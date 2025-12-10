Korjattu tiedote: Huoltovarmuus voidaan turvata myös jatkossa varmistamalla rahoituspohjan kestävyys ja läpinäkyvyys
Huoltovarmuuden tavoitteet ja resurssit eivät tällä hetkellä kohtaa. Elinkeinoelämän toimijoilla on Suomen kansallisen huoltovarmuuden ylläpitämisessä merkittävä rooli. Valtioneuvoston on varmistettava elinkeinoelämän edellytykset ja sitoutuminen huoltovarmuuden ylläpitoon myös tulevaisuudessa. Tiedotteeseen korjattua tietoa eduskunnan käsittelystä uudeksi huoltovarmuuden turvaamista koskevaksi laiksi..
Huoltovarmuuden ylläpidosta aiheutuvat kustannukset katetaan valtion talousarvion ulkopuolella olevasta huoltovarmuusrahastosta. Rahastoa kerrytetään verollisten polttoaineiden ja sähkön käytöstä perittävällä verolla eli huoltovarmuusmaksulla.
Huoltovarmuusmaksun vuotuinen tuotto on miltei puolittunut 2000-luvun alkuun verrattuna. Syinä tähän ovat polttoaineiden käytön väheneminen sekä inflaatio.
”Huoltovarmuusrahaston taloudellista liikkumavaraa on heikentänyt tulojen pienentyminen ja muuttuneeseen turvallisuustilanteeseen liittyvä menojen kasvu”, kertoo johtava tuloksellisuustarkastaja Sami Vuorinen.
Huoltovarmuuden tavoitteet eivät tällä hetkellä kohtaa siihen osoitettuja resursseja. Valtioneuvoston päätös huoltovarmuuden tavoitteista ei ota kantaa välttämättömien toimenpiteiden kustannuksiin tai priorisointiin.
Huoltovarmuus huomioitava julkisissa hankinnoissa
Elinkeinoelämän merkitys Suomen huoltovarmuusjärjestelmälle on kriittinen taloudellisen kestävyyden näkökulmasta. Yritysten kannettavaksi jää pääosa esimerkiksi koneiden ja laitteiden ylläpidosta, järjestelmien päivityksistä sekä poikkeusjärjestelyjen käyttöönotosta.
Elinkeinoelämän toimijoiden osallistuminen huoltovarmuuden ylläpitoon perustuu pitkälti vapaaehtoisuuteen. Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) tarkastuksen mukaan yritykset ovat hyvin sitoutuneita huoltovarmuustyöhön.
Huoltovarmuuden taloudellinen kestävyys vaatii VTV:n mukaan valtioneuvostolta jatkuvia toimenpiteitä, joilla varmistetaan yritysten edellytykset ja sitoutuminen huoltovarmuustyöhön myös tulevaisuudessa. Huoltovarmuuden ylläpitoon sitoutuneille yrityksille on annettava mahdollisuus menestyä.
”Julkisissa hankinnoissa on nähtävissä merkittävä huoltovarmuuspotentiaali. Tarkoituksenmukaisesti kohdistettuna hankinnat vahvistaisivat yritystoimijoiden kykyä sietää kriisejä ja ylläpitää toimintaansa. Tämä turvaisi tehokkaasti viranomaistoiminnan jatkuvuutta häiriötilanteissa, mutta myös huoltovarmuutta”, sanoo Vuorinen.
Eduskunnalla on käsittelyssä hallituksen esitys uudeksi huoltovarmuuden turvaamista koskevaksi laiksi. Myös huoltovarmuusmaksuun liittyvät lakimuutokset ovat parhaillaan valmistelussa. Nyt julkaistulla tarkastuksella on tuotettu tietoa huoltovarmuuden rahoitusta koskevista kehittämistarpeista. Uusien lakien on tarkoitus tulla voimaan 1.4.2026.
Tutustu julkaisuun: Huoltovarmuuden rahoituspohja
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Sami VuorinenJohtava tuloksellisuustarkastaja, ledande effektivitetsrevisorPuh:0400 589 933etunimi.sukunimi@vtv.fi
Maaret UkkonenJohtava tuloksellisuustarkastaja, ledande effektivitetsrevisorPuh:050 562 9501etunimi.sukunimi@vtv.fi
Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) varmistaa, että valtion varoja käytetään eduskunnan osoittamiin kohteisiin tuloksellisesti lakeja ja sääntöjä noudattaen. Lisäksi VTV tukee toiminnallaan läpinäkyvää päätöksentekoa ja demokratiaa.
VTV tarkastaa valtion taloudenhoidon laillisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta sekä valvoo finanssipolitiikkaa, puolue- ja vaalirahoitusta ja avoimuusrekisterin käyttöä. VTV on ylin riippumaton tarkastusviranomainen. Se toimii eduskunnan yhteydessä, ja sen asema ja tehtävät on säädetty perustuslaissa.
Statens revisionsverk säkerställer att statens tillgångar används i enlighet med riksdagens beslut, effektivt och med efterlevnad av lagar och regler. Med sin verksamhet stödjer revisionsverket dessutom ett transparent be-slutsfattande och demokrati.
Revisionsverket granskar lagligheten och ändamålsenligheten i skötseln av statsfinanserna, övervakar finanspo-litiken och användningen av öppenhetsregistret samt utövar tillsyn över parti- och valfinansieringen. Revis-ionsverket är den högsta oberoende revisionsmyndigheten. Revisionsverket fungerar i anslutning till riksdagen och dess ställning och uppgifter föreskrivs i grundlagen.
Muut kielet
