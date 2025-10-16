Euroopan USA-riippuvuus on käynyt jo vaaralliseksi: Eurooppalainen Suomi esittää raportissaan 10 teesiä EU:n tulevaisuudesta

Eurooppalainen Suomi ry on tiistaina 9.12. julkaissut tulevaisuusraporttinsa Euroopan hetki: Itsenäinen EU globaalissa murroksessa. Raportti esittää analyysin sekä kymmenen strategista teesiä siitä, miten Euroopan omaa turvallisuutta, taloudellista suorituskykyä ja demokratian puolustusta voidaan vahvistaa maailmassa, jossa jopa Yhdysvaltojen poliittinen suunta on muuttunut Euroopan kannalta perustavasti. Analyysin taustalla on 16 asiantuntijahaastattelua, joihin kuuluu muun muassa entisiä suomalaisia EU-komissaareja, keskeisiä tutkijoita ja EU-nuorisodelegaatteja. Raportti on luettavissa Eurooppalaisen Suomen nettisivuilla.

Raportin mukaan Eurooppa voi säilyä itsenäisenä painostukselta ja suojella kansalaistensa oikeuksia vain vahvistamalla omaa toimintakykyään sekä purkamalla yksipuolisia riippuvuuksia ulkoisiin suurvaltoihin. Raportti luonnostelee myös uudistusohjelman, jolla riippuvuuksista voidaan päästä eroon mahdollisimman nopeasti ja kestävästi.

“Venäjä- ja Kiina-riippuvuuden lisäksi nyt Yhdysvaltain turvatakuista Venäjän laajentumishaluja vastaan on tullut räikeä poliittisen ja taloudellisen kiristyksen väline. Tulevaisuudessa Eurooppa voi säilyttää poliittiset vapautensa vain purkamalla sotilaallisen, taloudellisen ja teknologisen riippuvuutensa ulkoisista suurvalloista,” sanoo raportin laatija, Eurooppalainen Suomi ry:n erityisasiantuntija Samuel Tammekann.

Yhdysvaltojen tuoreimmat linjaukset, kuten viimeviikkoinen uusi kansallinen turvallisuusstrategia osoittavat, että Washington odottaa EU:n sisämarkkinoiden laajempaa avaamista amerikkalaisille teknologia- ja energia-yhtiöille, EU:n digitaalisten, kilpailu-, ja tietosuoja-asetusten rajua avaamista, EU:n disinformaation torjunnan purkamista, poliittista myötämielisyyttä ja NATO-vastuiden ja asehankintojen kasvattamista kuitenkin niin, että EU ei syvennä omaa teollista autonomiaa.

“Strategian lisäksi hallinnon ja sitä läheisten tahojen vihamieliset kommentit EU:ta kohtaan osoittavat, että ‘Amerikka ensin’ -liikkeen tavoitteena ei ole vahva, itsestään huolta pitävä Eurooppa vaan joukko hajanaisia valtioita, joita on helpompi painostaa Yhdysvalloille suotuisiin poliittisiin ja taloudellisiin sopimuksiin,” Tammekann varoittaa.

Raportti muistuttaa, että riippuvuuksien purku on myös teknologinen ja materiaalinen haaste: Euroopan puolustusteollisuus ja energiariippuvuuksien korvaaminen puhtaalla energialla ovat äärimmäisen riippuvaisia harvinaisista maametalleista, joissa Kiinalla on lähes monopoliasema. Siksi Euroopan autonomian vahvistaminen edellyttää luotettavia teollisia kumppanuuksia nousevissa talouksissa sekä EU:n sisäistä päätöksentekokykyä.

Tällä hetkellä EU:n ulkopoliittista toimijuutta heikentää neuvoston yksimielisyysvaatimus, erityisesti Unkarin veto-oikeuden vuoksi. Raportti korostaa, että EU tarvitsee super-QMV-menettelyjä tai vaihtoehtoisesti eriytyvää integraatiota, jotta unioni kykenee toimimaan strategisesti eikä ole sisäisen kiristyksen kohde.

USA–Kiina–Venäjä-kolmiossa EU:n tulisi olla neljäs suurvalta, mutta sen toimintakyky on kaukana tästä. Euroopan ääntä usein käyttävät sen suurimmat jäsenvaltiot, mutta ilman yhteistä puolustusta, kriittistä teollisuutta ja päätöksentekokykyä ne jäävät suurvaltakilpailussa vahvempien armoille.

“Lopulta unionin tulevaisuus riippuu siitä, näkevätkö jäsenmaat olevansa osa jotain itseään suurempaa. Meillä on kaikki resurssit käytössä Euroopan unionin vahvistamiseksi, mutta onko meillä riittävästi tahtoa?” kysyy raportin esipuheessa Eurooppalaisen Suomen puheenjohtaja, kansanedustaja Jani Kokko.

Raportin 10 teesiä Euroopan tulevaisuudesta globaalissa murroksessa: