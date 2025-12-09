Keskuskauppakamarin pääekonomisti: Teollisuudessa vaisu uusien tilausten saalis – tuotanto silti kasvussa

10.12.2025 08:57:37 EET | Keskuskauppakamari | Tiedote

Jaa

"Lokakuu sujui teollisuuden toimialoilla ristiriitaisesti", sanoo Keskuskauppakamarin pääekonomisti Jukka Appelqvist. Tuotantomäärät olivat selvässä kasvussa, mutta uusia tilauksia saatiin vaisuhkosti. 

Keskuskauppakamarin pääekonomisti Jukka Appelqvist.
Keskuskauppakamarin pääekonomisti Jukka Appelqvist. Kuva: Liisa Takala

Suomessa sijaitsevien teollisuuden toimipaikkojen uusien tilausten arvo laski lokakuussa 3,7 prosenttia vuotta aiemmasta. Kokonaisuudessaan alkuvuosi on silti edelleen lähes 7 prosenttia plussalla, mutta kasvu on hyytynyt kesän jälkeen. Lokakuussa nähtyä supistumista selittää kemian- ja paperiteollisuuden heikko tilauskertymä. Sen sijaan metalliteollisuus pysyi edelleen pienessä nousussa.

”Aiemmin tänä vuonna nähtiin kohtalaisen hyvää kehitystä teollisuuden tilauksissa, mutta valitettavasti tahti on hiipunut syksyn aikana. Tilanne on edelleen vaikea tilauskirjojen osalta ja lokakuussa koettiin jo kolmas peräkkäinen heikompi kuukausi”, toteaa Appelqvist.

Lokakuun tuotannon kasvu pirteää

Lokakuussa teollisuuden tuotanto kehittyi kuitenkin pirteästi. Tuotannon volyymi kasvoi sekä suhteessa viime vuoteen että edelliseen kuukauteen. Kuukausitasolla kausitasoitettu tuotanto nousi 2,4 prosenttia. Vuositasolla teollisuuden tuotanto oli 2,3 prosenttia edellisvuotta korkeammalla. Yhtä hyviä lukemia ei ole nähty useaan kuukauteen.

Tuotanto kasvoi eniten sähkö-, kaasu-, lämpö- ja ilmastointihuollon toimialalla sekä sähkö- ja elektroniikkateollisuudessa. Myös metsäteollisuus oli nousussa.

”Tuotanto kasvoi lokakuussa varsin laaja-alaisesti useilla teollisuuden alatoimialoilla, mikä valaa uskoa suhdanteen piristymiseen. Lähtökohtaisesti on odotettavissa, että euroalueen matalampi korkotaso tukee Suomen teollisuutta jatkossa. Tarvitaan kuitenkin lisää hyviä uutisia uusien tilausten osalta, jotta tuotanto voi pysyä kasvussa myös tulevaisuudessa”, arvio Appelqvist.

Yhteyshenkilöt

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Keskuskauppakamari

Keskuskauppakamari: Alustava sopu EU:n Omnibus I -yksinkertaistamispaketista tervetullut, mutta jättää vielä kysymyksiä auki9.12.2025 16:53:12 EET | Tiedote

Keskuskauppakamari pitää myönteisenä, että Euroopan parlamentti, EU:n neuvosto ja Euroopan komissio ovat päässeet alustavaan sopuun Omnibus I -paketista, joka koskee kestävyysraportointidirektiiviä ja yritysvastuudirektiiviä. Keskuskauppakamarin vastuullisuuspäällikkö Jussi Hakanen kuitenkin muistuttaa, että paketin konkreettiset vaikutukset ovat edelleen suurilta osin mysteeri yrityksille.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye