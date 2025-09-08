TAYS Sydänsairaala

Tays Sydänsairaalan hankintapalveluille myönnettiin ympäristöjärjestelmän sertifikaatti

10.12.2025 07:41:50 EET | TAYS Sydänsairaala | Tiedote

Jaa

Sydänsairaalan tytäryhtiö SK Hankintapalvelut Oy:lle on myönnetty sertifikaatti varmentamaan, että Sydänsairaalassa käytössä oleva ympäristöjärjestelmä täyttää kansainvälisen standardin vaatimukset.

Sairaalan henkilökunta lajittelee jätteitä leikkaussalissa.
Tays Sydänsairaalan leikkaussalissa sairaanhoitajat lajittelevat kirurgisten hoitotarvikkeiden pakkausjätettä. Olli-Pekka Latvala

Marraskuussa 2025 myönnetty ISO 14001:2015 -sertifikaatti kattaa kaikki Tays Sydänsairaalan kliinisten palveluprosessien tukipalvelut eli välinehuolto-, materiaali- ja logistiikkapalvelut sekä majoitus-, ateria- ja sairaalahuoltopalvelut.

– Ympäristövastuun parissa tekemämme työ on osa Sydänsairaalan laadun ja vastuullisuuden kehittämistä. Tällä hetkellä ympäristöjärjestelmä kattaa SK Hankintapalvelut Oy:n toiminnan Tampereella, mutta sen vaikutukset näkyvät koko Sydänsairaalassa. Jatkossa ympäristöjärjestelmä tulee kattamaan myös Sydänsairaala Novan Jyväskylässä ja Hämeenlinnan Sydänsairaalan, kertoo kehityspäällikkö Janne Björkengren SK Hankintapalveluista.

Ympäristöjärjestelmä auttaa Sydänsairaalaa hallitsemaan, kehittämään ja seuraamaan sairaalan toiminnan tuottamia ympäristövaikutuksia.

– Olemme toteuttaneet useita käytännön ratkaisuja muun muassa energiatehokkuuden, hävikin hallinnan, jätteiden lajittelun ja kierrätyksen sekä digitaalisten palveluiden saralla. Sertifioitu järjestelmä auttaa systemaattisesti vähentämään toiminnasta aiheutuvaa ilmastokuormaa ja parantaa toimintamme ympäristövastuullisuutta, toteaa Sydänsairaalan varatoimitusjohtaja Aki Haukilahti.

Sertifikaatin on auditoinnin perusteella myöntänyt Aurevia Oy, joka vastaa myös Sydänsairaalan laadunhallintajärjestelmälle myönnettyjen ISO 9001- ja EN 15224 -standardien auditoinneista. Ympäristöjärjestelmää ja sen vaikuttavuutta arvioidaan auditoinneilla vuosittain. Sertifikaatti on voimassa kolme vuotta.

Avainsanat

tayssydänsairaalaympäristövastuullisuusympäristövastuuympäristösertifikaattiympäristöjärjestelmäiso 14001:2015terveydenhuoltoerikoissairaanhoito

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Sairaalan henkilökunta lajittelee jätteitä leikkaussalissa.
Tays Sydänsairaalan leikkaussalissa sairaanhoitajat lajittelevat kirurgisten hoitotarvikkeiden pakkausjätettä.
Olli-Pekka Latvala
Lataa

Linkit

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta TAYS Sydänsairaala

Tutkimus: Sydänkirurgia ei lisää potilaan syöpäriskiä8.9.2025 09:17:18 EEST | Tiedote

Uusi tutkimus tuo varmuutta sydänpotilaiden leikkaushoitoon: sydänkirurgiaan ja siinä tarvittavan sydän-keuhkokoneen käyttöön ei liity lisääntyvää potilaan syöpäriskiä. Tays Sydänsairaalan ja Tampereen yliopiston tutkijat olivat mukana laajoissa väestöpohjaisissa tutkimuksissa, joiden tulokset auttavat sydänkirurgeja tekemään potilaslähtöisiä leikkausmenetelmä- ja hoitopäätöksiä.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye