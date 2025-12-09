Keskuskauppakamarin pääekonomisti: Teollisuudessa vaisu uusien tilausten saalis – tuotanto silti kasvussa
"Lokakuu sujui teollisuuden toimialoilla ristiriitaisesti", sanoo Keskuskauppakamarin pääekonomisti Jukka Appelqvist. Tuotantomäärät olivat selvässä kasvussa, mutta uusia tilauksia saatiin vaisuhkosti.
Suomessa sijaitsevien teollisuuden toimipaikkojen uusien tilausten arvo laski lokakuussa 3,7 prosenttia vuotta aiemmasta. Kokonaisuudessaan alkuvuosi on silti edelleen lähes 7 prosenttia plussalla, mutta kasvu on hyytynyt kesän jälkeen. Lokakuussa nähtyä supistumista selittää kemian- ja paperiteollisuuden heikko tilauskertymä. Sen sijaan metalliteollisuus pysyi edelleen pienessä nousussa.
”Aiemmin tänä vuonna nähtiin kohtalaisen hyvää kehitystä teollisuuden tilauksissa, mutta valitettavasti tahti on hiipunut syksyn aikana. Tilanne on edelleen vaikea tilauskirjojen osalta ja lokakuussa koettiin jo kolmas peräkkäinen heikompi kuukausi”, toteaa Appelqvist.
Lokakuun tuotannon kasvu pirteää
Lokakuussa teollisuuden tuotanto kehittyi kuitenkin pirteästi. Tuotannon volyymi kasvoi sekä suhteessa viime vuoteen että edelliseen kuukauteen. Kuukausitasolla kausitasoitettu tuotanto nousi 2,4 prosenttia. Vuositasolla teollisuuden tuotanto oli 2,3 prosenttia edellisvuotta korkeammalla. Yhtä hyviä lukemia ei ole nähty useaan kuukauteen.
Tuotanto kasvoi eniten sähkö-, kaasu-, lämpö- ja ilmastointihuollon toimialalla sekä sähkö- ja elektroniikkateollisuudessa. Myös metsäteollisuus oli nousussa.
”Tuotanto kasvoi lokakuussa varsin laaja-alaisesti useilla teollisuuden alatoimialoilla, mikä valaa uskoa suhdanteen piristymiseen. Lähtökohtaisesti on odotettavissa, että euroalueen matalampi korkotaso tukee Suomen teollisuutta jatkossa. Tarvitaan kuitenkin lisää hyviä uutisia uusien tilausten osalta, jotta tuotanto voi pysyä kasvussa myös tulevaisuudessa”, arvio Appelqvist.
Yhteyshenkilöt
Jukka AppelqvistPääekonomistiPuh:044 263 1051jukka.appelqvist@chamber.fi
