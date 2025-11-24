Kutsu medialle: Minä lautasella – miten ruokavalinnat heijastavat identiteettiä?
Tervetuloa Elintarviketeollisuusliiton joulupuurotilaisuuteen kuulemaan ajatuksia siitä, miten elintarvikealan tulisi reagoida toiminnallaan ja viestinnällään arvoihin, kulttuuriin ja henkilökohtaiseen identiteettiin liittyviin muutoksiin.
Valtaosa suomalaisista on yhä perinteisiä pohjoismaisia sekasyöjiä, mutta samalla yhä useampi noudattaa arvo-, terveys- tai kulttuuripohjaista ruokavaliota tai identifioituu vaikkapa ketoilijaksi tai kasvissyöjäksi. Kun eri ihmisryhmien asenteet, tarpeet ja kulutuskäyttäytyminen ovat eriytyneet toisistaan, ruokaa koskevasta keskustelusta on tullut jakautuneempaa kuin koskaan.
Yhdistääkö vai jakaako ruoka suomalaisia? Mitä ruokavalinnat kertovat meistä yksilöinä? Miten elintarvikeala vastaa uudenlaisiin tarpeisiin? Onko ruoasta tullut identiteetin ilmaisuväline? Vai onko kyseessä luonnollinen kehityskulku valinnanmahdollisuuksien ja tietoisuuden lisääntyessä?
Keskustelun alustaa Tampereen yliopiston terveyssosiologian professori Piia Jallinoja. Paneelikeskustelussa erilaisia näkökulmia esittävät Valion Valion Harri Kallioinen, Pro Vege ry:n Niklas Kaskeala, Iro Researchin Juho Rahkonen, ruokavaikuttaja Kaisa Somerpalo sekä Ruokatieto ry:n Anni-Mari Syväniemi. Keskustelun moderoi viestintäkonsultti ja tietokirjailija Antti Isokangas.
Tilaisuudessa on tarjolla aamukahvia ja joulupuuroa klo 8.30 alkaen. Ohjelma alkaa klo 9.00. Keskustelua on mahdollista seurata myös livestriimin kautta.
Aika: Torstai 18.12. klo 8.30–10.30
Paikka: HUONE Kluuvi, Kluuvikatu 7, Helsinki (sisäänkäynti Yliopistonkadun puolelta) tai online
Ilmoittautumiset 16.12. mennessä: viestinta@etl.fi
Ohjelma
klo 8.30 Aamukahvia ja puuroa tarjolla
Tervetuloa
Satumaija Levón, vastuullisuusjohtaja Elintarviketeollisuusliitto ry
Alustus: Missä kulkevat ruokaidentiteettien jakolinjat?
Piia Jallinoja, terveyssosiologian professori, Tampereen yliopisto
Paneelikeskustelu: Miten identiteetti näkyy arvoissa lautasella?
Harri Kallioinen, tutkimus- ja tuotekehitysjohtaja, Valio oy
Niklas Kaskeala, hallituksen puheenjohtaja, Pro Vege ry
Juho Rahkonen, tutkimus- ja asiakkuusjohtaja, Iro Research
Kaisa Somerpalo, yrittäjä ja ruokavaikuttaja, Somerpalo Food Solutions / @elintarvikemuija
Anni-Mari Syväniemi, toiminnanjohtaja, Ruokatieto ry
Moderaattorina Antti Isokangas, Ali Consulting
Yhteistä keskustelua ja vapaamuotoista verkostoitumista
Klo 10.30 Tilaisuus päättyy
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Satumaija LevónJohtaja, Vastuullisuus ja kestävä kehitysETLPuh:040 752 8537satumaija.levon@etl.fi
Tietoa julkaisijasta
Elintarviketeollisuusliitto on ruoka-alan suunnannäyttäjä ja kokoava voima. Edustamme Suomessa toimivia ruoka- ja juomayrityksiä. Tavoitteenamme on uudistuva ja vetovoimainen ruoka-ala, joka luo hyvinvointia koko Suomeen.
Elintarviketeollisuusliiton toiminnan piirissä olevat noin 600 yritystä kattavat kaikki elintarviketeollisuuden toimialat ja elintarviketeollisuuden tuotannon Suomessa lähes kokonaan.
Elintarviketeollisuus on Suomessa kolmanneksi suurin teollinen toimiala, joka työllistää 44 000 henkeä. Ruokia ja juomia valmistavia yrityksiä toimii kaikkialla maassamme.
Koko ruoka-ala (alkutuotanto, elintarviketeollisuus, päivittäistavarakauppa ja ruokapalvelut) työllistää Suomessa yhteensä 320 000 henkeä, kun välilliset vaikutukset lasketaan mukaan.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Elintarviketeollisuusliitto ry
Kai Gyllström jatkaa ETL:n hallituksen puheenjohtajana24.11.2025 16:03:21 EET | Tiedote
Elintarviketeollisuusliitto (ETL) on valinnut tänään syyskokouksessaan hallituksen vuodelle 2026.
Elintarviketeollisuudessa hyvä pöhinä – investoinnit ja työpaikat kasvoivat21.11.2025 08:59:06 EET | Tiedote
Suomalaisen elintarviketeollisuuden kannattavuuden elpyminen näkyy investointien ja työpaikkojen kasvuna. Alan yritykset arvioivat suotuisan kehityksen jatkuvan myös ensi vuonna, vaikka toimintaympäristö on edelleen epävarma ja kuluttajien kysyntä nahkeaa.
Muistuskutsu medialle: Elintarviketeollisuuden kasvu ja työllisyys – tuoreita tuloksia ja näkymät vuodelle 202618.11.2025 09:32:16 EET | Kutsu
Elintarviketeollisuuden vipuvaikutus työllisyyteen on eri toimialoista suurin, joten alan kasvulla on kokoaan suurempi merkitys kansantaloudelle. Suomalaisen elintarviketeollisuuden tuotannon elpyminen alkoi viime vuonna. Kesällä kuulimme positiivisia uutisia alan investoinneista. Millainen tilanne nyt? Entä miltä näyttää vuosi 2026? Miten Suomen ruuan hintakehitys vertautuu naapurimaihin?
Kutsu medialle: Elintarviketeollisuuden kasvu ja työllisyys – tuoreita tuloksia ja näkymät vuodelle 202614.11.2025 09:01:11 EET | Kutsu
Elintarviketeollisuuden vipuvaikutus työllisyyteen on eri toimialoista suurin, joten alan kasvulla on kokoaan suurempi merkitys kansantaloudelle. Suomalaisen elintarviketeollisuuden tuotannon elpyminen alkoi viime vuonna. Kesällä kuulimme positiivisia uutisia alan investoinneista. Millainen tilanne nyt? Entä miltä näyttää vuosi 2026? Miten Suomen ruuan hintakehitys vertautuu naapurimaihin?
KUTSU medialle Geopolitiikka ruokapöydässä -syysseminaariin 24.11.202511.11.2025 13:04:45 EET | Kutsu
Ruoka-ala rakentaa menestystä maailmassa, joka muuttuu kovaa vauhtia ympärillämme. Murrosten aikakaudella elintarviketeollisuuden eli ruokia ja juomia valmistavien yritysten on kyettävä ennakoimaan uusia olosuhteita ja sopeutumaan niihin. Alaan vaikuttavat sekä säädösympäristön muutokset, alkutuotannon satovaihtelut että geopoliittiset tapahtumat. Elintarviketeollisuus nostaa geopolitiikan ruokapöytään. Miten Suomi ja suomalainen ruoka-ala pärjäävät? Miten uusi aikakausi näkyy ruoka-alalla?
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme