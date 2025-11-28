KHO:n ennakkopäätös, joka koskee asiakirjajulkisuutta (Krimon tiedonsaantioikeus poliisiasiain tietojärjestelmästä)
Korkeimmassa hallinto-oikeudessa oli ratkaistavana, oliko Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutilla (Krimo) oikeus saada poliisiasiain tietojärjestelmästä muun ohella eräät rikosilmoitustiedot. Kysymys oli erityisesti siitä, oliko tietopyyntöä arvioitava Krimon tiedonsaantioikeutta koskevan erityissäännöksen lisäksi Poliisihallituksen viittaamien henkilötietojen luovuttamista tai käsittelyä koskevien muiden säännösten perusteella.
Korkein hallinto-oikeus katsoi, että Krimon tiedonsaantioikeutta koskevalla erityissäännöksellä oli kattavasti järjestetty siinä mainittuja tietoja koskeva tiedonsaantioikeus ja vastaavasti tiedot luovuttavan viranomaisen velvollisuus niiden luovuttamiseen. Poliisihallituksen viittaamat säännökset eivät tulleet asiassa sovellettaviksi, eikä henkilötietojen käsittelyä koskeva lainsäädäntö ollut muutoinkaan esteenä tietojen luovuttamiselle. Myöskään yksityiselämän suojan ei ollut katsottava muodostuvan esteeksi erityissäännökseen perustuvan, sinänsä poikkeuksellisen laajana pidettävän tiedonsaantioikeuden soveltamiselle tässä asiassa.
Kun tiedonsaantioikeus perustui suoraan erityissäännökseen, Krimon ei ollut tarpeen saada Poliisihallituksen lupaa tietojen saamiseen. Poliisihallitus ei siten ollut voinut käsitellä ja ratkaista Krimon rikosilmoitustietoja koskevaa tietopyyntöä tietolupa-asiana, jossa annettuun päätökseen oli sisällytetty ehtoja, rajoituksia ja määräyksiä.
Korkeimman hallinto-oikeuden päätös on kokonaisuudessaan luettavissa korkeimman hallinto-oikeuden internetsivustolla.
Kort referat på svenska
