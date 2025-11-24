Näyttäviä jenkkiautoja ja vintage-tunnelmaa viikonloppuna Paviljongissa
Big Wheels – The Winter Show harrasteautotapahtuma sekä retro- ja vintage-kulttuurin Winter Vintage -messut järjestetään 12.-13.12.2025 Paviljongissa, Jyväskylässä. Tapahtumakokonaisuus tuo Paviljonkiin tasokkaan kattauksen näyttelyajoneuvoja, vintage-aarteita sekä oheisohjelmaa.
Big Wheels – The Winter Show’ssa on nähtävillä noin 70 huolella valittua harrasteajoneuvoa. Pääpaino on vanhoissa amerikkalaisissa autoissa - mukana on klassikkoja, muskeliautoja, rodeja ja kustomeita.
Autonäyttelyn lisäksi mukana on hot rod- ja kustom-taidetta sekä alan kauppiaita, kerhoja ja käsityöläisiä. Samaan aikaan järjestettävillä Winter Vintage -messuilla on tarjontaa retro- ja vintagekulttuurin ystäville, muun muassa vaatteita, asusteita, leikkikaluja ja sisustustavaraa. Ohjelmalavalla nähdään molempina päivinä Pin-up Petrolsien show sekä Rebel Boots ry:n tanssinäytöksiä ja lauantaina Pin-Up Sisko 2025 -kilpailun finaali.
Tunnelmaa täydentää elävä musiikki. Perjantaina Paviljongin tapahtumatila Eventissä esiintyvät The Swamp Shakers ja The Primer Kings. Lauantaina päiväohjelmassa kuullaan The Swamp Shakersin lisäksi jyväskyläläistä The Hikersia.
Tapahtumakokonaisuus järjestetään nyt toista kertaa Big Wheels Eventsin ja Jyväskylän Messujen yhteistyönä. Mukana suunnittelussa ja toteutuksessa on laaja joukko aktiivisia moottoriharrastajia, mikä näkyy tapahtuman sisällössä ja tunnelmassa. Ensimmäinen tapahtuma, joka järjestettiin joulukuussa 2024, sai kiitosta erityisesti elämyksellisestä miljööstä ja korkeatasoisesta näyttelytarjonnasta.
”Tätä tapahtumaa tehdään harrastajalta harrastajalle. Haluamme rakentaa ympäristön ja fiiliksen, jonne itsekin haluaisimme tulla katsojiksi. Viime vuoden lämmin vastaanotto on kannustanut meitä panostamaan kokonaisuuteen vieläkin enemmän,” kertoo Big Wheels Eventsin tapahtumatuottaja Heikki Skyttä.
”Tulossa on jälleen vähintään yhtä korkeatasoisen näyttelyn kuin viime vuonna. Upeita autoja ja esillepanoja kannattaa tulla ihastelemaan, vaikka ei itse olisi aktiivinen moottoriharrastaja. Tapahtumassa riittää nähtävää ja koettavaa koko perheelle,” sanoo Jyväskylän Messujen myyntijohtaja Kimmo Kemppainen.
Big Wheels – The Winter Show ja Winter Vintage-messut ovat avoinna perjantaina 12.12.2025 klo 16-22 ja lauantaina 13.12.2025 klo 10-18.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Heikki SkyttäTapahtumatuottajaBig Wheels EventsPuh:040 563 1433heikki.skytta@bigwheels.fi
Kimmo KemppainenMyyntijohtajaJyväskylän Messut OyPuh:050 436 6571kimmo.kemppainen@paviljonki.fi
Kuvat
Linkit
Lisätietoa tapahtumasta
Big Wheels - The Winter Show -tapahtumakokonaisuus on Jyväskylän Messut Oy:n ja Big Wheels Eventsin yhteistyön tulosta. Big Wheels Events on järjestänyt Big Wheels - The Summer Meet -tapahtumaa Pieksämäellä jo yli 20 vuoden ajan. Nyt toista kertaa järjestettävä talviversio tuo Paviljonkiin näyttävän valikoiman harrasteajoneuvoja.
Lisätietoa julkaisijasta
Jyväskylän Messut Oy vastaa messu- ja tapahtumakeskus Paviljongin toiminnasta kokonaisuudessaan. Järjestämme suosittuja ammatti- ja kuluttajamessuja sekä muita arvostettuja tapahtumia Paviljongissa Jyväskylässä ja muualla Suomessa. Vuokraamme Paviljongin muunneltavia tiloja ja tuotamme tapahtumapalveluja muille tapahtumajärjestäjille.
Messu- ja tapahtumakeskus Paviljonki on todellinen kohtaamispaikka ja yksi Suomen suurimmista tapahtumakeskuksista, jossa järjestetään satoja tapahtumia ja vierailee noin 300 000 asiakasta vuosittain.
