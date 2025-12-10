Fertilex Oy:n Laitilassa sijaitsevan munituskanalan laajennushankkeen ympäristövaikutukset on arvioitu

Fertilex Oy suunnittelee olemassa olevan 59 900 kanan munituskanalan laajennusta kolmella tai viidellä 80 000 kanan kanalayksiköllä. Olemassa oleva kanala aloittaa toiminnan vuonna 2025. Hanke sijoittuu Laitilan kaupungin Nästin kylään noin 13 kilometrin etäisyydelle Laitilan kaupungin ja Mynämäen kunnan taajamista. Laajennus suunnitellaan toteutettavaksi samaan pihapiiriin nykyisen kanalan viereen. Samassa pihapiirissä sijaitsee Fertilex Oy:n lannoitetehdas, jonne olemassa olevan ja suunniteltujen kanaloiden lanta toimitetaan jalostettavaksi lannoitteiksi.

Hankkeen vaihtoehdot

Vaihtoehto 0 (VE0): Olemassa oleva 59 900 munituskanan kanala. Lannat toimitetaan samassa pihapiirissä sijaitsevaan Fertilexin lannoitetehtaaseen.

Vaihtoehto 1 (VE1): 4 kanalaa eli 4 x 80 000 munituskanaa, yhteensä 320 000 munituskanaa. Lisäystä olemassa olevaan on 260 100 munituskanaa ja 3 kanalaa. Lannat toimitetaan samassa pihapiirissä sijaitsevaan Fertilexin lannoitetehtaaseen.

Vaihtoehto 2 (VE2): 6 kanalaa eli 6 x 80 000 munituskanaa, yhteensä 480 000 munituskanaa. Lisäystä olemassa olevaan on 420 100 munituskanaa ja 5 kanalaa. Lannat toimitetaan samassa pihapiirissä sijaitsevaan Fertilexin lannoitetehtaaseen.

Arviointiselostuksesta toimitettiin yhteysviranomaiselle 1 lausunto ja 3 mielipidettä. Mielipiteissä nousi esiin huoli hankkeen vaikutuksista läheiseen Pehtjärveen, mahdolliset hajuhaitat ja vaikutus lähiseudun talousvesikaivoihin.

Yhteysviranomaisen näkemyksen mukaan hankkeen todennäköisesti merkittäviä ympäristövaikutuksia ovat vaikutukset pohjavesiin, hajuvaikutukset sekä muut sosiaaliset ja terveysvaikutukset. Vaikutukset on arvioitu suuruudeltaan enintään kohtalaisiksi. Esitetyistä hankevaihtoehdoista vaihtoehdon VE1 ympäristövaikutukset ovat vaihtoehtoa VE2 vähäisemmät.

Ympäristövaikutusten arviointimenettely eli YVA-menettely ei ole lupamenettely, vaan sen avulla pyritään selvittämään hankkeesta todennäköisesti aiheutuvia merkittäviä ympäristövaikutuksia sekä löytämään keinoja vähentää tai kokonaan estää haitallisia ympäristövaikutuksia. YVA-menettely on hankkeen suunnittelun apuväline, jonka tulokset on otettava huomioon hankkeen jatkosuunnittelussa ja lupaharkinnassa.

Yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä sekä arviointiselostus liitteineen ovat nähtävinä ympäristöhallinnon internetsivuilla osoitteessa www.ymparisto.fi/Fertilex-Oy-kanalahanke-YVA

