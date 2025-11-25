YTK

Ihan kassalla -minisarja muistuttaa: turva kannattaa hoitaa ajoissa

12.12.2025 09:36:10 EET | YTK | Tiedote

YTK julkaisee episodimaisen minisarjan, jonka takana on palkittuja tekijöitä. Lempeän humoristisen sarjan viestin pohjalla on tutkittua tietoa nuorten aikuisten taloudellisen varautumisen sudenkuopista.

Minisarjan pääosissa nähdään Juha Kukkonen ja Ronja Keiramo.
Tänään perjantaina ensi-iltansa saava kolmiosainen Ihan kassalla -minisarja keskittyy elämäniloisen ja huolettoman Sannin (Ronja Keiramo) ja hänen välittävän mutta alati huolestuneen isänsä (Juha Kukkonen) väliseen suhteeseen.  

Perhesuhteista ei tilannekomediaa puutu, kun Sanni elää huolettomasti hetkessä isän varautuessa jatkuvasti pahimpaan. Sannilla on itsevarmuutta ja karismaa, mutta toisaalta tylsän oloiset aikuisasiat jäävät häneltä huomioimatta, mikä aiheuttaa kiperiä tilanteita.   

Lempeää satiiria nuorten tavoittamiseksi  

Sarjan taustalla on tarve kertoa nuorille aikuisille työttömyysturvan pelisäännöistä puhuttelevasti ja tavoittavasti. 

“Nuorten on tärkeää ymmärtää liittyä kassaan ajoissa, jotta he saavat ansiosidonnaista työttömyysturvaa. Työttömyyskassaan pitää itse liittyä töissä ollessaan ja nykyisellä lainsäädännöllä kassaan pitää kuulua 12 kuukauden ajan, ennen kuin työssäoloehto täyttyy”, sanoo YTK:n viestintäjohtaja Ilona Kangas

YTK:n teettämän tutkimuksen mukaan työttömyyskassoihin liittyy paljon tietämättömyyttä ja vääriä mielikuvia. Varsinkin naisilla ja alle 35-vuotiailla tietoisuus kassaan kuulumisen eduista ja itselle sopivasta kassasta on osin hataraa.*  

“Tekemämme tutkimus osoitti, että nuorilla aikuisilla ja etenkin nuorilla naisilla korostuu tietämättömyys kassaan kuulumisen merkityksestä ja hyödyistä. Tämä tulos ohjasi meitä tekemään näille kohderyhmille suuremman markkinointipanostuksen. Lähestymme asiaa lempeällä huumorilla ilman sormenheristelyä”, Ilona Kangas kertoo.  

Katso sarja täältä: https://www.ytkpalvelut.fi/ihan-kassalla/


IHAN KASSALLA
Ohjaus: Iiro Hokkanen 
Kuvaus: Arsen Sarkisiants 
Käsikirjoitus: Anna Brotkin
Rooleissa: Ronja Keiramo, Juha Kukkonen, Emma Castrén 


* https://www.ytkpalvelut.fi/tietoa-meilta/ajankohtaista/omnibus-tutkimus-miksi-osa-palkansaajista-ei…   

Yhteyshenkilöt

Tietoja julkaisijasta

YTK Työttömyyskassa on kaikkien alojen palkansaajien työttömyyskassa, joka vakuuttaa yli puoli miljoonaa palkansaajaa työttömyyden varalta. YTK on Suomen suurin työttömyyskassa. Tehtävämme on järjestää ansioturva jäsenillemme tehokkaasti, helposti ja inhimillisesti. Palvelemme valtakunnallisesti verkossa. Meillä työskentelee yli 200 ansioturvan ammattilaista. www.ytkkassa.fi

YTK Työttömyyskassan jäsenet voivat halutessaan liittyä myös YTK Työelämä ry:hyn. YTK Työelämä ry on Suomen suurimpia yhdistyksiä yli 250 000 jäsenellään. YTK Työelämä tarjoaa jäsenilleen muun muassa Lakikaverin työsuhteen pulmatilanteisiin, vakuutuksia työhön ja vapaa-aikaan sekä tukea työnhakuun ja työkaluja osaamisen kehittämiseen. https://www.ytkpalvelut.fi

