Kutsu: Mediabriiffi pankkisääntelyn yksinkertaistamisesta 11.12.2025
Tervetuloa Euroopan pankkisääntelyn yksinkertaistamista käsittelevään mediabriiffiin torstaina 11.12.2025 klo 14.00. Tilaisuus järjestetään kokonaan Teamsissä.
Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn käy tilaisuudessa läpi Euroopan keskuspankin korkean tason työryhmän Euroopan komissiolle laatimia suosituksia, jotka koskevat pankkien sääntelyn yksinkertaistamista.
EKP julkaisee työryhmän suositukset torstaina 11.12. Pääjohtaja Rehn on työryhmän jäsen ja käy tilaisuudessa suosituksia läpi EU:n ja myös Suomen näkökulmasta. Median edustajien on mahdollista esittää tilaisuudessa kysymyksiä.
Pyydämme tilaisuuteen osallistuvia median edustajia ystävällisesti ilmoittautumaan viimeistään torstaina 11.12.2025 klo 10 tämän linkin kautta:
Ilmoittautuneille toimittajille lähetetään osallistumislinkki.
Yhteyshenkilöt
Median palvelulinja / Medietjänst / Media ServicePuh:+358 9 183 2101media@bof.fi
Linkit
Suomen Pankki
Suomen Pankki on Suomen rahaviranomainen ja kansallinen keskuspankki. Samalla se on osa eurojärjestelmää, joka vastaa euroalueen maiden rahapolitiikasta ja muista keskuspankkitehtävistä ja hallinnoi maailman toiseksi suurimman valuutan, euron, käyttöä.
