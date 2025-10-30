Karisto

Vuoden esikoisdekkari -ehdokas Piia Helanderin toinen romaani Huurre jatkaa Hyvinkäälle sijoittuvaa sarjaa – "Pelkäsin kuollakseni epäonnistumista"

Piia Helanderin Huurre-romaanissa toimittajan kuolema sysää liikkeelle tapahtumien vyöryn. Esikoiskirja Helioksen palkintoehdokkuus yllätti kirjailijan: "Pelkäsin epäonnistumista niin paljon, että yritin unohtaa kirjoittamisen vuosiksi."

Piia Helander: Huurre (Karisto, 2026)

Toimittaja löytyy kuolleena Hyvinkään Sveitsin luonnonpuistosta. Tapaus vaikuttaa onnettomuudelta, mutta tuoreella rikoskonstaapelilla Ossi Hietalalla on epäilyksensä.

Yläkoulussa sijaisena työskentelevä free-toimittaja Sandra Dahlqvist järkyttyy huomatessaan, että hiljaisen Hyvinkään nuoriso tuntuu käyttäytyvän kuin pahaiset katujengiläiset. Sandra pyytää apua Ossilta, poliisilta, johon uskoo voivansa luottaa. 

Kun nuori pahoinpidellään rajusti, poliisin on myönnettävä, että tekeillä on jotain vaarallista. Totuus yllättää kaikki.

– Olen asunut Hyvinkäällä koko ikäni, mutta muuten olen ammentanut kirjaan aineksia sieltä sun täältä, ja rikostapausten lisäksi kirjassa käsitellään kolmekymppisen elämän kipukohtia, päihderiippuvuutta sekä ihmissuhteiden haasteita, Piia Helander kertoo.

Helanderin esikoisromaani Helios on ehdolla vuoden esikoisdekkariksi. Dekkariseuran ehdokkuus yllätti Helanderin.

– Matkani kirjailijaksi on eräänlainen tuhkimotarina. Tykkäsin jo pienenä tarinoida ja kirjoittaa lyhyitä juttuja, mutta en uskonut, että minusta voisi koskaan tulla kirjailijaa. Pelkäsin epäonnistumista niin paljon, että yritin unohtaa kirjoittamisen vuosiksi. Päädyin työskentelemään taloushallintoon, kunnes kolmenkympinkriisin kourissa aloin miettiä, mitä muuta elämältäni haluan. Päätin opetella kirjoittamaan kirjan. En kertonut projektista kenellekään. Halusin työrauhan ja pelkäsin edelleen kuollakseni epäonnistumista. Kirjoitin vuoden aikana kaksi erillistä tekstiä. Niistä ensimmäinen ei saanutkaan kustannussopimusta, mutta se toinen oli nyt ehdolla oleva Helios.

Piia Helander (s. 1992) on laskentasihteeri, kirjailija, ikuinen heppatyttö sekä yhden jackrussellinterrierin ja kolmen bengalinkissan hovipalvelija. Helander rakastaa kahvia, salaperäisyyksiä ja kotikaupunkiaan Hyvinkäätä. 

Huurre julkaistaan 8.1.2026.

Teos julkaistaan kaikissa formaateissa. Äänikirjan lukevat Johanna Valle ja Markus Järvenpää.

