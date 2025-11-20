Tieteellisten seurain valtuuskunnan puheenjohtajana jatkaa Petri Karonen

Tieteellisten seurain valtuuskunta

Professori Petri Karonen valittiin Tieteellisten seurain valtuuskunnan (TSV) hallituksen puheenjohtajaksi vuodelle 2026. Varapuheenjohtajaksi valittiin professori Tiina Kinnunen. Valinnat tehtiin TSV:n uuden hallituksen järjestäytymiskokouksessa tiistaina 9. joulukuuta 2025 Tieteiden talolla Helsingissä.

TSV:n uusi hallitus piti järjestäytymiskokouksensa 9.12.2025 ja valitsi puheenjohtajaksi professori Petri Karosen kolmannelle kaudelleen. Karonen toimii professorina Jyväskylän yliopistossa ja valittiin TSV:n hallitukseen Suomen historiallisen seuran edustajana. 

− TSV, ja sen yli 300 jäsenseuraa, on ollut jo yli 125 vuotta tieteellisesti ja yhteiskunnallisesti vaikuttava toimija, joka uudistuu vaikeina aikoina ja uudistaa monialaisesti tiedekenttää ja kansalaisyhteiskuntaa. On suuri kunnia toimia TSV:n hallituksen puheenjohtajana, Petri Karonen toteaa.  

Varapuheenjohtajaksi valittiin professori Tiina Kinnunen Oulun yliopistosta, joka valittiin hallitukseen Suomalaisen tiedeakatemian edustajana. Puheenjohtajuuskausi kestää vuoden. 

Järjestäytymiskokouksessa työvaliokunnan jäseniksi valittiin professori Outi Fingerroos, dosentti Liisa Kulmala ja professori Kimmo Kaski, jotka jatkavat edelliseltä kaudelta.  

Hallituksella on keskeinen rooli TSV:n toiminnan kehittämisessä. Se vastaa TSV:n toiminta- ja taloussuunnitelman laatimisesta ja toteuttamisesta. Vuosikokouksessa ja hallituksessa päätettäviä asioita valmistellaan työvaliokunnassa ja avustusjaostossa. 

TSV:n hallituksessa on 15 jäsentä, joiden toimikausi on kolme vuotta. Vuosittain vuosikokouksessa valitaan viisi uutta jäsentä erovuoroisten tilalle. 

*** 

Tieteellisten seurain valtuuskunta (TSV) on merkittävä tiedepoliittinen toimija, joka edistää tiedeyhteisön elinvoimaisuutta ja monimuotoisuutta yhteiskunnan hyväksi. TSV tuottaa kaikille avoimia tiedetapahtumia, julkaisee Tieteessä tapahtuu -lehteä ja koordinoi keskeisiä tieteen tekemisen käytäntöjä. Lisäksi TSV jakaa edelleen opetus- ja kulttuuriministeriön osoittamia erityisavustuksia muun muassa tieteellisten seurojen julkaisutoimintaan ja kansainväliseen toimintaan. TSV:hen kuuluu jäsenenä lähes 300 tieteellistä seuraa ja neljä tiedeakatemiaa. TSV on tehnyt työtä tieteen puolesta jo vuodesta 1899 lähtien.

