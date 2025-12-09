Teollisen myynnin hanke juhlistaa yritysyhteistyötä – koulutus jo hyvässä vauhdissa

Poikkeuksellisen laajassa yritysyhteistyössä yritys- ja säätiökumppanit ovat tähän mennessä sitoutuneet lahjoittamaan 1,7 miljoonaa euroa. Tavoitteena on parantaa teknologia- ja teollisuusyritysten myyntiosaamista ja edistää niiden kansainvälistä kasvua.

Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa mukaan rekrytoitiin tekniikan tohtori Tuukka Ahoniemi, joka aloitti työelämäprofessorina johtamisen ja talouden tiedekunnassa, tuotantotalouden yksikössä.

Teollisen myynnin perusopetus on jo käynnistynyt Tampereen yliopistossa.

– Opiskelijat arvostavat konkreettisia esimerkkejä, jotka täydentävät akateemista teoriaa ja tuovat myyntityön lähemmäs todellista työelämää. Aihe selvästi kiinnostaa opiskelijoita. Lyhyestä markkinointiajasta ja vapaaehtoisuudesta huolimatta kurssi tuli ylibuukatuksi, Ahoniemi kertoo.

Teollisen myynnin osaamis- ja tutkimuskeskus perusteilla

Vahvan startin innoittamana alkuperäisen lahjoitusprofessuurin ympärille ollaan rakentamassa kokonaista Teollisen myynnin osaamis- ja tutkimuskeskusta.

Työelämäprofessorin perustetaan tutkimusryhmä, joka keskittyy tuottamaan ajankohtaista tutkimustietoa modernista teollisesta myynnistä yhteisten yrityshankkeiden kautta. Työelämäprofessorin työpariksi rekrytoidaan teolliseen myyntiin keskittyvä tenure track-professori, ja haku avautuu lähiaikoina.

Johtamisen ja talouden tiedekunnan dekaani Marko Seppänen korostaa hanketta erinomaisena esimerkkinä siitä, miten yritysmaailma ja yliopisto saavat yhteistyöllä asioita aikaan ketterästi.

– Saimme projektiin niin vahvan tuen ja sidosryhmäverkoston yrityskumppaneista, että nopea startti oli mahdollista. Yritysyhteistyötä hyödynnetään suoraan opetuksessa vierailuluentojen, oikeiden yritystapausten ja opinnäytetöiden muodossa, johtamisen ja talouden tiedekunnan dekaani, teollisuustalouden professori Seppänen kertoo.

Hanke herätti huomiota viime syksynä, kun se pääsi finaaliin ja palkittiin kunniamaininnalla Vuoden teollisuusteko 2025 -kilpailussa Alihankinta-messuilla

Kaupallinen menestys lähtee asiakasymmärryksestä

Ahoniemen mukaan investointituotteiden ja teknologiapalveluiden kaupallistamisessa on kyse ennen kaikkea asiakkaan arvonluonnin lisäämisestä. Teknisesti suuntautuneilla henkilöillä on merkittävä rooli teollisuuden myyntiprosesseissa.

Kokonaisvaltaisempi integraatio osaksi teknillisten aineiden opintokokonaisuuksia on hyvässä vauhdissa Tampereen yliopistossa.

– Usein myynti on ulkoistettu erilliselle myyntiorganisaatiolle, ja tuotekehitys toimii omassa siilossaan ilman jatkuvaa dialogia asiakkaiden kanssa. Silloin joudutaan helposti tilanteeseen, jossa maailman parhaita teknologiaratkaisuja kehitetään oletetun asiakasarvon pohjalta, eikä todellisten ja todennettujen tarpeiden mukaan. Tähän haasteeseen teollisen myynnin taitavat diplomi-insinöörit ovat mielestämme parhaita vastaamaan, Seppänen ja Ahoniemi linjaavat.

Tavataan Hervannassa 12. joulukuuta

Tule tapaamaan teollisen myynnin hanketta Tampereen yliopiston Hervannan kampukselle. Perjantaina 12.12. klo 14 Tietotalon aulassa (Korkeakoulunkatu 1, Tampere) järjestetään tilaisuus, joka juhlistaa yhteistyötä. Teollisen myynnin osaamis- ja tutkimuskeskuksen lahjoittajataulu paljastetaan. Paikalla tapaat kouluttajia sekä yritysten ja yhteisöjen edustajia.