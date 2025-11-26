Rakennusliike Lapti Oy

Rakennusliike Lapti aloittanut uuden RS-kohteen rakentamisen Helsingin Oulunkylään – yhtiön neljäs gryndialoitus 2025

10.12.2025 09:00:00 EET | Rakennusliike Lapti Oy | Tiedote

Lapti on aloittanut uuden omaperusteisen asuntokohteen rakentamisen Helsingin Oulunkylässä. Asunto Oy Helsingin Kruununvoutiin valmistuu 21 asuntoa loppuvuodesta 2026.

Asunto Oy Helsingin Kruununvouti rakentuu Oulunkylään Ruutanantielle. Viisikerroksisessa taloyhtiössä on yhteensä 21 asuntoa kaksioista suurempiin neljän huoneen perheasuntoihin. Ylimpien kerroksien asunnoissa on lasitettu parveke ja katutason asunnoissa lasitettu terassi.

Kerrostalo rakennetaan A-energialuokkaan, ja taloyhtiön kiinteistösähkön kulutuksessa hyödynnetään katolle asennettavaa aurinkovoimalaa.

Kaikissa asunnoissa on älykotivalmius ja mahdollisuus lisätä älylaitteita eli arkea helpottavaa teknologiaa, jolla voi esimerkiksi ohjelmoida kännykällä valaistusta ja pistorasioita tilanteen, kellonajan tai vaikka pörssisähkön hinnan mukaan.

– Helsingin Kruununvouti nousee aivan huippupaikalle Oulunkylään niin palveluiden, liikenneyhteyksien kuin ulkoilumahdollisuuksien näkökulmasta. Taloyhtiö on mukavan pieni, mutta sieltä löytyy monipuolinen asuntojakauma. Asuntojen tilaratkaisuihin ja tunnelmaan on mahdollista tutustua jo nyt VR-lasien avulla, vinkkaa aluejohtaja Jarkko Pakkala Laptilta.

Asunto Oy Helsingin Kruununvoudin myötä Lapti on käynnistänyt kuluvana vuonna yhteensä neljä uutta omaperustaista asuntokohdetta: Helsingin Kruununvoudin lisäksi Asunto Oy Oulun Graadin, Asunto Oy Tampereen Hatanpään Botanican ja Asunto Oy Oulun Valoisan. Lapti oli syksyn 2025 markkinaosuusmittauksessa koko maan kolmanneksi suurin RS-asuntojen myyjä (STH Group).

Lapti lyhyesti

Lapti on monipuolinen ja vakavarainen kotimainen rakennusliike. Rakennamme yhdessä asiakkaidemme ja yhteistyökumppaneidemme kanssa koteja, toimitiloja, päivä- ja hoivakoteja, kouluja sekä sairaaloita ympäri Suomea. Meillä työskentelee noin 400 alan ammattilaista. Vaikuttavasta jäljestämme kertovat niin viimeistelty kädenjälki kuin yhteistyöstämme syntyvä lämmin muistijälki. www.lapti.fi

Vaikuttavaa jälkeä.

