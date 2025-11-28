KHO:n ennakkopäätös, joka koskee asiakirjajulkisuutta (Krimon tiedonsaantioikeus poliisiasiain tietojärjestelmästä)

Korkein hallinto-oikeus katsoi, että Krimon tiedonsaantioikeutta koskevalla erityissäännöksellä oli kattavasti järjestetty siinä mainittuja tietoja koskeva tiedonsaantioikeus ja vastaavasti tiedot luovuttavan viranomaisen velvollisuus niiden luovuttamiseen. Poliisihallituksen viittaamat säännökset eivät tulleet asiassa sovellettaviksi, eikä henkilötietojen käsittelyä koskeva lainsäädäntö ollut muutoinkaan esteenä tietojen luovuttamiselle. Myöskään yksityiselämän suojan ei ollut katsottava muodostuvan esteeksi erityissäännökseen perustuvan, sinänsä poikkeuksellisen laajana pidettävän tiedonsaantioikeuden soveltamiselle tässä asiassa.

Kun tiedonsaantioikeus perustui suoraan erityissäännökseen, Krimon ei ollut tarpeen saada Poliisihallituksen lupaa tietojen saamiseen. Poliisihallitus ei siten ollut voinut käsitellä ja ratkaista Krimon rikosilmoitustietoja koskevaa tietopyyntöä tietolupa-asiana, jossa annettuun päätökseen oli sisällytetty ehtoja, rajoituksia ja määräyksiä.

KHO 2025:78

