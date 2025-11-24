Elintarviketeollisuusliitto ry

Kutsu medialle: Minä lautasella – miten ruokavalinnat heijastavat identiteettiä?

10.12.2025 11:05:30 EET | Elintarviketeollisuusliitto ry | Kutsu

Tervetuloa Elintarviketeollisuusliiton joulupuurotilaisuuteen kuulemaan ajatuksia siitä, miten elintarvikealan tulisi reagoida toiminnallaan ja viestinnällään arvoihin, kulttuuriin ja henkilökohtaiseen identiteettiin liittyviin muutoksiin.

Tilaisuudessa on tarjolla joulupuuroa klo 8.30 alkaen. Raisio Oyj

Valtaosa suomalaisista on yhä perinteisiä pohjoismaisia sekasyöjiä, mutta samalla yhä useampi noudattaa arvo-, terveys- tai kulttuuripohjaista ruokavaliota tai identifioituu vaikkapa ketoilijaksi tai kasvissyöjäksi. Kun eri ihmisryhmien asenteet, tarpeet ja kulutuskäyttäytyminen ovat eriytyneet toisistaan, ruokaa koskevasta keskustelusta on tullut jakautuneempaa kuin koskaan.

Yhdistääkö vai jakaako ruoka suomalaisia? Mitä ruokavalinnat kertovat meistä yksilöinä? Miten elintarvikeala vastaa uudenlaisiin tarpeisiin? Onko ruoasta tullut identiteetin ilmaisuväline? Vai onko kyseessä luonnollinen kehityskulku valinnanmahdollisuuksien ja tietoisuuden lisääntyessä?

Keskustelun alustaa Tampereen yliopiston terveyssosiologian professori Piia Jallinoja. Paneelikeskustelussa erilaisia näkökulmia esittävät Valion Valion Harri Kallioinen, Pro Vege ry:n Niklas Kaskeala, Iro Researchin Juho Rahkonen, ruokavaikuttaja Kaisa Somerpalo sekä Ruokatieto ry:n Anni-Mari Syväniemi. Keskustelun moderoi viestintäkonsultti ja tietokirjailija Antti Isokangas.

Tilaisuudessa on tarjolla aamukahvia ja joulupuuroa klo 8.30 alkaen. Ohjelma alkaa klo 9.00. Keskustelua on mahdollista seurata myös livestriimin kautta.

Aika: Torstai 18.12. klo 8.30–10.30

Paikka: HUONE Kluuvi, Kluuvikatu 7, Helsinki (sisäänkäynti Yliopistonkadun puolelta) tai online 

Ilmoittautumiset 16.12. mennessä: viestinta@etl.fi

Ohjelma


klo 8.30 Aamukahvia ja puuroa tarjolla

Tervetuloa
Satumaija Levón, vastuullisuusjohtaja Elintarviketeollisuusliitto ry

Alustus: Missä kulkevat ruokaidentiteettien jakolinjat?
Piia Jallinoja, terveyssosiologian professori, Tampereen yliopisto

Paneelikeskustelu: Miten identiteetti näkyy arvoissa lautasella?

Harri Kallioinen, tutkimus- ja tuotekehitysjohtaja, Valio oy

Niklas Kaskeala, hallituksen puheenjohtaja, Pro Vege ry

Juho Rahkonen, tutkimus- ja asiakkuusjohtaja, Iro Research

Kaisa Somerpalo, yrittäjä ja ruokavaikuttaja, Somerpalo Food Solutions / @elintarvikemuija

Anni-Mari Syväniemi, toiminnanjohtaja, Ruokatieto ry

Moderaattorina Antti Isokangas, Ali Consulting


Yhteistä keskustelua ja vapaamuotoista verkostoitumista

Klo 10.30 Tilaisuus päättyy

Tietoa julkaisijasta

Elintarvike­teollisuusliitto on ruoka-alan suunnannäyttäjä ja kokoava voima. Edustamme Suomessa toimivia ruoka- ja juomayrityksiä. Tavoitteenamme on uudistuva ja vetovoimainen ruoka-ala, joka luo hyvinvointia koko Suomeen.

Elintarviketeollisuusliiton toiminnan piirissä olevat noin 600 yritystä kattavat kaikki elintarviketeollisuuden toimialat ja elintarviketeollisuuden tuotannon Suomessa lähes kokonaan.

Elintarviketeollisuus on Suomessa kolmanneksi suurin teollinen toimiala, joka työllistää 44 000 henkeä. Ruokia ja juomia valmistavia yrityksiä toimii kaikkialla maassamme.

Koko ruoka-ala (alkutuotanto, elintarviketeollisuus, päivittäistavarakauppa ja ruokapalvelut) työllistää Suomessa yhteensä 320 000 henkeä, kun välilliset vaikutukset lasketaan mukaan.

