MTV:n tammikuun kärkitärpit: L/over – ikuisesti minun, Thank God, sä tulit!, Mix Tape, Kesäkirja, The Hunting Wives ja MM-rallikauden avaus
Vuosi 2026 alkaa uusien tuttavuuksien ja odotettujen suosikkien parissa. Lauantai-illoissa nauruhermoja kutkuttelevat uutta viikonloppuviihdettä tarjoava Thank God, sä tulit! -ohjelma sekä Stadi vs. Landen uusi kausi. Canneseries-festivaalin pääsarjassa kisannut psykologinen trilleri L/over – ikuisesti minun alkaa vihdoin tammikuussa. Lisäksi seurataan myös Sara Soulién tähdittämää irlantilais-australialaista sarjaa Mix Tape sekä maailmalla hypeä kerännyttä The Hunting Wivesia. Elokuvailtoihin valitaan koskettava Kesäkirja ja kovaksikeitetty toimintatrilleri Stand Your Ground. Penkkiurheilijat iloitsevat muun muassa MM-rallikauden startista, Mestarien liigan runkosarjan päätöskierroksista sekä tuhdista kiekkokattauksesta.
MTV:n kärkitärpit kokoaa yhteen pakettiin kuukauden kiinnostavimmat julkaisut sekä MTV Katsomosta että MTV:n kanavilta.
Joulukuun tärppeihin pääset vielä tästä.
KOTIMAISET OHJELMAT
Salatut elämät
pe 2.1. alkaen
MTV Katsomo ja MTV3
- Salatut elämät palaa joulutauolta!
- Vaikea käsittää, millainen pyörremyrsky Pihlajakadulle on iskenyt. Sen jäljiltä lähes kaikki ovat päätyneet aivan liian läheisiin tunnelmiin väärän ihmisen kanssa.Muutama aloittaa uuden uran. Yksi paljastaa vahingossa kaikkein synkimmät salaisuutensa tajumatta, että joku on ne jo oivaltanut. Joskus kannattaa lopettaa juonittelu, ennen kuin tapahtuu jotain peruuttamatonta. Entä kuka tuttu yllättää avaamalla Pihlajakadun oven ja esittelemällä uuden ihmisen? Ja mitä salaisuutta hän kantaakaan mukanaan?
- MTV Katsomo+ -tilauksella viikon jaksot ennakkoon pe 2.1. alkaen. Maksutta MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla Salkkarit jatkuu jälleen ma 5.1.
Huomenta Suomi
ke 7.1. alkaen
MTV Katsomo ja MTV3
- Aamun suosikkiohjelma Huomenta Suomi jatkaa pidempänä kuin koskaan! Arki-aamujen ohjelma-aika on nyt kaksi tuntia pidempi, joten mielenkiintoisia vieraita, arjen aiheita ja uutiskatsauksia on tiedossa aina puoleen päivään saakka. Luvassa on myös entistä enemmän tuttuja kasvoja, kun lähetystä tekee yhden juontajan sijaan kaksi.
Viiden jälkeen
ke 7.1. alkaen
MTV Katsomo ja MTV3
- Arjen alkuiltojen ajankohtaisohjelma palaa joulutauon jälkeen ohjelmistoon.
Asian ytimessä
ke 7.1. alkaen
MTV Katsomo
- MTV:n uutistoimituksen uudessa keskusteluohjelmassa syvennytään päivän ja viikon tärkeimpiin ja kiinnostavimpiin aiheisiin. MTV Katsomossa julkaistaan uusi jakso aina maanantaista torstaihin.
Asian ytimessä.doc
su 11.1. alkaen MTV Katsomo
ke 28.1. klo 21.30 alkaen MTV3
- Suositun Asian ytimessä.doc -sarjan kevätkauden ensimmäisessä dokumentissa, Elämmekö simulaatiossa?, astrofyysikko Sissi Enestam pohtii todellisuuden rajoja.
- Kevään aikana dokumenteissa nähdään muun muassa, millaista on työ kuolindoulana, tavataan huijausten uhriksi joutuneita sekä kerrotaan, millaista tuhoa kauhuvuokralaiset voivat pahimmillaan saada aikaan.
- MTV3-kanavalla dokumentteja nähdään keskiviikkoilloissa 28.1. klo 21.30 alkaen. MTV3-kanavalla nähdään aina tuorein MTV Katsomossa julkaistu Asian ytimessä.doc -jakso.
Rikospaikka
ke 21.1. klo 22.35 alkaen
MTV Katsomo, MTV3
- Rikospaikan 10. juhlavuosi alkaa! Heti kauden aluksi nähdään tuore Rikospaikka.doc, joka kertoo poliisin salaperäisestä erikoisjoukosta, valmiusyksikkö Karhusta. Osa dokumentista nähdään Rikospaikan avausjaksossa, ja kokonaisuudessaan se on katsottavissa MTV Katsomossa.
Thank God, sä tulit!
la 24.1. klo 19.30 alkaen
MTV Katsomo ja MTV3
- Thank God, sä tulit! tarjoaa lauantai-iltoihin sketsiviihdettä parhaimmillaan.
- Vierailevat tähtiesiintyjät heitetään sketseihin, joiden kulusta he eivät etukäteen tiedä mitään. Ohjelman vakionäyttelijät Elena Leeve, Minna Koskela, Sampo Sarkola, Joonas Kääriäinen, Anna-Sofia Tuominen ja Carlos Orjuela vievät sketsiä eteenpäin käsikirjoituksen avulla, joka pidetään visusti salassa vierailijoilta. Sketsit kuljettavat tähtivieraat mitä erilaisimpiin maailmoihin – esimerkiksi viikinkien kriisipalaveriin tai comebackia tekevän ysäribändin lehdistötilaisuuteen. Yhteistä kaikille kohtauksille on vain yksi asia: ne alkavat aina repliikillä "Thank God, sä tulit!".
- Improvisaatiotehtäviä tuomaroi legendaarinen Kari Ketonen ja ohjelmaa luotsaa säteilevä Jenni Poikelus.
Stadi vs. Lande
la 24.1. klo 21 alkaen
MTV Katsomo ja MTV3
- Visailuohjelman uudella kaudella landen ja stadin joukkueet eri puolilta Suomea kisaavat taas tietämyksellään. On siis aika laittaa kaikki tieto ja tunne peliin, sillä panoksena on sekä oma maine että kotiseudun kunnia.
- Suosikkiohjelman uusi kausi tuo tullessaan monia kiinnostavia erikoisjaksoja ja kisaamassa nähdään myös joukko julkisuudesta tunnettuja stadilaisia ja landeja.
- Tahtipuikkoa kisassa heiluttavat tuttuun tapaan landen puolia pitävä Joonas Nordman ja stadilaisia kannustava Jaakko Saariluoma.
L/over – ikuisesti minun
su 25.1. klo 21 alkaen
MTV Katsomo ja MTV3
- Kun Roosa (Krista Kosonen) tapaa karismaattisen kirjailijan, Juhan (Jani Volanen), he rakastuvat päätä pahkaa ja vaikuttavat löytäneen toisistaan kaiken kaipaamansa – kunnes eräänä päivänä suhteeseen tulee ensimmäinen särö. Juhalla on salaisuuksia ja Roosalla yltiöpäistä optimistisuutta. Dramaattiset anteeksipyynnöt rauhoittavat aina hetkeksi tilannetta ja kestää kauan, ennen kuin Roosa tajuaa Juhan käytöksen olevan henkistä hyväksikäyttöä.
- Aleksi Salmenperän ohjaama psykologinen trilleri L/over – ikuisesti minun kilpaili keväällä kahdeksan parhaan draaman joukossa arvostetun Canneseries-festivaalin pääsarjassa.
- Sarjan käsikirjoitus on saanut inspiraation Nina Honkasen romaanista Pohjakosketus.
