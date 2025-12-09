Piilaakson ajattelu muuttaa journalismia – väitöstutkimus paljastaa edelläkävijöiden vaikutuksen
YTM Juho Ruotsalainen tarkastelee tulevaisuudentutkimuksen alaan kuuluvassa väitöskirjassaan, miten niin kutsutut edelläkävijätoimittajat uudistavat journalismia ja muovaavat käsityksiä sen tulevaisuudesta. Ruotsalainen väittelee Turun yliopiston kauppakorkeakoulussa 15.12.
Ammatillinen journalismi on ollut digitaalisessa murroksessa jo yli 20 vuotta. Tänä aikana huomio on kohdistunut yhä enemmän edelläkävijätoimittajiin, jotka kehittävät uusia journalistisia käytäntöjä, kokeilevat rohkeasti digitaalisia muotoja ja etsivät ratkaisuja alan kriiseihin, kuten yleisökatoon ja luottamuksen heikkenemiseen. Usein heidän toimintamallinsa leviävät myöhemmin myös perinteisiin uutismedioihin.
– Halusin tutkia, miten journalismin uusien muotojen edelläkävijät ajattelevat journalismista ja sen tulevaisuudesta – ja miten nämä käsitykset näkyvät heidän arjen työssään, Ruotsalainen kertoo.
Laaja ja monipuolinen tutkimusaineisto
Tutkimuksen aineisto koostuu suomalaisten journalismin startup-yrittäjien haastatteluista, eurooppalaisten ja amerikkalaisten verkkomedioiden päivittäisuutisista, niiden toimituksellisia periaatteita avaavista About Us -sivuista, Helsingin Sanomien Musta laatikko -livejournalismiesitysten käsikirjoituksista sekä Harvardin yliopiston Nieman Labin vuosittaisista journalismiennusteista.
Väitöskirja edustaa tulevaisuudentutkimuksessa ja yhteiskuntatieteissä vahvistuvaa sosiologista näkökulmaa tulevaisuuteen.
– En esitä skenaarioita tai muita ennakoivia väitteitä tulevaisuudesta, vaan analysoin sitä, miten tulevaisuus rakentuu edelläkävijätoimittajien käsityksissä ja käytännöissä osana nykyistä digitaalista mediaympäristöä. Odotukset ja mielikuvitelmat ohjaavat voimakkaasti sitä, millaisena tulevaisuus nähdään mahdollisena ja toivottavana, Ruotsalainen sanoo.
Yleisölähtöistä, yhteisöllistä ja tunteisiin vetoavaa journalismia
Tutkimuksen mukaan edelläkävijätoimittajat uskovat journalismin kehittyvän yhä vahvemmin eri osayleisöjä palvelevaksi. He tuottavat erikoistunutta, osallistavaa journalismia, jota rahoitetaan tilaus- tai jäsenmaksuin. Sisällöt ovat tyyliltään usein tulkitsevia ja epämuodollisia.
Sen sijaan, että yleisöjä ymmärrettäisiin pelkän käyttäjädatan avulla, edelläkävijät korostavat suoraa vuorovaikutusta toimittajien ja yleisöjen välillä.
Piilaakson vaikutus näkyy myös journalismissa
Tutkimuksessa havaittiin, että edelläkävijätoimittajien edustama intressi- ja yhteisölähtöinen digitaalinen journalismi noudattaa monin tavoin Piilaakson teknologiakehittäjien vaikutusvaltaisia tulevaisuusodotuksia. Näissä yhteiskunta rakentuu jaettujen kiinnostuksenkohteiden ympärille muodostuvien vertaisverkostojen varaan.
Vaikka malli voi tarjota ratkaisuja journalismin keskeisiin ongelmiin, kuten yleisöjen vähenevään kiinnostukseen ja luottamukseen, se sisältää myös riskin: journalismin tuotanto ja kulutus voivat kaventua yhä pienempien ja etuoikeutetumpien yleisöjen asiaksi.
Väitöstilaisuus maanantaina 15. joulukuuta
YTM Juho Ruotsalainen esittää väitöskirjansa ”Avoiding a race to the bottom? A critical examination of pioneer journalists’ futures knowledge and journalistic practices” julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa maanantaina 15.12.2025 klo 12.00 (Turun yliopisto, Turun kauppakorkeakoulu, Lähitapiola-sali, Rehtorinpellonkatu 3, Turku).
Vastaväittäjänä toimii professori Andreas Hepp (Bremenin yliopisto, Saksa) ja kustoksena FT Sirkka Heinonen (Turun yliopisto). Tilaisuus on englanninkielinen. Väitöksen alana on tulevaisuudentutkimus.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Juho Ruotsalainenväitöskirjatutkija, tulevaisuuden tutkimuskeskusPuh:+358 445 227 227juho.ruotsalainen@utu.fi
Linkit
Turun yliopisto on 25 000 opiskelijan ja työntekijän innostava ja kansainvälinen akateeminen yhteisö. Rakennamme kestävää tulevaisuutta monitieteisellä tutkimuksella, koulutuksella ja yhteistyöllä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Turun yliopisto
Elinympäristöjen vaikutusta aikasuhteeseen tutkivalle Ricardo Correialle arvostettu 2 miljoonan euron ERC-rahoitus9.12.2025 13:00:00 EET | Tiedote
Turun yliopiston biodiversiteettiyksikön johtamassa kansainvälisessä tutkimuksessa tarkastellaan, miten luonto ja erilaiset elinympäristöt vaikuttavat ihmisten ajantajuun. Hankkeen tulokset voivat tulevaisuudessa ohjata kaupunkien ja muiden elinympäristöjen suunnittelua.
Tutkimus: Pitkittynyt sota ajanut Ukrainan nuoret vakavaan mielenterveyskriisiin9.12.2025 10:00:40 EET | Tiedote
Ukrainan sodan eri vaiheiden läpi eläneet nuoret kärsivät hälyttävistä mielenterveysoireista, osoittaa Turun yliopiston Lastenpsykiatrian tutkimuskeskuksen laaja aikasarjatutkimus. Tutkimuksen mukaan molemmille Ukrainan sodan vaiheille vuodesta 2014 lähtien altistuneista nuorista 16 prosenttia kokee PTSD-oireita, kun taas sodalle altistumattomilla nuorilla vastaava luku oli yhden prosentin luokkaa. Tutkimuksessa selvisi lisäksi, että yli kymmenen prosenttia heistä kärsii myös vakavista masennusoireista ja yli kymmenen prosenttia on yrittänyt itsemurhaa.
Oppikirjat ylläpitävät ihmiskeskeistä eläinkuvaa9.12.2025 08:30:00 EET | Tiedote
Oppikirjat konkretisoivat opetussuunnitelmaa ja edustavat tietoa ja arvoja, joille eläinten ja luonnon kohtelu yhteiskunnan politiikassa ja instituutioissa perustuu. Eläimiin liittyvien arvojen ilmenemistä oppimateriaaleissa tutkineiden tutkijoiden mukaan oppikirjojen tulisikin mahdollistaa arvojen monipuolinen tarkastelu ja puhtaasti ihmiskeskeisen näkökulman kyseenalaistaminen.
Väitös: Suomalaisissa lasten kuvakirjoissa rakentuu realistinen lapsuuden idylli8.12.2025 13:00:25 EET | Tiedote
Kotimaiset kuvakirjat kertovat useimmiten turvallisesta lapsuudesta, jossa lapset voivat hyvin. Se on tunnistettava ja todentuntuinen, mutta idylliseksi rajattu kuva lapsista yhteiskunnassa, sanoo Turun yliopiston väitöskirjatutkija Kaisa Laaksonen.
Kun komedia valloitti politiikan – Uusi kirja paljastaa televisioviihteen vaikutuksen Yhdysvaltain politiikkaan8.12.2025 08:30:00 EET | Tiedote
Archie Bunker for President: How One Television Show Remade American Politics on Oscar Winbergin ensimmäinen poliittiseen historian keskittyvä kirja. Teoksen on julkaissut University of North Carolina Press, ja sen julkistustilaisuus järjestetään torstaina 11. joulukuuta.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme