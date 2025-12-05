Jatke rakentaa jälleen TVT Asunnoille – Turun Pernoon uusi 7-kerroksinen asuinkerrostalo

TVT Asuntojen uuden asuinkerrostalon, Saarenmaankatu 10:n, rakentaminen on aloitettu syyskuussa 2025 ja asunnot valmistuvat syksyllä 2026. Kohde rakentuu Turun Pernoon, joka sijaitsee Turun telakan välittömässä läheisyydessä. Luonnonläheiseltä alueelta on hyvät kulkuyhteydet ympäri Turun seutua.



Uudiskohde koostuu yhteensä 40 asunnosta, ja huoneistojen koot vaihtelevat yksiöistä isoihin perheasuntoihin. Asunnot jakautuvat kuuteen kerrokseen, ja talon alin kerros katutasolla on myös kellarikerros. Kohteeseen rakennetaan myös polkupyörä- ja irtaimistovarasto, pesula ja kuivaushuone, saunaosasto sekä parkkialue.



Saarenmaankatu 10 -hankkeelle tullaan hakemaan Rakennustiedon ympäristöluokitusta, joka arvioi rakennuksen ympäristövastuullisuutta ja kestävyyttä koko sen elinkaaren ajan.

”Saarenmaankatu 10 on TVT:n ensimmäinen asuinkerrostalo, johon Rakennustiedon ympäristöluokitusta tavoitellaan. Jatke on edistänyt tavoitteita toivotulla tavalla”, toteaa projektipäällikkö Nestori Toriseva TVT Asunnot Oy:ltä.

Kohteessa noudatetaan laajaa syntypaikkalajittelua, jolla varmistetaan Jatke Länsi-Suomi Oy:n korkea, yli 92 prosentin kierrätysasteen ylläpitäminen.



Jatkeella on samanaikaisesti käynnissä kaksi muutakin asuntorakennuskohdetta TVT:lle: Murkionkadulla ja Kaerlantiellä. Jatkeen rakentamana TVT:lle valmistuu vuoden 2026 aikana yhteensä 10 kerrostaloa Turun alueelle.



”Saarenmaankadun asuntorakennushanke on meille hyvän ja hedelmällisen yhteistyön jatkumoa TVT:n kanssa”, kommentoi Jatke Länsi-Suomi Oy:n tuotantojohtaja Ville Avellan-Martikainen.