on Suomessa ja mitkä ovat yskän syyt? Milloin antibiootti tai astmalääke on oikea hoito? Miten kansainväliset hoitosuositukset toimivat suomalaisessa lapsiväestössä? Taysissa alkaneeseen tutkimukseen kutsutaan mukaan 1–6-vuotiaita lapsia Pirkanmaalta.
SULAVA-tutkimus päättyi – mitä opimme sosiaalihuollon palveluista?4.12.2025 10:09:33 EET | Tiedote
SULAVA-tutkimushanke on kahden vuoden aikana tunnistanut tekijöitä, jotka edistävät tai estävät vaikuttavaa ja laadukasta sosiaalityötä Sisä-Suomen hyvinvointialueiden työikäisten, lapsiperheiden ja ikääntyneiden sosiaalityön palveluissa. EU-rahoitteisen hanke on osa laajempaa Vaikuttavuuden tietojohtaminen Sisä-Suomen yhteistyöalueella -kokonaisuutta.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme