Red Nose Companyn ensi-ilta Täydellinen musikaali - matka manalaan

Hamutessaan kohti teatterikentän taivaita klovnit lipsahtelevat vääjäämättä kohti maallisten tomumajojensa rajallisuutta. Miten tavoitellaan täydellistä, kun jalka ei enää taivu spagaattiin eikä nouse korvien korkeudelle? Klovnit joutuvat kohtaamaan sen armottoman tosiasian, että ruumis rapistuu eikä elämä jatku ikuisesti. Onko heillä käsillään viimein se käännekohta, jonka jälkeen suunta on alaspäin, kohti luopumista ja kuolemaa, kohti manan majoja?

Täydellinen musikaali – matka manalaan on kotimainen kantaesitys. Sama työryhmä on toteuttanut valaistumista tavoittelevan Mieletön-esityksen. Nyt lavalla nähdään Secretin ja Tiktakin rinnalla kolmas klovni Delta Airwaves. Luvassa on Jussu Pöyhösen ensimmäinen julkinen esiintyminen klovnina. Pöyhönen myös säveltää teoksen musiikin. Esityksessä häntä puhuttelee jatkuvan muutoksen ja oman hapertumisen hyväksyminen. “Se on harjoitus, jonka me kaikki joudumme kohtaamaan, vaikka kuinka sinnittelisimme vastaan.”

Matkallaan kohti täydellistä musikaalia klovnitrio etsii opastusta niin Lemminkäisen äidin uroteoista kuin sumerilaisen rakkauden ja sodan jumalatar Inannan manalaan laskeutumisen myytistä. Tarinoiden ja myyttien sankareissa ja jumalissa voimme nähdä täydellisen version itsestämme. Ohjaaja Niina Sillanpää ajattelee, että täydellisyyttä kohti kurotteluun liittyy usein yritys olla jotain enemmän, tehdä paremmin, korjailla tai suorittaa. “Ja toisaalta on totta, että harjoitus tekee mestarin. Taidon hiominen, paneutunut työ ja vuosien kokemus voi johtaa täydelliseen olemisen ja tekemisen helppouteen esimerkiksi näyttämöllä. Kokemuksen kautta ehkä myös elämästä voi tulla täydellistä sellaisena kun se on.”

“Fyysinen komiikka on pitkäaikainen rakkauteni”, sanoo koreografina esityksessä toimiva Kaisa Niemi, joka on ensimmäistä kertaa tekemässä näin laajaa koreografiaa klovneille. Se ei tietysti ole ihme, sillä ainakin työryhmän tietojen mukaan kyseessä on ensimmäinen Suomessa toteutettu klovnimusikaali. Esityksen puvustuksesta vastaa Noora Salmi ja valosuunnittelusta Juha Tuisku. “Rakastan klovneriaa ja rakastan syvästi musikaaleja”, kertoo näyttelijä Amira Khalifa. Klovnien tekemä musikaali on tietysti aivan oman näköisensä, sillä klovneilla ei ole tapana noudattaa tavanomaisia lainalaisuuksia. He noudattavat vain omia sääntöjään ja voivat vapaasti leikkiä musikaalin tyylilajilla. “Tämä musikaali sopiikin myös musikaalien vihaajille!” näyttelijä Nora Raikamo vinkkaa.

Täydellinen musikaali - matka manalaan -työryhmän jäseniä. Vasemmalta: Amira Khalifa, Nora Raikamo, Jussu Pöyhönen, Niina Sillanpää ja Kaisa Niemi Ekku Raikamo Ei julkaisurajoituksia

Työryhmä

Amira Khalifa on esiintynyt useissa elokuvissa ja TV-sarjoissa. Nora Raikamo tunnetaan mm. Kansallisteatterin lavoilta. Esityksen musiikista vastaa mm. Suurlähettiläät-yhtyeestä tuttu Jussu Pöyhönen, joka nähdään myös klovnina näyttämöllä. Ohjaajana toimii Red Nose Companyn ja Stella Polariksen näyttelijä Niina Sillanpää. Koreografina esityksessä on tanssija ja klovni Kaisa Niemi, joka nähdään keväällä klovnina esityksessä About the Kevätuhri. Puvustuksesta vastaa Noora Salmi ja valosuunnittelusta Red Nose Companyn jäsen Juha Tuisku.

Ohjaus Niina Sillanpää

Näyttämöllä Amira Khalifa, Nora Raikamo ja Jussu Pöyhönen

Musiikki ja äänisuunnittelu Jussu Pöyhönen

Valosuunnittelu Juha Tuisku

Pukusuunnittelu Noora Salmi

Koreografia Kaisa Niemi

Tuotanto Red Nose Company ja Kanneltalo

Ensi-ilta Kanneltalossa 5.2.2026 klo 18.00

Ikäsuositus 14+

Promokuva Marko Mäkinen

Työryhmäkuvat Ekku Raikamo

Esitykset Kanneltalossa 5.2.2026- 26.2.2026. Esitys Hämeenlinnan teatterissa 11.3.2026. Esitys jatkaa kiertueohjelmistossa syksyllä 2026.

Kutsuvierasliput voi varata osoitteesta: liput@rednose.fi