Suomen Pankki

Kutsu: Mediabriiffi pankkisääntelyn yksinkertaistamisesta 11.12.2025

10.12.2025 11:05:53 EET | Suomen Pankki | Kutsu

Jaa

Tervetuloa Euroopan pankkisääntelyn yksinkertaistamista käsittelevään mediabriiffiin torstaina 11.12.2025 klo 14.00. Tilaisuus järjestetään kokonaan Teamsissä.

Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn käy tilaisuudessa läpi Euroopan keskuspankin korkean tason työryhmän Euroopan komissiolle laatimia suosituksia, jotka koskevat pankkien sääntelyn yksinkertaistamista.

EKP julkaisee työryhmän suositukset torstaina 11.12. Pääjohtaja Rehn on työryhmän jäsen ja käy tilaisuudessa suosituksia läpi EU:n ja myös Suomen näkökulmasta. Median edustajien on mahdollista esittää tilaisuudessa kysymyksiä.

Pyydämme tilaisuuteen osallistuvia median edustajia ystävällisesti ilmoittautumaan viimeistään torstaina 11.12.2025 klo 10 tämän linkin kautta:

Ilmoittaudu tilaisuuteen

Ilmoittautuneille toimittajille lähetetään osallistumislinkki.

Yhteyshenkilöt

Linkit

Suomen Pankki

Suomen Pankki on Suomen rahaviranomainen ja kansallinen keskuspankki. Samalla se on osa eurojärjestelmää, joka vastaa euroalueen maiden rahapolitiikasta ja muista keskuspankkitehtävistä ja hallinnoi maailman toiseksi suurimman valuutan, euron, käyttöä.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Suomen Pankki

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye