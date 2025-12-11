Huili-taukopaikka avataan Neste Orimattila Tuuliharjan liikenneasemalle 16.12.

Huili laajenee Orimattilaan, kun uusi taukopaikka avaa ovensa Neste Orimattila Tuuliharja -liikenneasemalla tiistaina 16.12. klo 11. Uusi taukopaikka tarjoaa rennon ja maukkaan pysähdyksen Lahden moottoritiellä ja sen läheisyydessä matkustaville sekä lähialueen asukkaille. Huili-taukopaikat tunnetaan laadukkaista raaka-aineista valmistetusta ruoasta, ystävällisestä palvelusta ja aikaa kestävästä tunnelmasta.

”Olemme todella iloisia, että saamme avata Huilin nyt myös Orimattilaan. Haluamme tarjota asiakkaillemme paikan, jossa pysähdys on enemmän kuin tauko. Paikallisuus näkyy vahvasti valikoimassa, sillä tuomme ruokiin alueen makuja ja tuotteita”, kertoo Restel Taukopaikat Oy:n liiketoimintajohtaja Tarja Kuittinen.

Huili Tuuliharja Orimattila palvelee tien päällä liikkuvia ja paikallisia ympäri vuorokauden viikon jokaisena päivänä. Valikoimaan kuuluvat aamiais- ja lounasbuffet, herkulliset à la carte -annokset sekä monipuoliset vitriinituotteet sekä yöruoka.

”Iloksemme nyt myös vilkkaalla Neste Orimattila Tuuliharja -liikenneasemalla avataan uusi houkutteleva Huili-taukopaikka. Laadukkaiden polttoaineiden ja sähköautojen suurteholatauspalvelun rinnalle saamme nyt Restelin vahvan osaamisen ja laadukkaat kahvila-ravintolapalvelut, joilla vastaamme asiakkaidemme tarpeisiin. Yhdessä Restelin kanssa tarjoamme asiakkaille vaivattoman ja miellyttävä pysähdyksen. Yhteisenä tavoitteenamme on tarjota erinomainen asiakaskokemus", sanoo Katri Taskinen, Nesteen asemaverkostosta vastaava johtaja.

Avajaispäivänä Huili Tuuliharja Orimattilassa on luvassa myös erityisiä etuja: ensimmäisille asiakkaille jaetaan yhteistyökumppaneiden tuotteilla täytetyt Huili-kassit ja ensimmäiset nauttivat myös ilmaiset kakkukahvit. Lisäksi Huilin maukas lounas on tarjolla klo 11–15 erikoishintaan 5 euroa. Avajaisviikolla (16.12.-28.12.) Neste Orimattila Tuuliharjan liikenneasemalla on polttonestealennus 5 snt/l* sekä Neste MY Uusiutuva Lataus 0,29 €/kWh**.

Huili Tuuliharja Orimattila:

Avautuu tiistaina 16.12. klo 11.00 osoitteessa Mustajärvi, Orimattila

Runsas aamiais- ja lounasbuffet, à la carte -annokset ja vitriinituotteet

Paikallisuus näkyy ruuassa ja valikoimassa

KOKO3:n suunnittelema sisustus

Myymälä

Yöruoka

Neste Futura – ja Neste MY Uusiutuva Diesel –polttoaineet

Neste MY Uusiutuva Lataus

Neste Truck -asema

*Alennus voimassa tankkauksista (pl. polttoöljy), kun maksat Neste-äpillä tai tunnistaudut automaatilla Plussa-kortilla. Tarjous voimassa Neste Orimattila Tuuliharja -liikenneasemalla 16.12.-28.12.2025. Ei yhdistettävissä muihin etuihin.

** Tarjous sähköauton latauksesta voimassa Neste Orimattila Tuuliharjan Neste MY Uusiutuva Lataus -asemalla 16.12.-28.12.2025, kun maksat Neste-äpillä tai automaatilla. Ei yhdistettävissä muihin etuihin.