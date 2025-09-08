Tays Sydänsairaalan hankintapalveluille myönnettiin ympäristöjärjestelmän sertifikaatti

Tutkimus: Sydänkirurgia ei lisää potilaan syöpäriskiä 8.9.2025 09:17:18 EEST | Tiedote

Uusi tutkimus tuo varmuutta sydänpotilaiden leikkaushoitoon: sydänkirurgiaan ja siinä tarvittavan sydän-keuhkokoneen käyttöön ei liity lisääntyvää potilaan syöpäriskiä. Tays Sydänsairaalan ja Tampereen yliopiston tutkijat olivat mukana laajoissa väestöpohjaisissa tutkimuksissa, joiden tulokset auttavat sydänkirurgeja tekemään potilaslähtöisiä leikkausmenetelmä- ja hoitopäätöksiä.