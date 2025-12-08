Vaikuttavaa yhteistyötä – diakoniatoimijat yhdessä eriarvoistumista vastaan
Diakoniatoimijat kokosivat ensimmäistä kertaa yhteen verkoston laajan yhteiskunnallisen vaikuttavuuden. Käsillä oleva vaikuttavuuskatsaus on keskustelunavaus kestävämmän hyvinvointitalouden edistämiseksi.
Suomen suurimmat haasteet liittyvät kasvavaan eriarvoisuuteen ja julkisen sektorin rahoituspaineisiin. Diakoniatoimijat eli D-toimijat vastaavat tähän kokoamalla voimansa ja tekemällä näkyväksi työnsä, joka vahvistaa ihmisten hyvinvointia, osallisuutta ja ihmisarvoa. Yhteisvaikuttavuutta esitellään uudessa Dialogi-verkkomedian teemanumerossa. Vaikuttavuuden todentaminen vaatii vielä kehitystyötä ja tiivistä yhteistyötä julkisen palvelujärjestelmän kanssa. Vaikuttavuuskatsauksellaan diakoniatoimijat haluavat kutsua koko alan kehittämään yhteistä vaikuttavuuden seurantaa.
– Diakoniatoimijat vaikuttavat yhteiskunnan eri toimintojen alueilla. Yhteinen tavoitteemme on vaikuttaa eriarvoistumiskehitykseen Suomessa. Haluamme olla edelläkävijöitä, kehittää hyvinvointiyhteiskuntaa ja vastata tulevaisuuden muuttuviin tarpeisiin, sanoo Diakin toimitusjohtaja-rehtori Kati Komulainen.
Ensimmäinen yhteinen vaikuttavuuskatsaus pyrkii tekemään näkyväksi, miten nämä tavoitteet toteutuvat. D-toimijat kokoavat voimansa ja tuovat esiin, miten niiden työ tuottaa hyvinvointia ja muita taloudellisia hyötyjä. Yksi keskeinen tavoite on kääntää sote-järjestelmä ennakoivaan ja ehkäisevään suuntaan – oikea-aikainen tuki vähentää inhimillistä kärsimystä ja kalliita korjaavia toimenpiteitä. Koulutustasoa nostamalla ja työllisyyttä edistämällä saadaan lisää veroeuroja ja elinvoimaa kuntiin.
Keräämällä tietoa eriarvoistumiskehitykseen vaikuttavista indikaattoreista, voidaan tutkia sitä, millaisia muutoksia kohderyhmiensä hyvinvointiin D-toimijat ovat pystyneet tuottamaan. Näitä ovat esimerkiksi tilastot lapsiperheköyhyydestä, nuorisotyöttömyydestä, lastensuojeluasiakkuuksista, NEET-nuorten määrästä, toimeentulotuen pitkäaikaisasiakkuuksista, mielenterveyssyistä työkyvyttömyyseläkkeellä olevista, menetetyistä elinvuosista sekä yksinäisyyden ja psyykkisen kuormittuneisuuden kokemuksesta.
– Vaikuttavuuden osoittaminen ei ole vain laskennallista mallintamista – se on syvimmiltään ihmisarvotyötä. Resurssit on suunnattava sinne, missä ne palvelevat todennetusti ihmisarvoista ja oikeudenmukaista elämää ja kestävää hyvinvointitaloutta, korostaa Diakin erityisasiantuntija Liisa Björklund.
Verkoston yhteinen työ ulottuu ihmisten arkeen kaikkialla Suomessa, jokaisessa ilmansuunnassa. Se tukee yhteiskunnan rakenteita, jotka edistävät hyvinvointia, yhdenvertaisuutta ja osallisuutta sekä tuo näkyväksi toimijoiden yhteisen, arvoihin nojaavan kädenjäljen.
Dialogin teemanumero avaa toimijoiden vaikuttavaa työtä
Dialogi-median teemanumero ”Yhdessä eriarvoisuutta vastaan” on ensimmäinen yritys tehdä näkyväksi yhteistä vaikuttavuutta, miten D-toimijoiden työ vaikuttaa suomalaisen yhteiskunnan hyvinvointiin, yhdenvertaisuuteen ja osallisuuteen.
Teemanumeron blogit ja artikkelit tekevät näkyväksi palveluiden käyttäjien äänen sekä toimijoiden työn laajuuden niin paikallisesti kuin valtakunnallisesti. Konkreettisista yhteisvaikutusta viidellä eri osa-alueella, joita ovat eriarvoisuuden ehkäisy, osallisuus ja yhteisöllisyys, koulutus ja työllisyys, perustarpeiden turvaaminen sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen.
D-toimijat ovat kokonaisuus, joka muodostuu diakonia- ja diakonissalaitoksista sekä niitä lähellä olevista oppilaitoksista. Diakoniatoimijoihin tässä yhteistyössä kuuluvat Diakonia-ammattikorkeakoulu, Suomen Diakoniaopisto, Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö, Oulun Diakonissalaitoksen säätiö, Länsi-Suomen Diakonialaitoksen säätiö, Lahden Diakonialaitos ja Kirkkopalvelut ry.
Lue lisää
- Dialogi-median teemanumero: Yhdessä eriarvoisuutta vastaan
Yhteyshenkilöt
Liisa BjörklunderityisasiantuntijaDiakonia-ammattikorkeakouluPuh:040 571 8866liisa.bjorklund@diak.fi
Helka Repoviestinnän asiantuntijaDiakonia-ammattikorkeakouluPuh:050 597 5008helka.repo@diak.fi
Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak)
Diak on sosiaali-, terveys-, kirkon ja tulkkausalaan keskittynyt kohtaamisen korkeakoulu. Osaamisemme kohdistuu sinne, missä on eriarvoisuutta, köyhyyttä, yksinäisyyttä ja yhteiskunnan ulkopuolisuutta. Teemme sosiaalista innovointia ihmisen puolella. Olemme ihmisyyden asiantuntijoita, joita ajaa halu rakentaa oikeudenmukaisempaa maailmaa kaikille. Teemme tuloksellisesti jatkuvaa kehitystyötä, jotta maailma olisi kaikille hyvä. Uskomme ihmiseen.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak)
Laadukasta tulkkausta sote-alalle8.12.2025 07:59:00 EET | Tiedote
Laadukas tulkkaus sosiaali- ja terveydenhuollossa asiakkaan toimintakyvyn alentuessa –hankkeessa kehitetään tulkkauspalveluita Uudellamaalla.
ZekkiPro on vuoden 2025 vaikuttavuusteko4.12.2025 13:21:16 EET | Tiedote
Vaikuttavuusseura ry on myöntänyt Diakin kehittämälle ZekkiProlle Vuoden vaikuttavuusteko 2025 -palkinnon. Tunnustus jaettiin eduskunnassa järjestetyssä palkintotilaisuudessa.
Naisten aika on täällä2.12.2025 09:15:30 EET | Tiedote
Pääkaupunkiseudulla toimiva Naisten aika –hanke edistää nuorten romaninaisten työllistymistä ja kouluttautumista.
Diak ja SPR Turvatalo aloittavat yhteistyön TRT-koulutuksessa – tavoitteena vahvistaa ammattilaisten traumatyön taitoja28.11.2025 08:00:00 EET | Tiedote
Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak) ja Suomen Punaisen Ristin (SPR) Turvatalotoiminta aloittavat tiiviin yhteistyön Teaching Recovery Techniques (TRT) -menetelmäkoulutuksen toteuttamisessa. Aiemmin SPR:n vetämää koulutusta tarjotaan jatkossa Diakin kautta, mikä laajentaa mahdollisuuksia kouluttaa uusia TRT-ohjaajia eri puolille Suomea.
Diakin maine kumppaneiden silmissä edelleen vahva27.11.2025 07:50:00 EET | Tiedote
Diakin maine kumppaneiden keskuudessa on syksyllä 2025 toteutetun Luottamus & Maine -tutkimuksen mukaan hyvällä tasolla. Tutkimus toteutettiin T-median toimesta syyskuussa 2025, ja siihen vastasi 45 Diakin keskeisten sidosryhmien edustajaa, kuten hyvinvointialueiden, sote-alan yritysten ja järjestöjen, oppilaitosten sekä viranomaisten edustajia.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme