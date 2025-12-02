Jouluavun tarve kasvanut ympäri Suomen - auttamisen halu huipussaan ennen joulua
Joulun lähestyessä avun tarve korostuu ympäri Suomen. Suomen suosituimman auttamisen sovellus Commun käyttäjädatan mukaan avunpyynnöt ovat lisääntyneet selvästi loppuvuoden aikana. Pyynnöt liittyvät erityisesti ruoka-apuun, lasten joululahjoihin, arjen pieniin käytännön haasteisiin sekä yksinäisyyden lievittämiseen. Kasvu näkyy niin kaupungeissa kuin pienemmissäkin kunnissa.
Samalla data kertoo myös toisen, toiveikkaan kehityskulun. Myös auttajien määrä on noussut tasaisesti. Yhä useampi suomalainen haluaa jakaa resurssejaan, osaamistaan ja aikaansa. Commun yhteisössä nähdään päivittäin, että pienikin teko voi olla ratkaiseva: lahja lapselle, hetki juttuseuraa tai apu arjen askareeseen voi muuttaa toisen joulun suunnan.
Commu on kotimainen auttamisen sovellus, jonka kautta voi pyytää ja antaa apua. Commun perustaja Karoliina Kauhanen muistuttaa, että auttaminen ei vaadi suuria tekoja.
"Yksin emme voi auttaa jokaista, mutta jokainen voi auttaa yhtä. Juuri tästä yhteisöllisyys syntyy", Kauhanen sanoo. "Kun jokainen tekee sen, minkä voi, syntyy valtava määrä hyvää. Commun kautta on muutamassa vuodessa tehty yli 40,000 hyvää tekoa."
Vähävaraisuus ja taloudellinen epävarmuus näkyvät erityisen voimakkaina juuri joulun alla. Monessa perheessä tavallisetkin kulut kuormittavat, eikä mahdollisuutta joululahjoihin tai juhlapöytään välttämättä ole. Samaan aikaan yksinäisyys koskettaa eri-ikäisiä ja korostuu pyhien lähestyessä. Kauhasen mukaan Commun kautta esiin nousee selvästi, että tarve ihmisten väliselle kohtaamiselle on kasvanut.
"Tänä jouluna Commussa erityisesti on korostunut lapsiperheiden hätä ja avun tarve. Haluaisin toisaalta nostaa että nuoret ovat innostuneet tekemään hyviä tekoja, mikä on hieno trendi!"
Arjen hyviä tekoja - muutamalla napin painalluksella
Commun kautta auttaminen on tehty mahdollisimman turvalliseksi sekä avun antajalle että avun pyytäjälle. Palvelussa on käytössä pankkitunnistautuminen, ja erityisesti ruoka- ja tarvikeapuun liittyvät pyynnöt on sidottu vahvaan tunnistautumiseen väärinkäytösten ehkäisemiseksi. Lisäksi avunpyyntöjä rajoitetaan kahteen kuukaudessa, jotta apu kohdistuu sitä eniten tarvitseville.
Commun avulla auttaminen on konkreettista ja matalan kynnyksen toiminta on saanut suomalaiset liikkeelle. Alustalla voi esimerkiksi lahjoittaa tarpeellisia tavaroita, kuten talvivaatteita, kirjoja, pelejä tai kodin perustarvikkeita. Apu voi olla myös ajasta annettua: monet pyytävät seuraa, kävelykaveria tai keskusteluhetkeä. Lisäksi pienet käytännön teot, kuten kuljetusapu, kaupassa käynti tai pienkorjaukset, helpottavat yksin talouttaan hoitavien ja ikääntyneiden arkea.
"Suosittelenkin jokaista miettimään, minkä yhden hyvän teon voisi tehdä vielä ennen joulua", Kauhanen kannustaa. "Auttamisesta tulee itselle hyvä mieli pitkäksi aikaa. Itse aion laittaa jouluyllätyksiä kiertoon Commun kautta."
Näin voit pyytää ja antaa apua Commu -sovelluksen kautta
1. Lataa Commu puhelimeesi App Storesta tai Google Play -kaupasta. Sovellus on maksuton ladata ja käyttää.
2. Luo käyttäjätili. Commussa voit vahvistaa henkilöllisyytesi Mobiilivarmenteella tai pankkitunnistautumalla, mikä tekee auttamisesta ja avun pyytämisestä turvallisempaa kuin esimerkiksi Facebook -ryhmissä.
3. Luo oma auttamisen ilmoituksesi! Pyydä ja anna apua, tee arjen hyviä tekoja.
PS. Jos paikkakuntasi on mukana Commussa, jokainen hyvä teko kerryttää pisteitä Suomen yhteisöllisin kunta -kisaan, jossa jaossa 2600€ yhteiseen hyvään! Tänä vuonna mukana yhteisöllisyyskisassa ovat Eura, Eurajoki, Forssan kaupunki, Harjavallan kaupunki, Hausjärvi, Iisalmi, Imatran kaupunki, Isokyrö, Karvia, Karkkila, Kemijärvi, Kruunupyy, Lapinlahti, Luumäki, Mikkelin kaupunki, Pelkosenniemi, Pälkäne, Raahe, Raasepori, Rautalampi, Ruokolahti, Säkylä, Vesanto, Vieremä ja Ypäjä. Lue lisää ja vinkkaa kotipaikkakuntasi mukaan!
Commu on kotimainen auttamisen sovellus - lataa Commu nyt!
Commu on mobiilisovellus, jonka avulla voit pyytää ja antaa apua lähialueellasi. Anna ja pyydä apua, juttele ja kuuntele, talkoile ja tee vapaaehtoistyötä. Commu tarjoaa kunnille helpon ratkaisun yhteisöllisyyden vahvistamiseen ja asukkaiden hyvinvoinnin tukemiseen. Commun kautta kotipaikkakuntasi asukkaat, yhdistykset ja urheiluseurat voivat matalalla kynnyksellä tulla yhteen, rekrytoida vapaaehtoisia ja luoda paikallisia yhteyksiä.
Lisäksi Commu mahdollistaa kommunikoinnin kyselyiden ja uutisten avuin kuntalaisten kanssa, sekä datalähtöisen palvelukehityksen ja aktiivisuuden seurannan. Yhteistyö lisää osallisuutta ja tuo kunnan osaksi Suomen yhteisöllisin kunta -kisaa.