- MTV Katsomo+ -tilaajille julkaistaan ensimmäisellä viikolla kolme jaksoa, sen jälkeen yksi jakso viikossa. Maksutta sarjaa seurataan MTV Katsomossa tv:n tahtiin.
KANSAINVÄLISET OHJELMAT
Suurmestari UK: Uuden vuoden erikoinen
to 1.1. klo 20
MTV Katsomo ja MTV3
- Palkintotehtävässä esitellään suurinta ylpeyden lähdettä. Lisäksi puetaan hanskoja, tehdään jotain, mitä kadutaan ja kuljetetaan vettä astiasta toiseen. Kilpailijoiden on piirrettävä mahdollisimman yksityiskohtainen kuva mallista, jonka voi nähdä vain välähdyksen ajan.
The Hunting Wives, kausi 1
to 1.1. alkaen MTV Katsomo+ -tilauksella
ti 6.1. alkaen MTV Katsomo ja MTV Ava
- Maailmalla hypeä keränneen sarjan pääosissa nähdään Malin Åkerman ja Brittany Snow.
- Sophie O'Neil muuttaa miehensä Grahamin kanssa teksasilaiseen pikkukaupunkiin ja kohtaa aivan uudenlaisen maailman, joka on täynnä juonittelua, aseita ja viettelyksiä. Grahamin työnantajan viehättävä ja salaperäinen vaimo Margo kiehtoo Sophieta, ja pian Sophie onkin kietoutunut valheiden ja pettämisen verkkoon.
- MTV Katsomo+ -tilaajille koko kausi julkaistaan kerralla heti vuoden ensimmäisenä päivänä. Sarja alkaa 6.1. maksutta MTV Katsomossa ja MTV Avalla.
Kohtalomme viinitarha, kausi 3
ma 5.1. klo 20.05 alkaen
MTV Katsomo ja MTV Ava
- Elämä Oakleyssa ei ole ennallaan osaomistajaksi itseään väittävän Williamin asetuttua taloksi. Louis ja Daisy yrittävät kuumeisesti päästä tunkeilijasta eroon. Hilary alkaa hiljalleen hyväksyä sokeutumisensa.
- Uusiseelantilaisen sarjan kolmas kausi julkaistaan kerralla MTV Katsomo+ -tilaajille. Maksutta MTV Katsomossa sarjaa seurataan tv:n tahdissa.
Mix Tape
ti 6.1. alkaen
MTV Katsomo
- Romanttisessa ja musiikkivetoisessa irlantilais-australialaisessa draamassa vuonna 1989 Sheffieldissä ihastunut, mutta erilleen ajautunut nuoripari kohtaa uudelleen vuosikymmenien jälkeen, kun toinen heistä on muuttanut Australiaan. Isossa roolissa mukana myös suomalainen Sara Soulié (Konflikti, Operaatio Valhalla). Päärooleissa nähdään Teresa Palmer ja Jim Sturgess.
- Neliosainen sarja julkaistaan kerralla MTV Katsomo+ -tilaajille. Maksutta MTV Katsomossa julkaistaan yksi jakso viikossa.
Hercule Poirot, kaudet 1–2
la 10.1. klo 19.10 alkaen
MTV Katsomo ja MTV Ava
- Legendaarinen David Suchetin tähdittämä brittiklassikko nähdään alusta asti MTV Katsomossa ja MTV Avalla.
- Koko kausi julkaistaan kerralla MTV Katsomo+ -tilaajille. Maksutta sarjaa seurataan MTV Avan tahtiin.
- Sarjan toinen kausi jatkuu heti ensimmäisen perään su 25.1. alkaen. Myös toisen kauden jaksot saapuvat kerralla MTV Katsomo+ -tilaajien katsottavaksi.
Elämää Philadelphiassa, kausi 17
su 11.1. klo 20 alkaen
MTV Katsomo ja MTV Sub
- Amerikkalainen komediasarja jatkuu jo 17. kauden jaksoin. Mukana sekoilussa on myös Danny DeVito.
- Sarjaa seurataan maksutta MTV Katsomossa MTV Subin tahtiin.
