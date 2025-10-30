Uusi historiateos esittelee Akavan yhteiskunnallista vaikuttamista 75 vuoden ajalta

Akava perustettiin nimellä Akateemis-ammatillinen valtuuskunta 14. joulukuuta 1950. Uusi historiateos juhlistaa järjestön 75-vuotisjuhlaa. Teos koostuu kolmesta tutkimusartikkelista, jotka valottavat Akavan järjestöllistä kehitystä, työmarkkinaedunvalvontaa ja koulutuspoliittista vaikuttamista.

Teoksen ovat laatineet historiantutkijat Sari Aalto, Ilkka Levä ja Samu Nyström. Sari Aalto arvioi erityisesti Akavaa koulutuspoliittisena toimijana, Ilkka Levä käsittelee Akavaa edunvalvojana ja Samu Nyström valottaa Akavan järjestöllistä kehitystä.

– Akava on alusta alkaen ollut vahvan ammatillisen identiteetin omaavien korkeakoulutettujen professioiden yhteisö. Tämä on yhä järjestön identiteetin ydintä, vaikka Akava on vuosikymmenien aikana muuttunut useampaan kertaan. Alkuaikojen löyhä neuvottelukunta kasvoi ensin täysiveriseksi tupoajan palkansaajakeskusjärjestöksi ja sittemmin vuosituhannen vaihteen jälkeen uuden ajan yhteiskunnalliseksi vaikuttajaorganisaatioksi. Tasapainon hakeminen vahvojen professioiden välillä ei aina ole ollut helppoa, mutta toisaalta tämä sisäänrakennettu pysyvä ristiveto on pakottanut Akavan uusiutumaan aikojen muuttuessa, sanoo Samu Nyström.

– Tärkeä voima Akavan edunvalvonnan taustalla on Suomen elinkeinorakenteen muutos, jossa painopiste on siirtynyt alkutuotannosta korkeaa osaamista edellyttäviin toimialoihin. Yhteiskuntamme keskiluokkaistuminen ja koulutustason nousu on ollut käyttövoimana Akavan kasvulle. Edunvalvonnan yhtenä punaisena lankana on ollut tuloverotukseen vaikuttaminen. Akavassa ei ole koskaan pidetty jyrkästä progressiosta, kertoo Ilkka Levä.

– Koulutuspoliittisessa vaikuttamisessa Akavalla on kiinnostavalla tavalla monitahoinen asema: ensinnäkin se kokoaa yhteen opettajat kaikilta tasoilta varhaiskasvatuksesta yliopistojen professoreihin, toiseksi korkeakouluopiskelijat ovat olleet 1980-luvulta lähtien tärkeä osa Akavan jäsenistöä. Kolmanneksi Akava on painottanut vaikuttamistyössään näkemystä koulutuksesta ja osaamisesta yhteiskunnan menestystekijöinä ja talouskasvun moottoreina, kertoo Sari Aalto.

– Uusi historiateos antaa mahdollisuuden hyödyntää historiaa uuden oppimiseen ja syventää itseymmärrystämme, mutta myös tarkastella yhteiskuntamme kehityksen laajoja kaaria. Esimerkiksi elinkeinorakenteen muutos ja koulutustason nousu nivoutuvat kiinteästi kasvuumme. Vahva kasvu on osaltaan vahvistanut asemaamme jäsenistömme edunvalvonnassa sekä yhteiskunnassa, sanoo Akavan vaikuttamisen johtaja Pekka Piispanen.

