Huili-taukopaikka avataan Neste Tornio Röyttäntien liikenneasemalle 16.12.

Huili laajenee Tornioon, kun uusi taukopaikka avaa ovensa Neste Tornio Röyttäntie -liikenneasemalla tiistaina 16.12. klo 11. Uusi taukopaikka tarjoaa rennon ja maukkaan pysähdyksen Valtatie 29:llä ja sen läheisyydessä matkustaville sekä lähialueen asukkaille. Huili-taukopaikat tunnetaan laadukkaista raaka-aineista valmistetusta ruoasta, ystävällisestä palvelusta ja aikaa kestävästä tunnelmasta.

”Olemme todella iloisia, että saamme avata Huilin nyt myös Tornioon. Haluamme tarjota asiakkaillemme paikan, jossa pysähdys on enemmän kuin tauko. Paikallisuus näkyy vahvasti valikoimassa, sillä tuomme ruokiin alueen makuja ja tuotteita”, kertoo Restel Taukopaikat Oy:n liiketoimintajohtaja Tarja Kuittinen.

Huili Röyttäntie palvelee tien päällä liikkuvia ja paikallisia arkisin klo 6-21.00, ja viikonloppuisin klo 8-21.00. Valikoimaan kuuluvat aamiais- ja lounasbuffet, herkulliset à la carte -annokset sekä monipuoliset vitriinituotteet.

”Iloksemme nyt myös vilkkaalla Neste Tornio Röyttäntie -liikenneasemalla avataan uusi houkutteleva Huili-taukopaikka. Laadukkaiden polttoaineiden ja sähköautojen suurteholatauspalvelun rinnalle saamme nyt Restelin vahvan osaamisen ja laadukkaat kahvila-ravintolapalvelut, joilla vastaamme asiakkaidemme tarpeisiin. Asiakkaillamme on jatkossa mahdollisuus myös vaivattomaan auton puhtaanapitoon, kun asemalla avautuu automatisoitu ja vuorokauden ympäri palveleva Neste Easy Wash –autopesupalvelu. Yhdessä Restelin kanssa tarjoamme asiakkaille vaivattoman ja miellyttävä pysähdyksen. Yhteisenä tavoitteenamme on tarjota erinomainen asiakaskokemus", sanoo Katri Taskinen, Nesteen asemaverkostosta vastaava johtaja.

Avajaispäivänä Huili Röyttäntiellä on luvassa myös erityisiä etuja: ensimmäisille asiakkaille jaetaan yhteistyökumppaneiden tuotteilla täytetyt Huili-kassit ja ensimmäiset nauttivat myös ilmaiset kakkukahvit. Lisäksi Huilin maukas lounas on tarjolla klo 11–15 erikoishintaan 5 euroa. Avajaisviikolla (16.-28.12.) Neste Tornio Röyttäntie –liikenneasemalla on polttonestealennus 5 snt/l*. Tämän lisäksi Neste Easy Wash –autopesutarjoukset avajaispäivänä 16.12. Paras-pesu 5 € (norm. 35 €) ja 17.12-28.12. Loistopesu 15 € (norm. 29,90 €)** sekä Neste MY uusiutuva Sähkölataus 0,29 €/kWh***.

Huili Röyttäntie:

Avautuu tiistaina 16.12. klo 11.00 osoitteessa Röyttäntie 1, Tornio

Runsas aamiais- ja lounasbuffet, à la carte -annokset ja vitriinituotteet

Paikallisuus näkyy ruuassa ja valikoimassa

KOKO3:n suunnittelema sisustus

Myymälä

Neste Futura –polttoaineet

Neste Easy Wash –autopesupalvelu

Neste MY Uusiutuva Lataus

Neste Truck -asema

* Alennus voimassa tankkauksista (pl. polttoöljy), kun maksat Neste-äpillä tai tunnistaudut automaatilla Plussa-kortilla. Tarjous voimassa Neste Tornio Röyttäntie -liikenneasemalla 16.12.-28.12.2025. Ei yhdistettävissä muihin etuihin.

** Tarjous voimassa Neste Easy Wash Tornio Röyttäntie -asemalla, kun maksat myymälän kassalle tai automaatille. Paras-pesu -tarjous avajaispäivänä 16.12.2025 ja Loistopesu-tarjous 17.12.-28.12.2025. Ei yhdistettävissä muihin etuihin.