Kevät 2026 tuo Club Stadionille uudet live-illat

Olympiastadion on kesän oiva vierailukohde 23.6.2025 15:11:16 EEST | Tiedote

Olympiastadionin kesäaika jatkuu juhannuksen jälkeisellä viikolla ja stadion on auki joka päivä. Kenttäalueelle on avoimia päiviä ja yksi Helsingin sykähdyttävimmistä vierailukohteista löytyy 72 metriä maanpinnan yläpuolelta. Katolta maan alle -kierroksia on tarjolla keskiviikkoiltaisin ja lauantaisin opas johdattaa pitkälle stadionkierrokselle ja TAHTOon.