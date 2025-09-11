Arkkitehtuuri- ja designmuseosäätiön peruspääoman tavoite täyttyi – merkittävä tuki Louise & Göran Ehrnroothin säätiöltä

Louise & Göran Ehrnroothin säätiön lahjoituksen ansiosta Suomen arkkitehtuuri- ja designmuseosäätiön peruspääoman 150 miljoonan euron tavoite on saavutettu. Säätiön perustajien, valtion ja Helsingin kaupungin 60 miljoonan euron panostukset luovat pääoman perustan. Rahoituksesta poikkeuksellisen merkittävä osuus, 30 miljoonaa euroa on kerätty yksityisiltä tahoilta.

Louise & Göran Ehrnroothin säätiöstä tulee lahjoituksen myötä uuden arkkitehtuuri- ja designmuseon perustajakumppani. Muita perustajakumppaneita ovat Jane ja Aatos Erkon säätiö, Jenny ja Antti Wihurin rahasto, Suomen Kulttuurirahasto, Svenska kulturfonden, Saastamoisen säätiö ja Suomen taideteollisuusyhdistyksen 100-vuotissäätiö.

Vuonna 1991 perustettu Louise ja Göran Ehrnroothin säätiö tukee koulutusta ja tutkimusta, ympäristönsuojelua, kulttuuria ja yhteiskunnallista toimintaa Suomessa. Säätiö jakaa vuosittain yli miljoonalla eurolla pitkäjänteisiä avustuksia ja apurahoja innovatiivisille pilottihankkeille.

”Uusi arkkitehtuuri- ja designmuseo on poikkeuksellisen merkittävä avaus. Haluamme tukea hanketta, joka vahvistaa ja tuo esiin suomalaisen muotoilun ja arkkitehtuurin kansainvälistä näkyvyyttä ja merkitystä yhteiskunnalle, kulttuurille ja elinkeinoelämälle. Paraatipaikalla museo luo uutta vetovoimaa Helsinkiin ja koko Suomeen. On kunnia saada omalta osaltamme olla mukana mahdollistamassa kokonaisuuden toteutumista”, toteaa Louise & Göran Ehrnroothin säätiön puheenjohtaja Georg Ehrnrooth.

”Louise & Göran Ehrnroothin säätiön lahjoitus on vahva osoitus luottamuksesta tulevaisuuteen sekä muotoilun ja arkkitehtuurin arvoon yhteiskunnassamme. Tämän ratkaisevan lahjoituksen myötä valmistaudumme ottamaan seuraavan askeleen matkalla kohti uuden arkkitehtuuri- ja designmuseon avaamista. Lämmin kiitos Louise & Göran Ehrnroothin säätiölle”, iloitsee Suomen arkkitehtuuri- ja designmuseosäätiön toimitusjohtaja Kaarina Gould.

