Kutsu medialle: Minä lautasella – miten ruokavalinnat heijastavat identiteettiä?

Valtaosa suomalaisista on yhä perinteisiä pohjoismaisia sekasyöjiä, mutta samalla yhä useampi noudattaa arvo-, terveys- tai kulttuuripohjaista ruokavaliota tai identifioituu vaikkapa ketoilijaksi tai kasvissyöjäksi. Kun eri ihmisryhmien asenteet, tarpeet ja kulutuskäyttäytyminen ovat eriytyneet toisistaan, ruokaa koskevasta keskustelusta on tullut jakautuneempaa kuin koskaan.

Yhdistääkö vai jakaako ruoka suomalaisia? Mitä ruokavalinnat kertovat meistä yksilöinä? Miten elintarvikeala vastaa uudenlaisiin tarpeisiin? Onko ruoasta tullut identiteetin ilmaisuväline? Vai onko kyseessä luonnollinen kehityskulku valinnanmahdollisuuksien ja tietoisuuden lisääntyessä?

Keskustelun alustaa Tampereen yliopiston terveyssosiologian professori Piia Jallinoja. Paneelikeskustelussa erilaisia näkökulmia esittävät Valion Valion Harri Kallioinen, Pro Vege ry:n Niklas Kaskeala, Iro Researchin Juho Rahkonen, ruokavaikuttaja Kaisa Somerpalo sekä Ruokatieto ry:n Anni-Mari Syväniemi. Keskustelun moderoi viestintäkonsultti ja tietokirjailija Antti Isokangas.

Tilaisuudessa on tarjolla aamukahvia ja joulupuuroa klo 8.30 alkaen. Ohjelma alkaa klo 9.00. Keskustelua on mahdollista seurata myös livestriimin kautta.

Aika: Torstai 18.12. klo 8.30–10.30

Paikka: HUONE Kluuvi, Kluuvikatu 7, Helsinki (sisäänkäynti Yliopistonkadun puolelta) tai online

Ohjelma



klo 8.30 Aamukahvia ja puuroa tarjolla

Tervetuloa

Satumaija Levón, vastuullisuusjohtaja Elintarviketeollisuusliitto ry

Alustus: Missä kulkevat ruokaidentiteettien jakolinjat?

Piia Jallinoja, terveyssosiologian professori, Tampereen yliopisto

Paneelikeskustelu: Miten identiteetti näkyy arvoissa lautasella?

Harri Kallioinen, tutkimus- ja tuotekehitysjohtaja, Valio oy

Niklas Kaskeala, hallituksen puheenjohtaja, Pro Vege ry

Juho Rahkonen, tutkimus- ja asiakkuusjohtaja, Iro Research

Kaisa Somerpalo, yrittäjä ja ruokavaikuttaja, Somerpalo Food Solutions / @elintarvikemuija

Anni-Mari Syväniemi, toiminnanjohtaja, Ruokatieto ry

Moderaattorina Antti Isokangas, Ali Consulting



Yhteistä keskustelua ja vapaamuotoista verkostoitumista

Klo 10.30 Tilaisuus päättyy