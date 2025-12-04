Vappu Pimiän sekä Katja Ståhlin ja Kimmo Vehviläisen podcastit nousivat vuoden suosituimpien listalle Podimossa – tutut nimet kärkisijoilla

Hanna Tikanderin uusi podcast laajentaa keskustelua ihmisyydestä - ensimmäinen jakso nyt julki 26.8.2025 06:00:00 EEST | Tiedote

Podcast- ja äänikirjapalvelu Podimossa alkoi tänään uusi Hanna Tikander -podcast, jossa aiemmin mm. Selvin päin -podcastista tunnettu Hanna Tikander käsittelee itse tai vaihtuvien vieraiden kanssa keskustellen mm. ihmissuhteita, rahaa, seksuaalisuutta, mielen hyvinvointia, päihteettömyyttä ja kaikkea sitä, mikä tuntuu.