Brilliant Minds, kausi 2
ma 19.1. alkaen
MTV Katsomo+ -tilauksella
- Dr. Wolf tiimeineen kohtaa jälleen potilaita, joiden aivojen arvoitukset haastavat lääketieteen rajat. Kauden avausjaksossa tiimi auttaa omituisista oireista kärsivää MMA-ottelijaa. Pierce pohtii, olisiko hänen uransa jatkossa muualla kuin Bronx Generalissa.
- Koko kausi julkaistaan kerralla.
Trigger Point, kausi 3
to 29.1. alkaen
MTV Katsomo+ -tilauksella
Myös MTV:n maksukanavilla
- Tähtituottaja Jed Mercurion (Bloodlands, Line of Duty) toimintadraama kahdesta pommiteknikosta Lana Washingtonista ja Joel Nutkinsista.
- Kolmannella kaudella Lana Washington pommiryhmänsä kera kutsutaan tutkimaan hylättyä taksia. Pian tilanne kehittyy ja lukemattomat ihmiset ovat vaarassa. Syyllisen etsintä muuttuu yhä monimutkaisemmaksi, ja lopulta paljastuva totuus osoittautuu pelottavammaksi kuin Lana olisi voinut koskaan kuvitella.
- Koko kausi julkaistaan kerralla.
ELOKUVAT
Ismo – Maailman hauskin ulkopuolinen
pe 2.1. alkaen
Nyt maksutta MTV Katsomo ja MTV3
- Dokumenttielokuva stand-up-koomikko Ismo Leikolasta nyt tv-ensi-illassa!
- Ismo Leikola on onnistunut kääntämään ulkopuolisuuden tunteensa voimavaraksi ja nousemaan komediamaailman huipulle. Menestys on kuitenkin vaatinut veronsa. Dokumentissa ääneen pääsevät myös Leikolan lähipiiri ja kollegat.
In The Land of Saints & Sinners
pe 9.1. alkaen
MTV Katsomo ja MTV Sub
- Ikääntynyt palkkatappaja Finbar Murphy (Liam Neeson) päättää vetäytyä rikoksen tieltä, mutta hoitaa vielä yhden henkilökohtaisen keikan, joka asettaa hänet vastatusten seudulla piileksivän IRA:n terrorisolun kanssa. Solun tulinen naisjohtaja ei anna periksi ennen kuin hänen veljensä surmaaja saadaan kiinni. Irlanti 2023.
Confessions of a Parent Killer
to 15.1. alkaen
MTV Katsomo
- Hyytävässä dokumentissa kuullaan vanhempansa murhanneen ja ruumiiden kanssa yli neljä vuotta eläneen Virginia McCulloughin ääni ja tarina.
- Britanniaa järkytti vuonna 2024 essexiläisessä kylässä tapahtunut perhemurha. 32-vuotias McCullough tappoi suunnitelmallisesti omat vanhempansa, jäi asumaan kotiinsa ruumiiden kanssa ja valehteli systemaattisesti muille perheenjäsenille ja viranomaisille vuosien ajan esittääkseen, että vanhemmat elivät yhä.
Stand Your Ground
pe 23.1. alkaen
MTV Katsomo+ -tilauksella
Myös MTV:n maksukanavilla
- Kovaksikeitetyn toimintatrillerin pääosissa nähdään Daniel Stisen (Last Man Down) ja Peter Stormare (Fargo, Pako).
- Entinen erikoisjoukkojen sotilas Jack Johnson aloittaa uuden elämän raskaana olevan vaimonsa Morganin kanssa, mutta kun paikallinen rikollisjengi tunkeutuu heidän kotiinsa ja Morgan murhataan, Jack joutuu vankilaan. Vapauduttuaan hänellä on enää yksi päämäärä: kostaa vaimonsa kuolema. Yhdysvallat 2025.
Kesäkirja
la 31.1. alkaen
MTV Katsomo+ -tilauksella
Myös MTV:n maksukanavilla
- Tove Janssonin rakastettuun klassikkoon perustuva elokuva kuvaa Sophian kesää isoäitinsä kanssa pienellä saarella Suomenlahdella. Suomessa kuvattua elokuvaa tähdittää Glenn Close. Yhdysvallat/Suomi 2024.
URHEILU
Liiga
MTV Katsomo+ Urheilu -tilauksella
Hockey Night Perjantai MTV3-kanavalla
Myös MTV:n maksukanavilla
- Ainutlaatuisen kiinnostava jääkiekkovuosi starttaa MTV:llä väkevästi heti 3. tammikuuta. Tuolloin luvassa on jykevä seitsemän pelin kierros ja kaukalossa mm. Ilves–TPS ja HIFK–JYP.
- Kaikkiaan Liigassa isketään pöytään peräti 81 huippuottelua tammikuun aikana. Vuoden ensimmäinen Hockey Night Perjantai on luvassa 9.1. – ja huippupeliä on luvassa, kun HIFK saa vieraakseen Ilveksen.
- Kaikki kauden ottelut ovat katsottavissa suorina lähetyksinä MTV Katsomosta.
Tammikuun studiolliset ottelulähetykset:
Pe 9.1. klo 19.00 Hockey Night Perjantai: HIFK–Ilves (myös MTV3)
La 10.1. klo 16.30 Hockey Night Lauantai: Ässät–Tappara
Pe 16.1. klo 19.00 Hockey Night Perjantai: Kärpät–Lukko (myös MTV3)
La 17.1. klo 16.30 Hockey Night Lauantai: KooKoo–Pelicans
Pe 23.1. klo 19.00 Hockey Night Perjantai: TPS–Pelicans (myös MTV3)
La 24.1. klo 16.30 Hockey Night Lauantai: Jukurit–Ilves
Pe 30.1. klo 19.00 Hockey Night Perjantai: Lukko–HIFK (myös MTV3)
Mestis
MTV Katsomo+ Urheilu -tilauksella ja MTV Subilla
Myös MTV:n maksukanavilla
- Taistelu Mestiksen kärkisijoista kiihtyy ja panokset ovat suuremmat kuin koskaan: Mestiksen hallitsevan mestarin Jokereiden lisäksi kuluvan kauden mestarille aukeaa mahdollisuus hakea Liiga-paikkaa tulevalle kaudelle. Jokereiden mahdollisesti uusiessa mestaruutensa, paikka aukeaa toiselle finalistille. Kaikkineen Mestiksessä pelataan tammikuussa 55 ottelua, jotka kaikki nähdään MTV Katsomossa.
- Kuukauden otteluna MTV Subilla nähdään tiistaina 13.1. erittäin kiinnostava JoKP–Hermes. Joensuulainen kotijoukkue ei ole peitellyt tavoitettaan pelata Liigassa jo ensi kaudella. JoKP keikkuukin mukavasti Mestiksen kärkisijoilla ja on tiukasti mukana runkosarjan voittotaistelussa.
Poimintoja tammikuun otteluista:
Pe 2.1. klo 18.20 IPK–Jokerit ja Ketterä–JoKP
La 10.1. klo 16.50 Jokerit–TUTO
Ti 13.1. klo 18.15 JoKP–Hermes (myös MTV Sub)
Ke 28.1. klo 18.20 Jokerit–JoKP
NHL
MTV Katsomo+ -tilauksella ja MTV Subilla
Myös MTV:n maksukanavilla
- NHL:ssä tammikuu on kiireistä aikaa ja voittojen merkitys korostuu entisestään. Joukkueet pelavaat alkukaudesta runkosarjapelejä poikkeuksellisen tiiviissä aikataulussa, sillä helmikuussa NHL siirtyy olympiatauolle.
- MTV Subilla ja MTV Katsomossa nähdään tammikuun jokaisena viikonloppuna huippuunsa viritetty NHL-ottelu, joissa seurataan myös suomalaistähtien otteita.
