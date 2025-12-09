Rymättylässä järjestetään rakennuspalon sammutusharjoitus 13.12.2025 — alueella tuolloin hälytysajoneuvoja ja savunmuodostusta
Varsinais-Suomen pelastuslaitos järjestää lauantaina 13.12.2025 sammutus- ja pelastustoiminnan harjoituksen purkukuntoisten rakennusten alueella osoitteessa Majakantie 35, Rymättylä.
Harjoitus alkaa klo 9.30 ja sen päätteeksi harjoituskohteena olevat rakennukset poltetaan hallitusti loppuun. Harjoitukseen osallistuu henkilöstöä Rymättylän, Kaarinan ja Karjalan VPK:ista.
Harjoituksen tavoitteena on kehittää sammutustoiminnan osaamista sekä harjoitella uusia taktiikoita ja menetelmiä entistä turvallisemman ja tehokkaamman pelastustoiminnan varmistamiseksi. Harjoituksen aikana toteutetaan savusukeltajien osaamista vahvistavia harjoitteita, harjoitellaan rakennuksen ulkopuolelta tapahtuvaa tehokasta sammutustoimintaa sekä testataan ja sovelletaan uusia sammutustekniikoita käytännössä.
Alueella voi harjoituksen aikana esiintyä savunmuodostusta sekä pelastusajoneuvojen liikennettä. Harjoitus ei aiheuta vaaraa alueen asukkaille. Hätäkeskusta tiedotetaan harjoituksesta erikseen.
Turvallisuuden varmistamiseksi harjoitusalueella ja sen välittömässä läheisyydessä oleskelu ilman lupaa on kielletty. Pyydämme asukkaita ja ohikulkijoita noudattamaan henkilöstön ohjeita.
Pelastuslaitosten savusukellustoimintaa ohjaavien määräysten mukaan kuumassa työskentelyn osaaminen on osoitettava aidon kaltaisissa, savusukellusta simuloivissa olosuhteissa. Tämä velvoite koskee sekä pelastuslaitosten päätoimisia työntekijöitä että sopimuspalokuntien savusukeltajia. Rymättylässä toteutettava harjoitus on osa kyseisen osaamisen ylläpitoa ja kehittämistä.
Toni RiuttanenPalomestari, pelastus- ja ensihoitopalvelutVarsinais-Suomen hyvinvointialuePuh:044 4910 114toni.riuttanen@varha.fi
