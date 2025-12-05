Jatke rakentaa jälleen TVT Asunnoille – Turun Pernoon uusi 7-kerroksinen asuinkerrostalo
Jatke Länsi-Suomi Oy rakentaa Turun Pernon alueelle uuden asuinkerrostalon TVT Asunnoille. Rakennushankkeeseen kuuluu 7-kerroksinen talo ja sen asukkaita palveleva piha- ja pysäköintialue.
TVT Asuntojen uuden asuinkerrostalon, Saarenmaankatu 10:n, rakentaminen on aloitettu syyskuussa 2025 ja asunnot valmistuvat syksyllä 2026. Kohde rakentuu Turun Pernoon, joka sijaitsee Turun telakan välittömässä läheisyydessä. Luonnonläheiseltä alueelta on hyvät kulkuyhteydet ympäri Turun seutua.
Uudiskohde koostuu yhteensä 40 asunnosta, ja huoneistojen koot vaihtelevat yksiöistä isoihin perheasuntoihin. Asunnot jakautuvat kuuteen kerrokseen, ja talon alin kerros katutasolla on myös kellarikerros. Kohteeseen rakennetaan myös polkupyörä- ja irtaimistovarasto, pesula ja kuivaushuone, saunaosasto sekä parkkialue.
Saarenmaankatu 10 -hankkeelle tullaan hakemaan Rakennustiedon ympäristöluokitusta, joka arvioi rakennuksen ympäristövastuullisuutta ja kestävyyttä koko sen elinkaaren ajan.
”Saarenmaankatu 10 on TVT:n ensimmäinen asuinkerrostalo, johon Rakennustiedon ympäristöluokitusta tavoitellaan. Jatke on edistänyt tavoitteita toivotulla tavalla”, toteaa projektipäällikkö Nestori Toriseva TVT Asunnot Oy:ltä.
Kohteessa noudatetaan laajaa syntypaikkalajittelua, jolla varmistetaan Jatke Länsi-Suomi Oy:n korkea, yli 92 prosentin kierrätysasteen ylläpitäminen.
Jatkeella on samanaikaisesti käynnissä kaksi muutakin asuntorakennuskohdetta TVT:lle: Murkionkadulla ja Kaerlantiellä. Jatkeen rakentamana TVT:lle valmistuu vuoden 2026 aikana yhteensä 10 kerrostaloa Turun alueelle.
”Saarenmaankadun asuntorakennushanke on meille hyvän ja hedelmällisen yhteistyön jatkumoa TVT:n kanssa”, kommentoi Jatke Länsi-Suomi Oy:n tuotantojohtaja Ville Avellan-Martikainen.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Ville Avellan-MartikainenrakennuspäällikköJatke Länsi-Suomi OyPuh:0400944546ville.martikainen@jatke.fi
Nestori TorisevaProjektipäällikköTVT Asunnot OyPuh:02 262 6125nestori.toriseva@tvt.fi
Kuvat
Jatke-konserni
Radiokatu 3
00240 Helsinki
Jatke on suomalainen, yksityisomisteinen rakennusalan konserni. Rakennamme ja korjaamme pääkaupunkiseudun, Tampereen ja Turun alueilla koteja ja työpaikkoja, joissa on hyvä olla ja elää. Meillä työskentelee noin 430 rakennusalan ammattilaista. Liikevaihtomme vuonna 2024 oli 482 miljoonaa euroa. Lisätiedot: www.jatke.fi
TVT Asunnot Oy
TVT Asunnot Oy on Turun seudun suurin kiinteistöalan toimija. Yhtiö hallinnoi 13 100:aa kohtuuhintaista ja laadukasta vuokra-asuntoa kerros-, rivi- ja pientalokohteissa. Yhtiön tavoitteena on ylläpitää ja edistää hyvää ja turvallista asumista sekä asuinympäristön viihtyisyyttä toimimalla ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävällä tavalla. Lue lisää TVT Asunnoista: www.tvt.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Jatke Oy
Vartiokylän uuden koulu-päiväkodin rakentaminen aloitettu – urakoitsijana Jatke5.12.2025 10:44:40 EET | Tiedote
Helsingin Vartiokylään saadaan vanhan sisäilmaongelmaisen koulun tilalle uusi koulu-päiväkotirakennus, johon sijoittuu Vartiokylän koulun 1.—.9.-luokat, päiväkodin tilat sekä vaikeimmin kehitysvammaisten opetustilat. Kohteen urakoitsijaksi on valittu Jatke Toimitilat Oy ja rakennustyöt ovat aloitettu viikolla 49.
Jatke rakentaa Etukodit Oy:lle 45 uutta asuntoa Vantaan Hiekkaharjuun12.11.2025 08:30:00 EET | Tiedote
Luonnonläheiseen ja hyvien kulkuyhteyksien varrella sijaitsevaan Vantaan Hiekkaharjuun rakentuu uusia A-energialuokan koteja. Jatke Uusimaa Oy toimii hankkeessa KVR-urakoitsijana.
Jatkeen urakoima Pääpostitalon peruskorjaus on valmis – tilat uudistettiin modernin työelämän tarpeisiin5.11.2025 08:00:00 EET | Tiedote
Helsingin paraatipaikalla sijaitsevan ikonisen Postitalon laaja peruskorjaus on valmistunut. Saneerauksessa on kunnioitettu vuonna 1938 rakennetun Postitalon alkuperäistä henkeä, mutta tiloja on uudistettu vastaamaan paremmin nykyaikaisen toimistotyön vaatimuksiin.
Espoon Sepänkallioon valmistui historiallisen suuri asuntohanke TA-Yhtiöille – rakentajana Jatke31.10.2025 08:00:00 EET | Tiedote
Jatke Uusimaa on urakoinut TA-Yhtiöille merkittävän suuren asuntokokonaisuuden Espoon Sepänkallioon. Kyseessä on sekä Jatkeelle että TA-Yhtiöille suurin yksittäinen asuntohanke tähän mennessä.
Jatkeen maine on suurten talonrakennusyritysten paras23.10.2025 10:00:00 EEST | Tiedote
Jatkeen maine on Suomen suurimpien rakennusalan yritysten parhaimpia. Suurten talonrakentajien joukossa Jatkeen maine on alan paras. Suomen kymmenen suurimman rakennusyrityksen listalla Jatke on kivunnut sijalle kaksi. Myös rakennusalan kokonaismaine on lähtenyt nousuun, ilmenee Reputation and Trust Analyticsin toteuttamasta rakennus- ja suunnittelualan Luottamus & Maine 2025 -tutkimuksesta. Huhti–toukokuussa 2025 tehtyyn tutkimukseen vastasi yhteensä 5 469 suomalaista.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme