Kemijoki Oy

Kemijoki Oy:n Ailangantunturin pumppuvoimalaitoshanke EU:n yhteisen edun hankkeiden listalle – Ailangantunturi on merkittävä eurooppalainen energiainfrastruktuurihanke

10.12.2025 09:31:57 EET | Kemijoki Oy | Tiedote

Jaa

Euroopan komissio on myöntänyt joulukuussa 2025 Kemijärvelle suunnitellulle Ailangantunturin pumppuvoimalaitoshankkeelle poikkeuksellisen ja strategisesti tärkeän Euroopan unionin yhteisen edun aseman.

EU:n yhteisen edun hankkeilla (Projects of Common Interest, PCI) on merkittävä rooli Euroopan energiaturvallisuuden ja -omavaraisuuden parantamisessa sekä ilmastotavoitteiden saavuttamisessa. Yhteistä etua koskevat hankkeet täydentävät EU:n energiamarkkinoita ja edistävät ilmastotavoitteita. Ne varmistavat, että kaikilla eurooppalaisilla on mahdollisuus saada kohtuuhintaista, luotettavaa ja uusiutuvaa energiaa.

"Olemme erittäin ylpeitä ja kiitollisia Euroopan komission Ailangantunturin energiavarastohankkeelle myöntämästä historiallisesta asemasta. Tämä on poikkeuksellisen vahva ja selkeä osoitus Kemijoki Oy:n pumppuvoimahankkeen strategisesta merkityksestä paitsi Suomelle myös Pohjoismaiden sähkömarkkinoille, tarjoten kaivattua säätövoimaa sähköjärjestelmän vakauden varmistamiseksi", sanoo Kemijoki Oy:n sähkömarkkinoista ja strategiasta vastaava johtaja Petri Vihavainen.

Yhteisen edun hankkeet voivat hakea EU:n rahoitusta Verkkojen Eurooppa -välineestä (Connecting Europe Facility), ja ne hyötyvät nopeutetuista lupamenettelyistä ja sääntelyprosesseista. Komissio tukee hankkeiden toteuttamista yhteistyössä hankkeiden toteuttajien ja jäsenvaltioiden kanssa. Suomessa yhteisen ja keskinäisen edun hankkeiden listalle on valittu myös Fingridin kolme rajasiirtoyhteyshanketta. Koko Itämeren alueella tällaisia erittäin tiukoin kriteerein valittuja hankkeita on yhteensä kahdeksan.

Ailangantunturin pumppuvoimalaitos on avainasemassa sähköjärjestelmän tasapainon ja joustavuuden parantamisessa. Se mahdollistaa uusiutuvan, vaihtelevan tuuli- ja aurinkosähkön tehokkaamman integroinnin sähköjärjestelmään. Tämä on ratkaisevan tärkeää siirryttäessä puhtaampaan ja omavaraisempaan energiajärjestelmään.

Komission hankeluettelo toimitetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle. Niillä on kaksi kuukautta aikaa hyväksyä tai hylätä luettelo kokonaisuudessaan, ilman mahdollisuutta muuttaa sitä.

Euroopan komission tiedote on täällä.

Lisätietoa Kemijoki Oy:n Ailangantunturin pumppuvoimalaitoshankkeesta löytyy täältä.

Lisätietoja

Petri Vihavainen
Johtaja, sähkömarkkinat ja strategia
Kemijoki Oy
Puhelin 020 703 4443
Sähköposti petri.vihavainen@kemijoki.fi

Lisätietoa julkaisijasta

Kemijoki Oy on vastuullisen ja joustavan vesisähkön suunnannäyttäjä. Omistamme 20 vesivoimalaitosta, joista 16 sijaitsee Kemijoen vesistöalueella, kaksi Lieksanjoessa ja kaksi Kymijoessa. Selvitämme pumppuvoimalaitosten rakentamisen mahdollisuuksia Pohjois-Suomessa. Tuottamallamme uusiutuvalla vesisähköllä ja säätövoimalla hillitään ilmastonmuutosta ja tuetaan kansallista huoltovarmuutta. Olemme asiantuntija- ja tilaajaorganisaatio, jossa työskentelee noin 50 asiantuntijaa.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Kemijoki Oy

Kemijoki Oy kotiuttaa Kemijoen vesistöalueen vesivoimalaitosten käynnissä- ja kunnossapidon10.10.2025 09:00:47 EEST | Tiedote

Suomi ja Eurooppa ovat keskellä energiamurrosta. Suomen tie vähähiilisyyteen edellyttää siirtymistä puhtaaseen sähköön. Samalla Suomi tavoittelee energiasiirtymän investointeja. Niiden edellytyksiä ovat uusiutuvan sähkön saatavuus, kohtuullinen hinta ja hyvä toimitusvarmuus. Kemijoki Oy:n ja kumppaniverkoston merkitys säädön ja huoltovarmuuden tuottajina on tässä toimintaympäristössä korostunut entisestään.

Kemijoki Oy:n Ailangantunturin pumppuvoimalaitos- ja voimajohtohankkeen ympäristövaikutukset on selvitetty – Arviointiselostus nähtävillä30.7.2025 09:02:46 EEST | Tiedote

Kemijoki Oy on toimittanut yhteysviranomaisena toimivalle Lapin ELY-keskukselle Kemijärven Ailangantunturin pumppuvoimalaitos- ja voimajohtohankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksen. Keskustelemme hankkeesta ja sen vaikutuksista ympäristöön yleisötilaisuudessa Kemijärvellä 1.9. Mielipiteitä ja lausuntoja selostuksesta voi esittää 26.9. asti.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye