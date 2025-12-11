Forssaan suunnitellaan uutta poliisiasemaa — tontti valmistelussa
Forssan kaupunki ja Senaatti-kiinteistöt ovat sopineet yhteistyöstä Forssan Rajakujalla sijaitsevan tontin kaavoittamiseksi uutta poliisiasemaa varten. Kaavoituksen käynnistämisestä päättää kaupungin hallitus.
Forssan nykyinen poliisiasema toimii yksityiseltä toimijalta vuokratuissa tiloissa osoitteessa Murrontie 3, Forssa. Nykyiset tilat ovat peruskorjauksen tarpeessa, eivätkä ne enää vastaa poliisin toiminnan tarpeita.
”Tarkoituksena on rakennuttaa uusi poliisiasema Hämeen poliisilaitoksen Forssan yksikön tarpeisiin. Forssan kaupungin omistama tontti Rajakuja 1:ssä on valikoitunut soveltuvimmaksi rakennuspaikaksi”, kertoo valtion toimitiloista vastaavan Senaatti-kiinteistöjen aluejohtaja Pauli Rantamäki.
Rakennuspaikan perusteella jatketaan hankesuunnittelua, joka selvittää tarkemmin rakennuksen teknisen toteutuksen, kustannukset ja muut toteutukseen vaikuttavat asiat. Hankesuunnittelun jälkeen tarvitaan vielä Poliisihallituksen vuokrauspäätös, sisäministeriön hyväksyntä, Senaatti-kiinteistöjen hallituksen investointipäätös ja kokonaiskustannuksien mukaan mahdollisesti myös valtioneuvoston raha-asianvaliokunnan puolto, ennen kuin rakennustyöt voidaan aloittaa.
Nykyaikaiset tilat poliisin toiminnoille ja työntekijöille
Uudisrakennus sisältää modernin poliisiaseman toiminnallisuudet, jotka valmistuessaan tarjoavat hyvät olosuhteet työntekijöille ja poliisin toiminnoille Forssassa pitkälle tulevaisuuteen.
”Uusi poliisitalo noudattaa poliisin laatimaa poliisitalokonseptia, jossa poliisiasemalla tarvittavat tilat ovat sijoitettu mahdollisimman toimivalla tavalla rakennukseen. Uudelle poliisiasemalle suunniteltu sijainti Forssassa on erittäin hyvä poliisille”, Hämeen poliisilaitoksen poliisipäällikkö Kari Puolitaival toteaa.
Hankkeen aikataulu vahvistuu päätöksenteon jälkeen
”Kaupunki on iloinen, että pitkään suunniteltu ja valmisteltu hanke lähtee toteutukseen”, sanoo Forssan kaupunginjohtaja Jari Kesäniemi.
Kaupunki käynnistää hankkeen edellyttämän kaavamuutosprosessin asettamalla osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville 18.12.2025 pidettävän yhdyskuntalautakunnan käsittelyn jälkeen. Kaupungin hallitus käsittelee asian tammikuussa 2026.
Asemakaavan muutos voisi olla hyväksymiskäsittelyssä viimeistään kevään 2027 aikana. Rakentaminen alkaisi tämän aikataulun mukaan arviolta vuonna 2027 ja uudet tilat olisivat käytössä loppuvuonna 2028.
Yhteyshenkilöt
Pauli RantamäkialuejohtajaSenaatti-kiinteistötPuh:040 669 4948pauli.rantamaki@senaatti.fi
Jari KesäniemikaupunginjohtajaForssan kaupunkiPuh:050 564 0001jari.kesaniemi@forssa.fi
Kari PuolitaivalpoliisipäällikköHämeen poliisilaitosPuh:0294 437 400kari.puolitaival@poliisi.fi
