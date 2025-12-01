Sateinen sää vaurioittaa Pirkanmaan sorateitä pahasti
Pitkään jatkunut märkä ja sateinen syksy vaikeuttaa sorateiden hoitoa. Maanteiden kunnossapidon urakoitsijat tekevät parhaansa sorateiden kunnon eteen, mutta märillä keleillä kunnostus on hyvin rajallista. Ilmastonmuutoksen eteneminen on lisännyt sään ääri-ilmiöitä kuten runsaita sateita.
Suurin osa Pirkanmaan alueen sorateistä on tällä hetkellä huonossa kunnossa jatkuvien sateiden vuoksi, vaikkakin jonkin verran on alueellista vaihtelua. Vesi on sorateiden pahin vihollinen, joka pahimmillaan tien pinnan rikkoontumisen lisäksi estää hoitotoimenpiteitä. Erittäin märkää soratietä ei voi höylätä, sillä pinnan rikkominen vain pehmittää entisestään tien pintaa sekä heikentää sen kuntoa ja ajettavuutta.
Saamme sorateisten kunnosta tällä hetkellä runsaasti palautetta. Se on ollut aiheellista, sillä soratiet ovat sateiden vuoksi laajasti huonossa kunnossa. Hoitourakoitsijat tekevät kuitenkin kaiken mitä voivat, mutta ilman kuivaa ajanjaksoa mahdollisuudet tien hyvään kuntoon ovat heikot, kertoo tienpidon asiantuntija Tomi Alho.
Sorateiden pahimpia kuoppia täytetään kelirikkomurskeella, mutta siitäkin saatava apu on väliaikainen, sillä murskekaan ei pysy kuopissa sateiden jatkuessa. Lisäksi mursketta on määritelty maanteiden hoitourakoihin vain rajallinen määrä tonneja vuosittain, ja jos mursketta joudutaan käyttämään enemmän pintakelirikon hoitamiseen, vähentää se sorastusmääriä myöhemmin. Kyse on siis paljon myös käytettävissä olevan rahoituksen rajallisuudesta.
Soratiet kaipaisivat nyt kuivaa keliä
Runsaat sateet pehmittävät sorateiden pintaa, jolloin tienpinta reikiintyy ja liejuuntuu. Kun tien pinta on kyllästynyt osin tai lähes kokonaan vedellä, tien pinta muuttuu pahimmillaan elastiseksi ja tie urautuu liikenteen vaikutuksesta. Lisäksi kuopat syntyvät uudelleen, vaikka ne saataisiinkin täytettyä.
Tarvittaisiin useamman päivän kuiva jakso ennen pakkasia, jolloin tiet voitaisiin tasata ja tehdä syysmuokkauksia. Mikäli tiet jäätyvät ilman kuivamista, riskinä on, että kuopat jäävät koko talveksi, sillä jäätyneenä tietä ei pysty tasaamaan, eikä jäätyneen tien kuoppia voi täyttää murskeella, sillä se pysyy vielä huonommin kuin veden seassa.
Tulevalle viikonlopulle luvatut pakkaset saattavat helpottaa tilannetta hetkeksi, mutta kun palataan takaisin plussan puolelle tilanne saattaa jopa pahentua. Jos tie jäätyy ja plussakelien myötä se sulaa ensin pinnasta, mutta ei syvemmältä, pinnassa oleva vesi ei pääse valumaan tierakenteen läpi ja vesipitoisuus pinnassa kasvaa entisestään ja pehmentää sitä, etenkin jos vielä sataa lunta, selostaa Tomi Alho.
Kuluvan syksyn sateet ovat olleet tavanomaista runsaampia
Sorateille on tyypillistä, että niiden kunto vaihtelee merkittävästi sääolojen mukaan. Ilmastonmuutoksen etenemisen myötä sään ääri-ilmiöt, kuten runsaat sateet ovat yleistyneet nopeasti. Pintakelirikkoa esiintyy siten yhä useammin myös syksyisin, etelässä jopa talvisin. Meidänkin pitää entistäkin paremmin pyrkiä hakemaan sellaisia kulutuskerrosmateriaaleja, jotka kestävät myös pitkittynyttä sadekausia ja valitsemaan oikeanlainen murske jokaiselle soratielle. Sorapintaisia maanteitä on Pirkanmaalla 1 894 kilometriä.
