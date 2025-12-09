Keskuskauppakamarin pääekonomisti: Teollisuudessa vaisu uusien tilausten saalis – tuotanto silti kasvussa

Keskuskauppakamari: Ylioppilaskokeiden uusimiskertoja tulisi rajata – kaikille mahdollisuus korkeakoulupaikkaan 5.12.2025 06:55:00 EET | Tiedote

Keskuskauppakamari ehdottaa, että ylioppilaskokeiden rajaton uusiminen on arvioitava uudelleen. Nykyinen järjestelmä kuormittaa opiskelijoita, lisää eriarvoisuutta ja hidastaa siirtymää korkeakouluihin tilanteessa, jossa osaajapula tulee kasvamaan ja työmarkkinat muuttuvat nopeasti.