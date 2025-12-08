Niillas Holmbergin runokokoelma Naarattu on Runeberg-palkinnon ehdokkaana
Utsjoella asuva palkittu saamelainen kirjailija, elokuvakäsikirjoittaja, muusikko sekä pohjoissaamelaisen joikuperinteen taitaja Niillas Holmberg on runokokoelmallaan Naarattu (Gummerus) Runeberg-kirjallisuuspalkinnon ehdokkaana. Väkevätunnelmaisessa runokokoelmassa muinainen maailmankuva ja uusi aika kohtaavat, tieto siirtyy sukupolvien ketjussa ja lohen nousua jokeen odotetaan.
Runeberg-palkintoehdokkaista päättänyt esiraati, johon kuuluivat tänä vuonna kirjailija Essi Kummu, kirjallisuustoimittaja, kriitikko Maaria Ylikangas ja kriitikko, kirjallisuustieteilijä Daniel Wickström Grönroos, perustelee ehdokkuutta seuraavasti:
”Niillas Holmbergin runous ammentaa tietoa muinaisesta saamelaisesta maailmankuvasta. Runominä asuu jokivarren läheisyydessä ja tietää, että myös majavalta voi pyytää neuvoa. Teoksen maailmassa ihminen kuuluu kaikelle, minkä kanssa elää yhdessä. Runoissa veden ääni on läsnä ja keskustelut joen kanssa ovat jatkuneet sata ja sata polvea.
Oli lukijan suhde saamelaiseen kulttuuriin ja maailmaan millainen tahansa, on Naarattua lukiessa mahdollista kurottaa kokemukseen ja kuvastoihin ajan ohi. Teoksen posthumanistinen eetos houkuttaa antautumaan ihmisen, paikan ja eläinten vuoropuhelulle. Luonto saa inhimillisiä ominaisuuksia, tunteita ja kykyjä ja kuolleetkin osallistuvat elonkiertoon. Edesmenneiden havainnot ja ajatukset ovat yhä läsnä.
Holmbergin kieli on vähäeleistä ja toteavaa. Runoilija luottaa omaan ääneensä, jossa kaikuu ylisukupolvinen tieto. Kokoelma ei kalastele tunteita tai pyri tyyliteltyihin vaikutelmiin. Tätä teosta lukiessa tuntuu siltä kuin se olisi ollut aina olemassa.”
Runeberg-kirjallisuuspalkinnon voittaja julkistetaan Porvoossa Runebergin päivänä 5.2.2026. Palkinnon jakavat sanomalehti Uusimaa, Porvoon kaupunki, Suomen kirjailijaliitto, Suomen arvostelijain liitto ja Finlands svenska författareförening. Voittajan valitsee kymmenen ehdokkaan joukosta kolmihenkinen palkintoraati, johon kuuluvat kirjailija Johanna Venho, kirjallisuustoimittaja, kriitikko Mikko Lamberg ja kulttuuritoimittaja, kriitikko Rakel Similä.
Niillas Holmberg (s. 1990) on ollut kolmesti ehdolla Pohjoismaiden neuvoston kirjallisuuspalkinnon saajaksi ja saanut Kirsi Kunnas -runopalkinnon (2020) sekä Eino Leinon palkinnon (2023). Hänen esikoisromaaninsa Halla Helle (2021) oli Runeberg-palkintoehdokkaana. Holmberg vihittiin taiteen kunniatohtoriksi vuonna 2024.
Niillas Holmberg: Naarattu
70 sivua
Yhteyshenkilöt
Eeva HerrainsiltaViestintäpäällikköPuh:040 5146 360eeva.herrainsilta@gummerus.fi
Kuvat
Gummerus
Gummerus on vuonna 1872 perustettu yleiskustantamo. Toteutamme edelleen Kaarle Jaakko Gummeruksen alkuperäistä visiota julkaista kirjallisuutta ”huviksi ja hyödyksi”. Omaperäiset ja uskaliaat kustannuspäätökset ovat aina olleet Gummeruksen toiminnan ydin. Suhtaudumme kirjallisuuteen rakastavasti ja intohimoisesti, ja meitä ohjaavat yhteiset arvot: rohkea mieli, avara katse ja vapaa sana.
