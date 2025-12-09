Keski-Suomen hyvinvointialue

MUU TULIPALO, KESKISUURI, MYLLYHARJUNTIE,  JÄMSÄ

Myllyharjuntiellä sijaitsevalla jätteenkäsittelylaitoksella on syttynyt pieni kytöpalo jätekasassa. Palo on hallinnassa ja ei aiheuta leviämisvaaraa.

Laitoksen henkilöstö havaitsi palon ja aloitti alkusammutustoimet. Työntekijät raivaavat jätekasaa koneellisesti, jotta pelastuslaitos saa suoritettua sammutustyötä. 

Tapaus ei ole aiheuttanut henkilövahinkoja. Kohteessa on kolme pelastuslaitoksen yksikköä.

