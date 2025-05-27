BDO Suomen uudeksi toimitusjohtajaksi Minna Ainasvuori
Ennätysvauhtia kasvava BDO kiihdyttää kasvua tilintarkastuksessa ja neuvonantopalveluissa. BDO Suomen toimitusjohtajaksi on nimitetty tilintarkastusliiketoiminnan johtaja Minna Ainasvuori. Aiempi toimitusjohtaja Taneli Mustonen on valittu Managing Partner -rooliin ja hallituksen puheenjohtajaksi. Suomen BDO:n liikevaihto kasvoi päättyneellä tilikaudella ennätysmäiset 13,1 %.
BDO:n uutena toimitusjohtajana aloittaa 10. joulukuuta HT, JHT, KRT, partner Minna Ainasvuori. Hän on vuodesta 2015 lähtien johtanut ja kasvattanut tilintarkastuksen liiketoimintaa, joka tällä hetkellä kattaa noin 60 % Suomen BDO:n liikevaihdosta. Monipuolisen uran erityisesti julkisen sektorin asiakkaiden tilintarkastuksessa tehnyt Ainasvuori on vaikuttanut viime vuodet myös BDO:n johtoryhmässä ja hallituksessa.
”Otan ilolla vastaan uuden ammatillisen haasteen ja lähden edistämään syksyn aikana valmistelemaamme uutta strategiaa sekä vahvaa kasvua”, toimitusjohtaja Minna Ainasvuori kertoo. ”Yhdessä vahvistetun johtoryhmän ja osaavien asiantuntijoidemme kanssa haemme BDO Suomelle kannattavaa kasvua mm. neuvonantopalveluista, joihin olemme investoineet paljon viime vuosina, sekä entistä tiiviimmästä pohjoismaisesta yhteistyöstä.”
BDO:n uusi Managing Partner Taneli Mustonen pääsee tukemaan seuraajaansa hallituksen puheenjohtajan roolista käsin. ”Minna Ainasvuoren näytöt sekä johtajana että asiakkaidemme ympäri Suomea arvostamana huippuasiantuntijana ovat kiistattomat. Hänen johdollaan tilintarkastuspalvelujen liiketoimintaa on kasvatettu kannattavasti jopa 80 % viime strategiakauden aikana. Minnan tuomat tuoreet näkökulmat ovat tervetulleita yhtiön kasvun tueksi”.
Vahva kasvu ja laadun kehittäminen strategian ytimessä
BDO:n strategia rakentuu kannattavan kasvun, vahvan laadun ja tasapainoisen liiketoiminnan ympärille. Tilintarkastuksen liiketoiminnan osuus yhtiön kokonaisliikevaihdosta on noin 60 %. Yhtiön strategisena tavoitteena on vahvistaa neuvonantopalvelujen sekä taloushallinnon ulkoistuspalveluiden osuutta yhtiön kokonaisliikevaihdosta lähelle viittäkymmentä prosenttia samalla, kun kaikkiin liiketoiminta-alueisiin haetaan kannattavaa kasvua.
BDO Suomen liikevaihto kasvoi ennätysmäiset 13,1 %
BDO Suomen liikevaihto oli 48,5 miljoonaa euroa 31.8.2025 päättyneellä tilikaudella. Edelliseen tilikauteen verrattuna liikevaihto kasvoi 13,1 %, mikä edustaa yhtiölle poikkeuksellisen vahvaa orgaanista kasvua.
BDO:n globaalin verkoston yhteenlaskettu liikevaihto kasvoi 30.9.2025 päättyneellä tilikaudella 10 miljardiin euroon kasvaen edelliseen tilikauteen verrattuna 2 %. Suomen BDO julkaisee tällä viikolla tarkemman tiedotteen päättyneen tilikauden talousluvuista Suomessa ja globaalisti.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Minna AinasvuoriToimitusjohtaja, PartnerBDO OyPuh:+358 40 719 5597minna.ainasvuori@bdo.fi
Taneli MustonenHallituksen puheenjohtaja, Managing PartnerBDO OyPuh:044 033 3263taneli.mustonen@bdo.fi
Kuvat
Linkit
Tietoja julkaisijasta
BDO on yksi maailman johtavista tilintarkastus- ja asiantuntijaorganisaatioista. Tarjoamme laadukkaita tilintarkastus-, vero-, laki- ja neuvontapalveluja kaiken kokoisille yrityksille, julkissektorille ja muille yhteisöille. Palvelemme asiakkaitamme 166 maassa 119 000 asiantuntijamme voimin, Suomessa meitä on noin 400.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta BDO Oy
Ensimmäisissä kestävyysraporteissa onnistumisia ja puutteita - BDO analysoi 88 CSRD-raporttia Suomen suurimmilta pörssiyhtiöiltä27.5.2025 14:31:31 EEST | Tiedote
Suuret, listatut yritykset ovat julkaisseet kestävyysraporttinsa ensimmäistä kertaa CSRD:n (Corporate Sustainability Reporting Directive) mukaisesti. BDO:n analyysin perusteella perusasiat uudenlaisesta kestävyysraportoinnista hallitaan jo hyvin, mutta monella saralla tarvitaan syvällisempää otetta, laadukkaampaa dataa ja vahvempi johdon sitoutuminen.
Pohjoismainen yrityskauppamarkkina ehti virkistyä Ruotsin johdolla16.5.2025 11:59:06 EEST | Tiedote
BDO:n yrityskauppakatsauksen mukaan yrityskauppojen määrä kääntyi kasvuun Pohjoismaissa vuoden 2025 ensimmäisellä neljänneksellä, vaikka maiden välillä oli suuria eroja mm. kauppojen volyymissa ja arvostuskertoimissa. Vaikka Suomessakin aktivoiduttiin yrityskaupoissa, vain täällä arvostustasot jatkoivat laskuaan. BDO painottaa, että Pohjoismaat ovat tärkeitä toisilleen toimivan yrityskauppamarkkinan kannalta, mikä saattaa korostua epävarmoina aikoina.
Uusia osakkaita BDO Oy:lle13.3.2025 11:01:49 EET | Tiedote
KHT, KRT, Director Joonas Selenius, BDO Digitalin Director Ville Storm ja KHT, KRT, Senior Manager Harri Suominen on kutsuttu BDO Oy:n osakkaiksi 1.3.2025 alkaen.
BDO:n taloustiedot 2024: Kasvumme jatkui Suomessa ja kansainvälisesti18.12.2024 13:00:51 EET | Tiedote
Suomen BDO:n liikevaihto oli 42,9 miljoonaa euroa 31.8.2024 päättyneellä tilikaudella, kasvaen 9,2 prosenttia edelliseen tilikauteen verrattuna. Kansainvälisen BDO-verkostomme yhteenlaskettu liikevaihto kasvoi 13,9 miljardiin euroon.
Uusia osakkaita BDO Oy:lle6.3.2024 12:53:08 EET | Tiedote
KHT, JHT, aluejohtaja Minna Havia-Niemi, Senior Legal Counsel Heikki Mustonen, hanketarkastuspalveluiden johtaja Piia-Tuulia Rauhala, Head of IFRS and Sustainability Reporting Vesa Vuorinen ja henkilöstöjohtaja Heidi Pietilä on kutsuttu BDO Oy:n osakkaiksi 1.3.2024 alkaen.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme