Suun terveyden digipolku innostaa perheitä huolehtimaan kouluikäisten hampaista

Laadukas, EU-rahoitteinen Kestävän kasvun hankkeessa toteutettu digipolku etenee viikko kerrallaan. Liittyminen on maksutonta, mutta se vaatii vahvan tunnistautumisen. Kaikkia digipolun teemoja ei ole pakko käydä läpi, vaan perhe voi keskittyä juuri niihin teemoihin, joista on eniten hyötyä heidän perheessään.

Monipuolinen sisältö antaa kattavan tiedon suun terveydestä

Digipolusta löytyy itsenäinen osio vanhemmille, jonka jälkeen siellä käsitellään selkeästi ja käytännönläheisesti seuraavia suun terveyteen vaikuttavia teemoja: hampaiden harjaus ja fluori, plakki ja ientulehdus, hampaiden reikiintyminen (karies), ksylitoli, ruokailurytmi, happamat juomat (eroosio) sekä nikotiini- ja höyryvalmisteet.

Lisäksi teemassa hampaiden harjaus ja fluori, hampaiden reikiintyminen, ateriarytmi ja nikotiini- ja höyryvalmisteet on osallistavia tehtäviä, jotka rohkaisevat perheitä vahvistamaan arjen rutiineja ja omaksumaan entistä terveellisempiä tapoja.

-Tehtävät tuovat suun terveydestä huolehtimiseen ja oppimiseen konkreettisuutta ja koska kyse on itsehoitopolusta tehtävät, joita digipolkuun tehdään näkyvät vain asiakkaille itselleen eli ammattilaiset eivätkä ketkään muut ulkopuoliset tule niitä näkemään, suuhygienisti Emilia Tervo sanoo.

Suun terveyteen vaikuttavat monet eri asiat

Suun terveyden kulmakivi ovat arjessa päivittäinen hampaiden harjaus aamuin ja illoin fluorihammastahnalla, säännöllinen ateriarytmi, monipuolinen ruokavalio, vesi janojuomana

sekä sokeristen ja happamien tuotteiden käytön rajoittaminen.

- Hyvät hampaiden omahoitotottumukset ja terveelliset elintavat opitaan jo varhain kotona, jolloin niistä tulee parhaimmillaan elinikäinen tapa. Vanhemman esimerkki on merkittävä ja vanhempien omat tottumukset ja asenteet heijastuvat usein suoraan lapseen. Vanhemman on hyvä myös olla läsnä ja apuna harjaushetkissä ennen kaikkea alakoululaisten kanssa, mutta tietysti on tärkeää, että vanhempi on kiinnostunut lapsensa suun hoidosta myös myöhemmin, suuhygienisti Emilia Tervo toteaa

Digipolku tukee perheitä onnistumaan suun terveydenhoidossa

Polku on rakennettu helpoksi käyttää, ajasta ja paikasta riippumatta. Perheet voivat palata sisältöihin aina uudelleen ja halutessaan syventyä teemoihin omassa tahdissa.

Tutustu digipolkuun: hyvaks.suomisote.fi