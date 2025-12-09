Päivystysapu 116 117 kiireellisen hoidon ensilinjassa voi esiintyä hitautta
Päivystysapu 116 117:n ja Oma Hämeen puhelinpalveluissa esiintyy hitautta Telian valtakunnallisen vian vuoksi. Kiireellisissä tapauksissa suositellaan suoraan päivystykseen hakeutumista. Terveys-chat tarjoaa vaihtoehtoisen yhteydenoton arkisin klo 8–20. Kiireettömät asiat hoidetaan normaalisti terveysasemien kautta.
Oma Hämeen puhelinpalveluissa on toimintahäiriö. Asiakkaiden puheluihin ei välttämättä pystytä vastaamaan normaalisti, eivätkä puhelut välttämättä kirjaudu takaisinsoittojärjestelmään. Häiriö johtuu Telian valtakunnallisesta viasta.
Häiriö vaikuttaa myös Päivystysavun ja kiireellisen hoidon Ensilinjan numeroon 116 117. Numero on käytössä ja puheluihin vastataan, mutta häiriön vuoksi takaisinsoittopalvelu ei toimi normaalisti ja palvelussa voi esiintyä tavanomaista enemmän ruuhkaa tai hitautta.
Jos vointisi vaatii kiireellistä päivystyksellistä hoitoa, hakeudu suoraan päivystykseen. Hätätilanteessa soitetaan aina hätänumeroon 112.
Kiireellisissä asioissa voi asioida myös Terveys-chatissä, joka on avoinna arkisin klo 8–20.
Löydät chatin Oma Häme -sovelluksesta, jonka voit ladata sovelluskaupasta. Voit aloittaa chatin myös Oma Hämeen verkkosivuilta. Asiointi palvelussa vaatii vahvan tunnistautumisen henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksillasi tai mobiilivarmenteella.
Kiireettömissä asioissa otetaan yhteyttä tuttuun tapaan omalle terveysasemalle tai sinua hoitavalle poliklinikalle. Kiireettömiä asioita ovat mm. kiireetöntä hoitoa vaativat terveysongelmat, laboratoriovastausten tiedustelut, reseptien uusinnat ja pitkittyneet terveysongelmat, jotka eivät ole pahentuneet.