Tammikuun ottelulähetykset:
Su 4.1. klo 21 Dallas Stars–Montreal Canadiens
La 10.1. klo 20 Boston Bruins–New York Rangers
Su 18.1. klo 21 Dallas Stars–Tampa Bay Lightnings
Su 25.1. klo 21 Toronto Maple Leafs–Colorado Avalanche
La 31.1. klo 20 Detroit Red Wings–Colorado Avalanche
SHL
MTV Katsomo+ Urheilu -tilauksella
Myös MTV:n maksukanavilla
- Ruotsin pääsarjassa jatketaan kiivaalla tahdilla läpi tammikuun. MTV Katsomossa jännitetään suorana lähetyksenä kymmenkunta ottelua, joista neljä suomeksi selostettuna.
Tammikuun suomenkieliset SHL-lähetykset:
To 8.1. klo 19.55 Malmö–Brynäs
To 15.1. klo 19.55 Luulaja–Örebro
To 22.1. klo 19.55 Brynäs–Djurgården
To 29.1. klo 19.55 Luulaja–Malmö
Sveitsin liiga
MTV Katsomo+ Urheilu -tilauksella
Myös MTV:n maksukanavilla
- Sveitsin liigasta nähdään tammikuussa kaikkiaan kahdeksan suoraa ottelulähetystä. Näistä kuusi selostetaan suomeksi ja kaksi välitetään englanninkielisen selostuksen kera.
Tammikuun suomenkieliset Sveitsin liigan lähetykset:
Pe 2.1. klo 20.40 Biel–Lugano
Ma 5.1. klo 20.40 Lausanne–Geneve
Ke 14.1. klo 20.40 Ajoie–Langnau
Pe 16.1. klo 20.40 Kloten–Lausanne
Ke 21.1. klo 20.40 EV Zug–Lugano
Pe 23.1. klo 20.40 Lausanne–Biel
JALKAPALLO
Mestarien liiga
MTV Katsomo+ Urheilu -tilauksella
Myös MTV:n maksukanavilla
- Mestarien liigassa pelataan liigavaiheen kaksi viimeistä ottelukierrosta ja panokset ovat huipussaan. Mitkä kahdeksan joukkuetta jatkavat suoraan neljännesvälieriin ja mitkä joukkueet lunastavat paikkansa helmikuun pudotuspelien ensimmäiselle kierrokselle?
- 20.–21.1. kierroksella nähdään arktinen kamppailu isoista pisteistä, kun Manchester City lentää Mestarien liigan kaikkien aikojen pohjoisimmalle paikkakunnalle, Bodöhön. Cityn tähdillä riittänee totuttelemista paitsi tekonurmialustaan, mutta myös pakkaslukemiin. Ilta näyttääkin, miten Cityn norjalaistähden paluu kotikonnuille sujuu. Lisäksi tolppien väliin kuntoutunut Lukas Hradecky johdattaa Monacon pyhätöistä upeimmalle, kun Kylian Mbappé, Jude Bellingham ja Vinicius Jr odottavat monacolaisia Santiago Bernabeulla.
- Liigavaihe huipentuu todelliseen jännäriin keskiviikkona 28.1., kun kaikki joukkueet pelaavat viimeisen ottelunsa samalla kellonlyömällä klo 22 alkaen. Yhteensä 18 ottelun illan aikana sijoitukset liigataulukossa vaihtuvat tiuhaan, kun jokainen maali on merkittävä sijoitusten kannalta.
- MTV:n studiossa Peetu Pasanen johtaa keskustelua vierellään Mika Väyrynen, Jari Litmanen ja Mehmet Hetemaj.
- Kaikki ottelut ovat katsottavissa MTV Katsomosta.
