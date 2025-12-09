Palokan sosiaali- ja terveysasemalle kehitettiin omalääkäri- omahoitajamalli oman työyhteisön voimin 5.12.2025 08:22:18 EET | Tiedote

Palokan sosiaali- ja terveysasemalla on toteutettu merkittävä toimintamallin uudistus, jonka kehittämiseen otettiin mukaan koko työyhteisö. Terveysasemalle luotiin hoidon jatkuvuuteen perustuvan malli, jossa alueen potilaat jaettiin sukunimen perusteella 12 eri omalääkäri- omahoitaja työparille. Tämä mahdollisti sen, että potilaiden asioita hoidettiin yhä useammin samojen ammattilaisten voimin. Uudistuksen tavoitteena oli parantaa hoidon jatkuvuutta, sujuvoittaa arkea ja lisätä työntekijöiden työhyvinvointia. Tulokset ovat olleet poikkeuksellisen myönteisiä ja kehityshanke voitti viime viikon perjantaina yleisön äänestämänä Suomen yleislääkärit GPF ry: n Vuoden kehittäjäyhteisö 2025 palkinnon. - On ihan mieletöntä, miten kehittämistyö on saatu aikaan Palokan terveysasemalla omien lääkärien ja hoitajien voimin ja miten innokkaita ja innostuneita koko porukka on ollut kehittämistyöhön. Tästä kuuluu iso kiitos ihan kaikille, toteaa Palokan sosiaali- ja terveysaseman ylilääkäri Mari Kuvaja