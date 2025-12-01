Pirkanmaan ELY-keskus

Sateinen sää vaurioittaa Pirkanmaan sorateitä pahasti

10.12.2025 09:53:13 EET | Pirkanmaan ELY-keskus | Tiedote

Jaa

Pitkään jatkunut märkä ja sateinen syksy vaikeuttaa sorateiden hoitoa. Maanteiden kunnossapidon urakoitsijat tekevät parhaansa sorateiden kunnon eteen, mutta märillä keleillä kunnostus on hyvin rajallista. Ilmastonmuutoksen eteneminen on lisännyt sään ääri-ilmiöitä kuten runsaita sateita.

Velliintynyt soratien pinta.
Sorateiden kunto kärsii tällä hetkellä pahoin runsaista sateista. Eeva Osa

Suurin osa Pirkanmaan alueen sorateistä on tällä hetkellä huonossa kunnossa jatkuvien sateiden vuoksi, vaikkakin jonkin verran on alueellista vaihtelua. Vesi on sorateiden pahin vihollinen, joka pahimmillaan tien pinnan rikkoontumisen lisäksi estää hoitotoimenpiteitä. Erittäin märkää soratietä ei voi höylätä, sillä pinnan rikkominen vain pehmittää entisestään tien pintaa sekä heikentää sen kuntoa ja ajettavuutta.

Saamme sorateisten kunnosta tällä hetkellä runsaasti palautetta. Se on ollut aiheellista, sillä soratiet ovat sateiden vuoksi laajasti huonossa kunnossa. Hoitourakoitsijat tekevät kuitenkin kaiken mitä voivat, mutta ilman kuivaa ajanjaksoa mahdollisuudet tien hyvään kuntoon ovat heikot, kertoo tienpidon asiantuntija Tomi Alho.

Sorateiden pahimpia kuoppia täytetään kelirikkomurskeella, mutta siitäkin saatava apu on väliaikainen, sillä murskekaan ei pysy kuopissa sateiden jatkuessa. Lisäksi mursketta on määritelty maanteiden hoitourakoihin vain rajallinen määrä tonneja vuosittain, ja jos mursketta joudutaan käyttämään enemmän pintakelirikon hoitamiseen, vähentää se sorastusmääriä myöhemmin. Kyse on siis paljon myös käytettävissä olevan rahoituksen rajallisuudesta.

Soratiet kaipaisivat nyt kuivaa keliä

Runsaat sateet pehmittävät sorateiden pintaa, jolloin tienpinta reikiintyy ja liejuuntuu. Kun tien pinta on kyllästynyt osin tai lähes kokonaan vedellä, tien pinta muuttuu pahimmillaan elastiseksi ja tie urautuu liikenteen vaikutuksesta. Lisäksi kuopat syntyvät uudelleen, vaikka ne saataisiinkin täytettyä.

Tarvittaisiin useamman päivän kuiva jakso ennen pakkasia, jolloin tiet voitaisiin tasata ja tehdä syysmuokkauksia. Mikäli tiet jäätyvät ilman kuivamista, riskinä on, että kuopat jäävät koko talveksi, sillä jäätyneenä tietä ei pysty tasaamaan, eikä jäätyneen tien kuoppia voi täyttää murskeella, sillä se pysyy vielä huonommin kuin veden seassa.

Tulevalle viikonlopulle luvatut pakkaset saattavat helpottaa tilannetta hetkeksi, mutta kun palataan takaisin plussan puolelle tilanne saattaa jopa pahentua. Jos tie jäätyy ja plussakelien myötä se sulaa ensin pinnasta, mutta ei syvemmältä, pinnassa oleva vesi ei pääse valumaan tierakenteen läpi ja vesipitoisuus pinnassa kasvaa entisestään ja pehmentää sitä, etenkin jos vielä sataa lunta, selostaa Tomi Alho.

Kuluvan syksyn sateet ovat olleet tavanomaista runsaampia

Sorateille on tyypillistä, että niiden kunto vaihtelee merkittävästi sääolojen mukaan. Ilmastonmuutoksen etenemisen myötä sään ääri-ilmiöt, kuten runsaat sateet ovat yleistyneet nopeasti. Pintakelirikkoa esiintyy siten yhä useammin myös syksyisin, etelässä jopa talvisin. Meidänkin pitää entistäkin paremmin pyrkiä hakemaan sellaisia kulutuskerrosmateriaaleja, jotka kestävät myös pitkittynyttä sadekausia ja valitsemaan oikeanlainen murske jokaiselle soratielle. Sorapintaisia maanteitä on Pirkanmaalla 1 894 kilometriä.

Avainsanat

Pirkanmaasoratiekelirikkosadesääilmastonmuutos

Yhteyshenkilöt

Tomi Alho
Tienpidon asiantuntija

etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
puh. +358 295 036 218

Huolehdimme sujuvasta arjesta; teiden rakennuttamisesta ja niiden kunnosta, ympäristön tilasta ja suojelusta sekä yritysten tukemisesta. Maakunnan kehittäjänä ja rahoituksen myöntäjänä teemme ELY-keskuksessa päivittäin työtä kestävän tulevaisuuden ja Pirkanmaan parhaaksi.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Pirkanmaan ELY-keskus

Lisätutkimuksissa löytyi kohonneita pitoisuuksia haitta-aineita lentoaseman vanhalta paloharjoitusalueelta ja sen ympäristöstä Pirkkalassa28.11.2025 08:00:00 EET | Tiedote

Tutkimukset Tampere-Pirkkalan lentoaseman vanhan paloharjoitusalueen maaperästä ja pohjavesistä sekä lähialueen vesien, kalaston ja sedimenttien PFAS-pitoisuuksista ovat valmistuneet. Tutkimuksissa havaittiin kohonneita pitoisuuksia. Pirkanmaan ELY-keskus edellyttää Finavialta täydentäviä lisätutkimuksia sekä riskinarviointia ja kunnostussuunnitelmaa.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye