Ihan kassalla -minisarja muistuttaa: turva kannattaa hoitaa ajoissa

Tänään perjantaina ensi-iltansa saava kolmiosainen Ihan kassalla -minisarja keskittyy elämäniloisen ja huolettoman Sannin (Ronja Keiramo) ja hänen välittävän mutta alati huolestuneen isänsä (Juha Kukkonen) väliseen suhteeseen.

Perhesuhteista ei tilannekomediaa puutu, kun Sanni elää huolettomasti hetkessä isän varautuessa jatkuvasti pahimpaan. Sannilla on itsevarmuutta ja karismaa, mutta toisaalta tylsän oloiset aikuisasiat jäävät häneltä huomioimatta, mikä aiheuttaa kiperiä tilanteita.

Lempeää satiiria nuorten tavoittamiseksi

Sarjan taustalla on tarve kertoa nuorille aikuisille työttömyysturvan pelisäännöistä puhuttelevasti ja tavoittavasti.

“Nuorten on tärkeää ymmärtää liittyä kassaan ajoissa, jotta he saavat ansiosidonnaista työttömyysturvaa. Työttömyyskassaan pitää itse liittyä töissä ollessaan ja nykyisellä lainsäädännöllä kassaan pitää kuulua 12 kuukauden ajan, ennen kuin työssäoloehto täyttyy”, sanoo YTK:n viestintäjohtaja Ilona Kangas.

YTK:n teettämän tutkimuksen mukaan työttömyyskassoihin liittyy paljon tietämättömyyttä ja vääriä mielikuvia. Varsinkin naisilla ja alle 35-vuotiailla tietoisuus kassaan kuulumisen eduista ja itselle sopivasta kassasta on osin hataraa.*

“Tekemämme tutkimus osoitti, että nuorilla aikuisilla ja etenkin nuorilla naisilla korostuu tietämättömyys kassaan kuulumisen merkityksestä ja hyödyistä. Tämä tulos ohjasi meitä tekemään näille kohderyhmille suuremman markkinointipanostuksen. Lähestymme asiaa lempeällä huumorilla ilman sormenheristelyä”, Ilona Kangas kertoo.



Katso sarja täältä: https://www.ytkpalvelut.fi/ihan-kassalla/



IHAN KASSALLA

Ohjaus: Iiro Hokkanen

Kuvaus: Arsen Sarkisiants

Käsikirjoitus: Anna Brotkin

Rooleissa: Ronja Keiramo, Juha Kukkonen, Emma Castrén



