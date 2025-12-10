Fertilex Oy:n Laitilassa sijaitsevan munituskanalan laajennushankkeen ympäristövaikutukset on arvioitu
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on antanut yhteysviranomaisen perustellun päätelmän munituskanalan laajennushankkeesta, joka on suunnitteilla Laitilaan. Hankkeesta vastaa Fertilex Oy.
Fertilex Oy suunnittelee olemassa olevan 59 900 kanan munituskanalan laajennusta kolmella tai viidellä 80 000 kanan kanalayksiköllä. Olemassa oleva kanala aloittaa toiminnan vuonna 2025. Hanke sijoittuu Laitilan kaupungin Nästin kylään noin 13 kilometrin etäisyydelle Laitilan kaupungin ja Mynämäen kunnan taajamista. Laajennus suunnitellaan toteutettavaksi samaan pihapiiriin nykyisen kanalan viereen. Samassa pihapiirissä sijaitsee Fertilex Oy:n lannoitetehdas, jonne olemassa olevan ja suunniteltujen kanaloiden lanta toimitetaan jalostettavaksi lannoitteiksi.
Hankkeen vaihtoehdot
- Vaihtoehto 0 (VE0): Olemassa oleva 59 900 munituskanan kanala. Lannat toimitetaan samassa pihapiirissä sijaitsevaan Fertilexin lannoitetehtaaseen.
- Vaihtoehto 1 (VE1): 4 kanalaa eli 4 x 80 000 munituskanaa, yhteensä 320 000 munituskanaa. Lisäystä olemassa olevaan on 260 100 munituskanaa ja 3 kanalaa. Lannat toimitetaan samassa pihapiirissä sijaitsevaan Fertilexin lannoitetehtaaseen.
- Vaihtoehto 2 (VE2): 6 kanalaa eli 6 x 80 000 munituskanaa, yhteensä 480 000 munituskanaa. Lisäystä olemassa olevaan on 420 100 munituskanaa ja 5 kanalaa. Lannat toimitetaan samassa pihapiirissä sijaitsevaan Fertilexin lannoitetehtaaseen.
Arviointiselostuksesta toimitettiin yhteysviranomaiselle 1 lausunto ja 3 mielipidettä. Mielipiteissä nousi esiin huoli hankkeen vaikutuksista läheiseen Pehtjärveen, mahdolliset hajuhaitat ja vaikutus lähiseudun talousvesikaivoihin.
Yhteysviranomaisen näkemyksen mukaan hankkeen todennäköisesti merkittäviä ympäristövaikutuksia ovat vaikutukset pohjavesiin, hajuvaikutukset sekä muut sosiaaliset ja terveysvaikutukset. Vaikutukset on arvioitu suuruudeltaan enintään kohtalaisiksi. Esitetyistä hankevaihtoehdoista vaihtoehdon VE1 ympäristövaikutukset ovat vaihtoehtoa VE2 vähäisemmät.
Ympäristövaikutusten arviointimenettely eli YVA-menettely ei ole lupamenettely, vaan sen avulla pyritään selvittämään hankkeesta todennäköisesti aiheutuvia merkittäviä ympäristövaikutuksia sekä löytämään keinoja vähentää tai kokonaan estää haitallisia ympäristövaikutuksia. YVA-menettely on hankkeen suunnittelun apuväline, jonka tulokset on otettava huomioon hankkeen jatkosuunnittelussa ja lupaharkinnassa.
Yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä sekä arviointiselostus liitteineen ovat nähtävinä ympäristöhallinnon internetsivuilla osoitteessa www.ymparisto.fi/Fertilex-Oy-kanalahanke-YVA
Lisätietoja:
Ylitarkastaja Annukka Koivukari
Varsinais-Suomen ELY-keskus
Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
Avainsanat
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on valtion viranomainen, joka edistää alueellista kehittämistä hoitamalla elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen sekä liikenteeseen ja infrastruktuuriin että ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä. Teemme työtämme Varsinais-Suomen lisäksi Satakunnan alueella liikenne- ja ympäristöasioissa.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Varsinais-Suomen ELY-keskus
Syksyn ja talven runsaat vesisateet ovat pehmentäneet soratiet Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa10.12.2025 08:30:00 EET | Tiedote
Syksyn ja talven runsaat sateet ovat pehmentäneet soratiet joka puolella Varsinais-Suomea ja Satakuntaa. Tienkäyttäjille se tuntuu pinnan epätasaisuutena ja liejuuntumisena. Sorateiden rakenteellinen kunto on monen tekijän summa ja vaikuttaa osaltaan pintakelirikon muodostumiseen. Varsinais-Suomen ELY-keskuksen maanteiden hoidon projektipäälliköt ja teiden hoitourakoitsijat ovat tietoisia sorateiden huonosta kunnosta. Urakoitsijat levittävät ensiapuna mursketta huonokuntoisimmille tieosuuksille.
Företag på landsbygden i Egentliga Finland har redan beviljats 10 miljoner euro i EU:s landsbygdsfinansiering8.12.2025 13:47:27 EET | Pressmeddelande
Under EU:s landsbygdsfinansieringsperiod 2023–2027 uppgår de totala kostnaderna för projekt som fått företagsfinansiering på landsbygden i Egentliga Finland till hela 42 miljoner euro. I Egentliga Finland har det fattats flest beslut om företagsstöd på riksnivå.
Varsinais-Suomen maaseudun yrityksille on myönnetty EU:n maaseuturahoitusta jo 10 miljoonaa euroa8.12.2025 13:47:27 EET | Tiedote
EU:n maaseuturahoituskaudella 2023–2027 maaseudun yritysrahoitusta saaneiden hankkeiden kokonaiskustannukset Varsinais-Suomessa ovat jopa 42 miljoonaa euroa. Varsinais-Suomessa on tehty yritystukipäätöksiä valtakunnallisesti eniten.
Ilmastonmuutos haastaa teiden talvihoitoa – miten vastaamme haasteisiin?4.12.2025 11:00:00 EET | Tiedote
Ilmastonmuutoksen myötä talviset kelit alkavat myöhemmin, kestävät lyhyemmän aikaa ja leudot talvet voivat olla pääosin lumettomia. Talvisin kelit muuttuvat nopeasti ja rannikkoalueilla säävaihtelut ovat sisämaata suurempia. Leutoina talvina ongelmat siirtyvät päällysteisiin. Ilmastonmuutoksen aiheuttamia haasteita ei taklatakaan yksistään talvihoidon toimenpiteillä, vaan myös panostamalla esimerkiksi päällystevaurioiden ennakoivaan ja kestävään paikkaamiseen. Talviajan tulvat ovat yleistyneet ja niitä ehkäistään tulvaherkillä teillä tien parannustoimilla.
Varsinais-Suomen ELY-keskus peruu Arvinsalmen ja Lamposaaren lauttapaikkojen aikataulukokeilun3.12.2025 08:30:00 EET | Tiedote
Varsinais-Suomen ELY-keskus on kuullut marraskuussa Liperin ja Rääkkylän kuntia sekä Lappeenrannan kaupunkia Arvinsalmen ja Lamposaaren lauttapaikkojen määräaikaisesta aikataulukokeilusta. Näiden kuulemisten sekä oman uudelleenarvioinnin pohjalta ELY-keskus peruu suunnitellun kokeilun.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme