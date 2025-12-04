Kortilla maksetaan aiempaa enemmän virtuaalisilla maksupäätteillä ja mobiilisovellusten kautta
Vuoden 2025 ensimmäisellä puoliskolla tehtiin aiempaa enemmän mobiilisovelluksella käynnistettyjä korttimaksuja, yhteensä 8,1 mrd. euron arvosta. Aiempaa suurempi osa korttimaksuista tehdään virtuaalisilla maksupäätteillä samalla kun fyysisillä maksupäätteillä tehtyjen maksujen osuus on pienentynyt.
Suomalaisten pankkien ja maksulaitosten myöntämillä korteilla tehtiin vuoden 2025 ensimmäisen puoliskon aikana 1,2 mrd. maksua yhteensä 36,9 mrd. euron arvosta. Suurin osa maksujen arvosta, lähes 95 %, koostui henkilöasiakkaiden tekemistä maksuista. Henkilöasiakkaiden korttimaksut jakautuvat pääosin luotto- ja pankkikorttimaksuihin (debit-kortit). Maksujen arvosta 84 % oli pankkikorteilla tehtyä vuoden 2025 alkupuoliskolla, eikä se ole merkittävästi muuttunut viime vuosina. Luottokorteilla henkilöasiakkaat tekivät 15 % maksuista. Yritysasiakkailla ovat lisäksi yleisemmin käytössä myös maksuaikakortit, jotka muistuttavat luottokorttia, mutta joiden koko saldo on maksettava ennalta määritetyn jakson päättyessä. Vuoden 2025 ensimmäisellä puolikkaalla suurin osa yritysasiakkaiden korttimaksujen arvosta (49 %) oli maksuaikakorteilla tehtyä. Pankkikorteilla yritysasiakkaat maksoivat 46 % korttimaksujensa arvosta.
Arvolla mitattuna korttimaksuista 74 % (27,1 mrd. euroa) tehtiin fyysisillä maksupäätteillä (esim. kauppojen kassat) vuoden 2025 ensimmäisellä puoliskolla. Fyysisillä maksupäätteillä tehtyjen maksujen osuus on kuitenkin viimeisten vuosien aikana pienentynyt samalla kun verkkopohjaiset maksutavat ovat yleistyneet. Puolivuosittaisen tilastoinnin alettua vuoden 2022 ensimmäisellä puoliskolla fyysisellä maksupäätteillä tehtyjen korttimaksujen osuus oli vielä 81 %. Virtuaalisilla maksupäätteillä[1] tehtyjen korttimaksujen osuus korttimaksujen kokonaisarvosta on samassa kolmen vuoden ajassa kasvanut: vuoden 2025 ensimmäisellä puoliskolla osuus oli 21 % (7,8 mrd. euroa), kun vielä kolme vuotta aiemmin se oli 16 %.
Maksamisen muutos näkyy myös siinä, kuinka korttia käytetään. Arvolla mitattuna 75 % korttimaksuista käynnistettiin kortilla[2] vuoden 2025 ensimmäisellä puoliskolla, kun vastaavaan aikaan kolme vuotta sitten osuus oli vielä 88 %. Mobiilisovelluksella käynnistettyjen korttimaksujen osuus kasvoi vastaavasti jo 22 prosenttiin vuoden 2025 ensimmäisellä puoliskolla.
Mobiilisovelluksella käynnistettyjen korttimaksujen määrä on kasvanut koko 2022 alkaneen tilastoinnin ajan, ja vuoden 2025 ensimmäisellä puoliskolla maksuissa tehtiin jälleen ennätys sekä lukumääräisesti että arvolla mitattuna. Maksuja tehtiin 334 milj. kertaa yhteensä 8,1 mrd. euron arvosta. Mobiilisovelluksella käynnistettyjen korttimaksujen kasvun taustalla on kaksi tekijää: Ensinnäkin mobiilisovelluksella maksaminen on yleistynyt viime vuosien aikana. Toisaalta tilastojen laadun parannuttua on mobiilisovelluksella käynnistettyjä maksuja myös tunnistettu paremmin, mikä on kasvattanut mobiilisovelluksella käynnistettyjen maksujen kokonaisarvoa ja tarkentanut niiden alaluokittelua. Suurin osa mobiilisovelluksella käynnistetyistä korttimaksuista oli henkilöiden yrityksille tekemiä maksuja, joita tehtiin 6,1 mrd. euron arvosta vuoden 2025 alkupuoliskolla. Henkilöiden välisiä (P2P) korttipohjaisia mobiilimaksuja tehtiin 1,2 mrd. euron arvosta.
Osa tässä tiedotteessa käsitellyistä luvuista on julkaistu maksuliiketilastojen puolivuosittaisessa dashboardissa.
[1] Virtuaalisilla maksupäätteillä tehtyihin maksuihin lasketaan verkkokauppaan liittyvät maksutapahtumat, jotka suoritetaan internetissä (käyttäen fyysistä korttia tai mobiilisovellusta) tai mobiilisovelluksen sisällä (in-app). Nettikauppojen lisäksi virtuaalisella maksupäätteellä tehdyt maksut voivat siis liittyä esimerkiksi joukkoliikennelippujen ostoon liikenneoperaattorin sovelluksessa.
[2] Kortti käynnistystapana tarkoittaa tilanteita, joissa itse korttia käytetään fyysisellä maksupäätteellä joko sirulla tai lähimaksulla tai kortin tiedot syötetään suoraan verkkokaupan päätteelle.
