Tays Sydänsairaalan hankintapalveluille myönnettiin ympäristöjärjestelmän sertifikaatti
Sydänsairaalan tytäryhtiö SK Hankintapalvelut Oy:lle on myönnetty sertifikaatti varmentamaan, että Sydänsairaalassa käytössä oleva ympäristöjärjestelmä täyttää kansainvälisen standardin vaatimukset.
Marraskuussa 2025 myönnetty ISO 14001:2015 -sertifikaatti kattaa kaikki Tays Sydänsairaalan kliinisten palveluprosessien tukipalvelut eli välinehuolto-, materiaali- ja logistiikkapalvelut sekä majoitus-, ateria- ja sairaalahuoltopalvelut.
– Ympäristövastuun parissa tekemämme työ on osa Sydänsairaalan laadun ja vastuullisuuden kehittämistä. Tällä hetkellä ympäristöjärjestelmä kattaa SK Hankintapalvelut Oy:n toiminnan Tampereella, mutta sen vaikutukset näkyvät koko Sydänsairaalassa. Jatkossa ympäristöjärjestelmä tulee kattamaan myös Sydänsairaala Novan Jyväskylässä ja Hämeenlinnan Sydänsairaalan, kertoo kehityspäällikkö Janne Björkengren SK Hankintapalveluista.
Ympäristöjärjestelmä auttaa Sydänsairaalaa hallitsemaan, kehittämään ja seuraamaan sairaalan toiminnan tuottamia ympäristövaikutuksia.
– Olemme toteuttaneet useita käytännön ratkaisuja muun muassa energiatehokkuuden, hävikin hallinnan, jätteiden lajittelun ja kierrätyksen sekä digitaalisten palveluiden saralla. Sertifioitu järjestelmä auttaa systemaattisesti vähentämään toiminnasta aiheutuvaa ilmastokuormaa ja parantaa toimintamme ympäristövastuullisuutta, toteaa Sydänsairaalan varatoimitusjohtaja Aki Haukilahti.
Sertifikaatin on auditoinnin perusteella myöntänyt Aurevia Oy, joka vastaa myös Sydänsairaalan laadunhallintajärjestelmälle myönnettyjen ISO 9001- ja EN 15224 -standardien auditoinneista. Ympäristöjärjestelmää ja sen vaikuttavuutta arvioidaan auditoinneilla vuosittain. Sertifikaatti on voimassa kolme vuotta.
Janne BjörkengrenKehityspäällikkö, SK HankintapalvelutPuh:050 327 2440janne.bjorkengren@sydansairaala.fi
Aki HaukilahtiVaratoimitusjohtaja (liiketoiminta ja talous), SydänsairaalaPuh:050 526 5466aki.haukilahti@sydansairaala.fi
