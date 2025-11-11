Arinan hallinnon syyskokouksissa päätettiin keskeisistä henkilövalinnoista vuodelle 2026

Edustajisto valitsi hallintoneuvoston jäseniä kaudelle 2026–2028 ja tilintarkastajat vuodelle 2026

Arinan edustajisto kokoontuu kahdesti vuodessa ja päättää syksyisin sääntömääräisesti hallintoneuvoston jäsenyydet, tilintarkastajat ja kokouspalkkiot. Edustajisto kokoontui syyskokoukseen lauantaina 8.11.2025 Oulussa. Kokouksen puheenjohtajana toimi edustajiston jäsen Marja-Leena Kemppainen Oulusta.

Edustajisto valitsi nimeämisvaliokunnan esityksen mukaisesti hallintoneuvostoon erovuorossa olevista jäsenistä 3-vuotiselle jatkokaudelle Jari Kestilän ja Antti Latolan Oulusta, Juha Alapurasen Ylitorniolta ja Mikko Maijalan Sodankylästä. Uusina jäseninä hallintoneuvostoon valittiin Jaana Kivelä Raahesta, Minna Lehtovaara-Mattila Muhokselta, Jari Pirinen Oulusta sekä Lasse Kontiola ja Tero Ylinenpää Rovaniemeltä. Pirinen valittiin myöhemmin hallintoneuvoston kokouksessa Arinan hallituksen jäseneksi ja sen myötä sääntöjen mukaisesti hän erosi hallintoneuvoston jäsenyydestä. Pirisen tilalle valitaan uusi jäsen vuoden 2026 aikana.

Edustajisto valitsi Osuuskauppa Arinan ja sen tytäryhtiöiden varsinaiseksi tilintarkastajaksi tilikaudelle 2026 nimeämisvaliokunnan esityksestä tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n, jonka päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Pekka Alatalo.

Edustajisto hyväksyi kokouspalkkiot vuodelle 2026. Edustajiston kokouspalkkiot pysyivät samoina kuin vuonna 2025, mutta hallintoneuvoston osalta kokouspalkkioita laskettiin hieman. Edustajiston jäsenille maksetaan 352 €/kokous, kokouksen puheenjohtajalle 1,5-kertaisena sekä nimeämisvaliokunnan jäsenille 242 €/kokous. Hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan 2090 €/kk, varapuheenjohtajalle 814 €/kk ja jäsenille 340 €/kokous. Palkkiot perustuvat S-ryhmän suositukseen. Tilintarkastajille päätettiin maksaa laskun mukaan.

Hallintoneuvosto valitsi hallituksen jäsenet vuodelle 2026

Arinan hallintoneuvosto kokoontuu vähintään kolmesti vuodessa, vahvistaen keskeiset strategiat ja taloudelliset tavoitteet sekä valiten hallituksen jäsenet.

Hallintoneuvosto valitsi perjantaina 21.11. järjestäytymiskokouksessaan puheenjohtajaksi Antti Latolan Oulusta ja varapuheenjohtajaksi Antero Aulakosken Raahesta. Hallintoneuvoston sihteeriksi kutsuttiin talousjohtaja Anu Junnikkala-Alho. Nimeämisvaliokunnan jäseniksi hallintoneuvosto valitsi Susanna Viitalan Rovaniemeltä ja Antti Raution Oulusta.

Hallintoneuvosto hyväksyi nimeämisvaliokunnan esityksen mukaisesti, että hallituksessa jatkavat vuonna 2026 Johanna Bluemink ja Veli Rajakangas Oulusta, Kari Juntunen Kempeleestä sekä Elsi Malkki Kittilästä. Uutena jäsenenä hallitukseen valittiin Jari Pirinen Oulusta. Arinan sääntöjen mukaisesti hallituksen puheenjohtajana toimii osuuskaupan toimitusjohtaja Reima Loukkola.

SOK:n hallintoneuvoston suosituksen mukaisesti ja Arinan hallintoneuvoston nimeämisvaliokunnan esityksestä hallituksen palkkioiksi päätettiin 565 €/kokous ja 1435 €/kuukausi. Palkkiot perustuvat S-ryhmän suositukseen.

Hallintoneuvosto valitsi kokouksessaan myös Osuuskauppa Arinan edustajat huhtikuussa 2026 pidettävään SOK:n osuuskunnan kokoukseen. Varsinaisiksi edustajiksi valittiin Aija Vaara Rovaniemeltä ja Sofia Husso Oulusta sekä varaedustajiksi Mikko Maijala Sodankylästä ja Tero Väyrynen Oulusta.