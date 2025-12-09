Suun terveyden digipolku innostaa perheitä huolehtimaan kouluikäisten hampaista
Uusi Suun terveyden digipolku tarjoaa kouluikäisille lapsille ja heidän vanhemmilleen helpon ja kiinnostavan tavan vahvistaa suun terveyden rutiineja.
-Digipolun ideana on, että vanhemmat kävisivät siellä olevat tehtävät yhdessä kouluikäisten lastensa kanssa läpi. Toki sisällöt ovat sellaisia, joista on varmasti hyötyä ihan kaikenikäisille, toteaa suun terveydenhuollon osastonhoitaja Noora Hänninen.
Laadukas, EU-rahoitteinen Kestävän kasvun hankkeessa toteutettu digipolku etenee viikko kerrallaan. Liittyminen on maksutonta, mutta se vaatii vahvan tunnistautumisen. Kaikkia digipolun teemoja ei ole pakko käydä läpi, vaan perhe voi keskittyä juuri niihin teemoihin, joista on eniten hyötyä heidän perheessään.
Monipuolinen sisältö antaa kattavan tiedon suun terveydestä
Digipolusta löytyy itsenäinen osio vanhemmille, jonka jälkeen siellä käsitellään selkeästi ja käytännönläheisesti seuraavia suun terveyteen vaikuttavia teemoja: hampaiden harjaus ja fluori, plakki ja ientulehdus, hampaiden reikiintyminen (karies), ksylitoli, ruokailurytmi, happamat juomat (eroosio) sekä nikotiini- ja höyryvalmisteet.
Lisäksi teemassa hampaiden harjaus ja fluori, hampaiden reikiintyminen, ateriarytmi ja nikotiini- ja höyryvalmisteet on osallistavia tehtäviä, jotka rohkaisevat perheitä vahvistamaan arjen rutiineja ja omaksumaan entistä terveellisempiä tapoja.
-Tehtävät tuovat suun terveydestä huolehtimiseen ja oppimiseen konkreettisuutta ja koska kyse on itsehoitopolusta tehtävät, joita digipolkuun tehdään näkyvät vain asiakkaille itselleen eli ammattilaiset eivätkä ketkään muut ulkopuoliset tule niitä näkemään, suuhygienisti Emilia Tervo sanoo.
Suun terveyteen vaikuttavat monet eri asiat
Suun terveyden kulmakivi ovat arjessa päivittäinen hampaiden harjaus aamuin ja illoin fluorihammastahnalla, säännöllinen ateriarytmi, monipuolinen ruokavalio, vesi janojuomana
sekä sokeristen ja happamien tuotteiden käytön rajoittaminen.
- Hyvät hampaiden omahoitotottumukset ja terveelliset elintavat opitaan jo varhain kotona, jolloin niistä tulee parhaimmillaan elinikäinen tapa. Vanhemman esimerkki on merkittävä ja vanhempien omat tottumukset ja asenteet heijastuvat usein suoraan lapseen. Vanhemman on hyvä myös olla läsnä ja apuna harjaushetkissä ennen kaikkea alakoululaisten kanssa, mutta tietysti on tärkeää, että vanhempi on kiinnostunut lapsensa suun hoidosta myös myöhemmin, suuhygienisti Emilia Tervo toteaa
Digipolku tukee perheitä onnistumaan suun terveydenhoidossa
Polku on rakennettu helpoksi käyttää, ajasta ja paikasta riippumatta. Perheet voivat palata sisältöihin aina uudelleen ja halutessaan syventyä teemoihin omassa tahdissa.
Tutustu digipolkuun: hyvaks.suomisote.fi
Yhteyshenkilöt
Lisätiedot:
Noora Hänninen, suun terveydenhuollon osastonhoitaja, puh. 050 514 1162, noora.hanninen@hyvaks.fi
Emilia Tervo, suuhygienisti, puh. 050 307 0984, emilia.tervo@hyvaks.fi
Viestinnän yhteyshenkilö: Tuija Melville, puh. 040 779 7071, tuija.melville@hyvaks.fi
