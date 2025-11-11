Kevät 2026 tuo Club Stadionille uudet live-illat
Club Stadionilla koetaan keväällä 2026 uudet live-illat, joissa kotimaiset artistit ja yhtyeet sekä ainutlaatuinen konserttitunnelma kohtaavat Olympiastadionilla. Club Stadion avattiin kuluvana vuonna monikäyttöisenä tapahtumatilana, joka soveltuu konserteille, seminaareille ja yksityistilaisuuksille.
Kevään 2026 live-illat Club Stadionilla
- 27.2. – Tuure Kilpeläinen
- 14.3. – Olli Halonen
- 20.3. – Petri Nygård
- 10.4. – Teflon Brothers
- 25.4. – Ressu Redford
- 9.5. – Irina
Sisäänpääsy Club Stadionille on klo 19.00, keikat alkavat klo 21.00 ja ikäraja on 18 vuotta.
Liput ja myynti:
Julkinen lipunmyynti alkaa keskiviikkona 17.12. klo 9.00 osoitteessa www.lippu.fi. Liput 30,10 € + tilausmaksu alkaen 1,50 € + 0,65 % tilauksen arvosta.
Ennakkomyynti OP:n omistaja-asiakkaille käynnistyy maanantaina 15.12. klo 9.00 alkaen ja jatkuu keskiviikkoon 17.12. klo 9.00 asti. Liput OP-mobiilista kaikille keikoille 25,60 € + tilausmaksu alk. 1,50 € + 0,65% tilauksen arvosta.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Teppo Lounema
Club Stadion, päällikkö
teppo.lounema@stadion.fi / puh. 050 592 5632
Linkit