La Liga
MTV Katsomo+ Urheilu -tilauksella
Myös MTV:n maksukanavilla
- La Liga palaa lyhyeltä joulutauolta heti tammikuun ensimmäisenä viikonloppuna. Kiintoisaa seurattavaa tarjoilee vahvan syksyn pelanneiden Villarrealin ja Real Betisin kohtaaminen (ottelupäivä 20) sekä Villarrealin kuukauden huipennus Santiago Bernabeulla Real Madridin vieraana (ottelupäivä 21). Pysyvätkö keramiikkakaupungin ylpeys Villarreal ja Andalusianin herruuden joulukuussa ryöstänyt Real Betis jättiläisten Barcelonan, Real Madridin ja Atletico Madridin kintereillä pokaalijahdissa?
- MTV Katsomossa nähdään pääsääntöisesti kauden kaikki ottelut, joista kiinnostavimmat jokaiselta kierrokselta suomeksi selostettuna.
Serie A
MTV Katsomo+ Urheilu -tilauksella
Myös MTV:n maksukanavilla
- Italian Scudetto-jahti on edennyt kohti puoliväliä huipputasaisena. Neljä joukkuetta, Napoli, Inter, Milan ja Roma, ovat pysytelleet parin pisteen sisällä loppuvuotta kohti tultaessa. Tammikuulta kannattaa ottaa ylös mestaruustaistelun kannalta herkulliset kohtaamiset: 11.01. Inter–Napoli, 25.01. Juventus–Napoli ja Roma–Milan. Erottaako pelirytmiltään vaativa tammikuu tulevan mestarin kilpailijoistaan vai jatkuuko kevät Italiassa yhtä tasaisena?
- MTV Katsomossa nähdään pääsääntöisesti kauden kaikki ottelut, joista kiinnostavimmat jokaiselta kierrokselta suomeksi selostettuna.
MOOTTORIURHEILU
MM-ralli
22.1. alkaen
MTV Katsomo+ Urheilu -tilauksella
- Rallin MM-sarjan uusi kausi alkaa! Kauden ensimmäinen ralli ajetaan tuttuun tapaan Monte Carlossa 22.-25.1. Petolliset vuoristotiet ovat joka vuosi tarjonneet tapahtumia ja kiinnostavan rallin. Viime vuonna Monte Carlon voitti lopulta yhdeksänteen mestaruuteen ajanut Sebastian Ogier.
- Suomalaistähtiä ei MM-rallista tälläkään kaudella puutu. Sami Pajari ajaa toisen täyden kautensa Toyotalla tavoitellen palkintosijoja ja voittoja. Esapekka Lappi tekee paluun MM-rallin pariin Hyundain kuljettajana. Lappi nähdään osa-aikaisena kuljettajana ja avaa kautensa helmikuussa.
- Kaikki erikoiskokeet nähdään suorana MTV Katsomossa ja MTV Max -kanavalla. MTV:n koko ralliohjelmisto ja tekijätiimi julkaistaan lähempänä kauden alkua.
MUU URHEILU
ATP-tennis
MTV Katsomo+ Urheilu -tilauksella
Myös MTV:n maksukanavilla
- Uusi ATP-kausi alkaa tenniksessä! Harri Heliövaara päätti kautensa hienosti Henry Pattenin kanssa ensin Pariisin Masters-turnauksen voittoon ja heti perään kaksikko voitti ylivoimaiseen tapaan kauden päätösturnaus ATP Tour Finalsin. Heliövaara starttaa nelinpelikauden ATP-rankingin sijalta 2.
- MTV Katsomossa nähdään ATP-kiertueen kaksinpelejä suorana. Lisäksi seurataan mahdollisuuksien mukaan suomalaisten otteita myös nelinpeleissä.
Tammikuun turnaukset:
5.-11.1.2026 ATP 250: Brisbane
5.-11.1.2026 ATP 250: Hong Kong
12.-17.1.2026 ATP 250: Adelaide
12.-17.1.2026 ATP 250: Auckland
Ravit
MTV Katsomo+ Urheilu -tilauksella
Myös MTV:n maksukanavilla
- Raveja seurataan vuoden ympäri ja lähes päivittäin. Lähetykset ovat katsottavissa MTV Katsomosta sekä muusta urheilutarjonnasta riippuen myös MTV:n maksukanavilla.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme