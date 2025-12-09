Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos
Tiedote 9.12.2025
MUU TULIPALO, KESKISUURI, MYLLYHARJUNTIE, JÄMSÄ
Myllyharjuntiellä sijaitsevalla jätteenkäsittelylaitoksella on syttynyt pieni kytöpalo jätekasassa. Palo on hallinnassa ja ei aiheuta leviämisvaaraa.
Laitoksen henkilöstö havaitsi palon ja aloitti alkusammutustoimet. Työntekijät raivaavat jätekasaa koneellisesti, jotta pelastuslaitos saa suoritettua sammutustyötä.
Tapaus ei ole aiheuttanut henkilövahinkoja. Kohteessa on kolme pelastuslaitoksen yksikköä.
Yhteyshenkilöt
Päivystävä palomestariKeski-Suomen pelastuslaitos, Tilanne- ja johtokeskusPuh:0500542112rksp30.ks@pelastustoimi.fi
