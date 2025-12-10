Kutsu: Mediabriiffi pankkisääntelyn yksinkertaistamisesta 11.12.2025

Tervetuloa Euroopan pankkisääntelyn yksinkertaistamista käsittelevään mediabriiffiin torstaina 11.12.2025 klo 14.00. Tilaisuus järjestetään kokonaan Teamsissä.

Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn käy tilaisuudessa läpi Euroopan keskuspankin korkean tason työryhmän Euroopan komissiolle laatimia suosituksia, jotka koskevat pankkien sääntelyn yksinkertaistamista.

EKP julkaisee työryhmän suositukset torstaina 11.12. Pääjohtaja Rehn on työryhmän jäsen ja käy tilaisuudessa suosituksia läpi EU:n ja myös Suomen näkökulmasta. Median edustajien on mahdollista esittää tilaisuudessa kysymyksiä.

Pyydämme tilaisuuteen osallistuvia median edustajia ystävällisesti ilmoittautumaan viimeistään torstaina 11.12.2025 klo 10 tämän linkin kautta:

Ilmoittaudu tilaisuuteen

Ilmoittautuneille toimittajille lähetetään osallistumislinkki.