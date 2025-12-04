Vappu Pimiän sekä Katja Ståhlin ja Kimmo Vehviläisen podcastit nousivat vuoden suosituimpien listalle Podimossa – tutut nimet kärkisijoilla
Podcast- ja äänikirjapalvelu Podimo on julkistanut tilastoja pian päättyvältä vuodelta 2025. Podimo lanseerasi vuoden aikana 20 uutta podcastia, joista monet nousivat äkkiä suosituimpien ohjelmien joukkoon. Palvelun maksavien tilaajien määrä lähes tuplaantui edellisvuoteen verrattuna ja myös podcastien kuuntelumäärät lisääntyivät merkittävästi.
Suomen Podimo-palvelun podcastien kuuntelu ja niistä maksaminen kasvoivat tänä vuonna huomattavasti edellisvuoden 2024 tilastoihin nähden. Sisältöjä kuunneltiin yhteensä vuoden 2025 aikana noin 20 miljoonaa tuntia eli 67 % enemmän kuin edellisvuonna (2024: 12M h). Palvelusta maksavien asiakkaiden määrä kasvoi 82 % edellisvuoteen nähden.
”Kolmen vuoden Suomessa olomme aikana olemme onnistuneet luomaan Podimosta podcast-ammattilaisten yhteisön, josta nauttivat sekä kuuntelijat että tekijät”, kertoo Johannes Saukko, Podimon Suomen Market Director. ”Podcasteille on nyt vahvaa kysyntää ja olemme saaneet kunnian myös tänä vuonna lanseerata hienoja uutuuksia eri genreissä. Se, että näemme uusi nimiä suosituimpien listoilla kertoo kyvystämme tunnistaa ja kehittää uusia viihdyttäviä ohjelmia!”
Vuoden 2025 kuunnelluimmat podcastit Podimossa:
- Sana on Vapaa – Sointu Borg ja Janni Hussi
- Aki Linnanahde Talk Show
- Gaala – Hennariikka Laaksola, Thelma Siberg ja Valtteri Lehtinen
- Valo Pimiässä – Vappu Pimiä
- Saatan olla väärässäkin – Katja Ståhl ja Kimmo Vehviläinen
Vuoden 2025 kuunnelluimmat yksittäiset podcast-jaksot (ei järjestyksessä):
- Aki Linnanahde Talk Show: Jare Tiihonen jälkeen Cheekin
- Gaala: Special Guest: Amelia Blauberg!
- Sana on vapaa: Q&A: Köyhä taivaassa vai kuningatar helvetissä?
- Sieppi & Särkkä: Iloisia uutisia
- Valo Pimiässä: Ilona Siekkinen: Se päättyy meihin
Podcastit, joissa kuulijat antoivat eniten kommentteja Podimon sovelluksessa vuoden 2025 aikana:
- Aki Linnanahde Talk Show
- Gaala
- Isoi juttui
- Saatan olla väärässäkin
- Sana on vapaa
Vuoden 2025 kuunnelluimmat äänikirjat Podimossa:
- Erikoisjoukoissa, Janne Lehtosen tarina - Kati Pukki
- Sara Sieppi - Wilma Ruohisto
- Cannonball MC - Torsti Korpela
- Liekki - Tuomas Milonoff
- JHT – Missio vai mielenrauha - Jare Henrik Tiihonen
Podimo on tällä hetkellä aktiivinen seuraavissa maissa: Tanska, Saksa, Espanja, Alankomaat, Suomi, Norja ja Meksiko.
