Rakennusliike Lapti aloittanut uuden RS-kohteen rakentamisen Helsingin Oulunkylään – yhtiön neljäs gryndialoitus 2025

Lapti lyhyesti

Lapti on monipuolinen ja vakavarainen kotimainen rakennusliike. Rakennamme yhdessä asiakkaidemme ja yhteistyökumppaneidemme kanssa koteja, toimitiloja, päivä- ja hoivakoteja, kouluja sekä sairaaloita ympäri Suomea. Meillä työskentelee noin 400 alan ammattilaista. Vaikuttavasta jäljestämme kertovat niin viimeistelty kädenjälki kuin yhteistyöstämme syntyvä lämmin muistijälki. www.lapti.fi

Vaikuttavaa jälkeä.