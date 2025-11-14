Kemijoki Oy:n Ailangantunturin pumppuvoimalaitoshanke EU:n yhteisen edun hankkeiden listalle – Ailangantunturi on merkittävä eurooppalainen energiainfrastruktuurihanke

EU:n yhteisen edun hankkeilla (Projects of Common Interest, PCI) on merkittävä rooli Euroopan energiaturvallisuuden ja -omavaraisuuden parantamisessa sekä ilmastotavoitteiden saavuttamisessa. Yhteistä etua koskevat hankkeet täydentävät EU:n energiamarkkinoita ja edistävät ilmastotavoitteita. Ne varmistavat, että kaikilla eurooppalaisilla on mahdollisuus saada kohtuuhintaista, luotettavaa ja uusiutuvaa energiaa.

"Olemme erittäin ylpeitä ja kiitollisia Euroopan komission Ailangantunturin energiavarastohankkeelle myöntämästä historiallisesta asemasta. Tämä on poikkeuksellisen vahva ja selkeä osoitus Kemijoki Oy:n pumppuvoimahankkeen strategisesta merkityksestä paitsi Suomelle myös Pohjoismaiden sähkömarkkinoille, tarjoten kaivattua säätövoimaa sähköjärjestelmän vakauden varmistamiseksi", sanoo Kemijoki Oy:n sähkömarkkinoista ja strategiasta vastaava johtaja Petri Vihavainen.

Yhteisen edun hankkeet voivat hakea EU:n rahoitusta Verkkojen Eurooppa -välineestä (Connecting Europe Facility), ja ne hyötyvät nopeutetuista lupamenettelyistä ja sääntelyprosesseista. Komissio tukee hankkeiden toteuttamista yhteistyössä hankkeiden toteuttajien ja jäsenvaltioiden kanssa. Suomessa yhteisen ja keskinäisen edun hankkeiden listalle on valittu myös Fingridin kolme rajasiirtoyhteyshanketta. Koko Itämeren alueella tällaisia erittäin tiukoin kriteerein valittuja hankkeita on yhteensä kahdeksan.

Ailangantunturin pumppuvoimalaitos on avainasemassa sähköjärjestelmän tasapainon ja joustavuuden parantamisessa. Se mahdollistaa uusiutuvan, vaihtelevan tuuli- ja aurinkosähkön tehokkaamman integroinnin sähköjärjestelmään. Tämä on ratkaisevan tärkeää siirryttäessä puhtaampaan ja omavaraisempaan energiajärjestelmään.

Komission hankeluettelo toimitetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle. Niillä on kaksi kuukautta aikaa hyväksyä tai hylätä luettelo kokonaisuudessaan, ilman mahdollisuutta muuttaa sitä.

Euroopan komission tiedote on täällä.

Lisätietoa Kemijoki Oy:n Ailangantunturin pumppuvoimalaitoshankkeesta löytyy täältä.

Lisätietoja

Petri Vihavainen

Johtaja, sähkömarkkinat ja strategia

Kemijoki Oy

Puhelin 020 703 4443

Sähköposti petri.vihavainen@kemijoki.fi