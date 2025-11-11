Stadion-säätiö

Kevät 2026 tuo Club Stadionille uudet live-illat

11.12.2025 09:00:00 EET | Stadion-säätiö | Tiedote

Club Stadionilla koetaan keväällä 2026 uudet live-illat, joissa kotimaiset artistit ja yhtyeet sekä ainutlaatuinen konserttitunnelma kohtaavat Olympiastadionilla. Club Stadion avattiin kuluvana vuonna monikäyttöisenä tapahtumatilana, joka soveltuu konserteille, seminaareille ja yksityistilaisuuksille.

Kevään 2026 live-illat Club Stadionilla

  • 27.2. – Tuure Kilpeläinen
  • 14.3. – Olli Halonen
  • 20.3. – Petri Nygård
  • 10.4. – Teflon Brothers
  • 25.4. – Ressu Redford
  • 9.5. – Irina

Sisäänpääsy Club Stadionille on klo 19.00, keikat alkavat klo 21.00 ja ikäraja on 18 vuotta.

Liput ja myynti:
Julkinen lipunmyynti alkaa keskiviikkona 17.12. klo 9.00 osoitteessa www.lippu.fi. Liput 30,10 € + tilausmaksu alkaen 1,50 € + 0,65 % tilauksen arvosta.

Ennakkomyynti OP:n omistaja-asiakkaille käynnistyy maanantaina 15.12. klo 9.00 alkaen ja jatkuu keskiviikkoon 17.12. klo 9.00 asti. Liput OP-mobiilista kaikille keikoille 25,60 € + tilausmaksu alk. 1,50 € + 0,65% tilauksen arvosta.

Yhteyshenkilöt

Teppo Lounema
Club Stadion, päällikkö
teppo.lounema@stadion.fi / puh. 050 592 5632

