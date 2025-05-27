BDO Suomen uudeksi toimitusjohtajaksi Minna Ainasvuori

BDO:n uutena toimitusjohtajana aloittaa 10. joulukuuta HT, JHT, KRT, partner Minna Ainasvuori. Hän on vuodesta 2015 lähtien johtanut ja kasvattanut tilintarkastuksen liiketoimintaa, joka tällä hetkellä kattaa noin 60 % Suomen BDO:n liikevaihdosta. Monipuolisen uran erityisesti julkisen sektorin asiakkaiden tilintarkastuksessa tehnyt Ainasvuori on vaikuttanut viime vuodet myös BDO:n johtoryhmässä ja hallituksessa.

”Otan ilolla vastaan uuden ammatillisen haasteen ja lähden edistämään syksyn aikana valmistelemaamme uutta strategiaa sekä vahvaa kasvua”, toimitusjohtaja Minna Ainasvuori kertoo. ”Yhdessä vahvistetun johtoryhmän ja osaavien asiantuntijoidemme kanssa haemme BDO Suomelle kannattavaa kasvua mm. neuvonantopalveluista, joihin olemme investoineet paljon viime vuosina, sekä entistä tiiviimmästä pohjoismaisesta yhteistyöstä.”

BDO:n uusi Managing Partner Taneli Mustonen pääsee tukemaan seuraajaansa hallituksen puheenjohtajan roolista käsin. ”Minna Ainasvuoren näytöt sekä johtajana että asiakkaidemme ympäri Suomea arvostamana huippuasiantuntijana ovat kiistattomat. Hänen johdollaan tilintarkastuspalvelujen liiketoimintaa on kasvatettu kannattavasti jopa 80 % viime strategiakauden aikana. Minnan tuomat tuoreet näkökulmat ovat tervetulleita yhtiön kasvun tueksi”.

Vahva kasvu ja laadun kehittäminen strategian ytimessä

BDO:n strategia rakentuu kannattavan kasvun, vahvan laadun ja tasapainoisen liiketoiminnan ympärille. Tilintarkastuksen liiketoiminnan osuus yhtiön kokonaisliikevaihdosta on noin 60 %. Yhtiön strategisena tavoitteena on vahvistaa neuvonantopalvelujen sekä taloushallinnon ulkoistuspalveluiden osuutta yhtiön kokonaisliikevaihdosta lähelle viittäkymmentä prosenttia samalla, kun kaikkiin liiketoiminta-alueisiin haetaan kannattavaa kasvua.

BDO Suomen liikevaihto kasvoi ennätysmäiset 13,1 %

BDO Suomen liikevaihto oli 48,5 miljoonaa euroa 31.8.2025 päättyneellä tilikaudella. Edelliseen tilikauteen verrattuna liikevaihto kasvoi 13,1 %, mikä edustaa yhtiölle poikkeuksellisen vahvaa orgaanista kasvua.

BDO:n globaalin verkoston yhteenlaskettu liikevaihto kasvoi 30.9.2025 päättyneellä tilikaudella 10 miljardiin euroon kasvaen edelliseen tilikauteen verrattuna 2 %. Suomen BDO julkaisee tällä viikolla tarkemman tiedotteen päättyneen tilikauden talousluvuista Suomessa ja globaalisti.