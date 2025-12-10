Pohjanmaa vahvasti mukana ensi vuoden talousarviossa

Useat tieosuudet eri puolilla aluetta saavat nyt rahoitusta suunnitteluun, perusparannuksiin ja uuteen päällysteeseen. Seuraavat hankkeet ovat mukana budjetissa:

Taklaxintie 6750, perusparannus, Korsnäs 300 000 €

Kaupungin silta 663, suunnittelu, Kristiinankaupunki 150 000 €

Etelä Teerijärventie 7430, perusparannus, Kruunupyy 220 000 €

Vt 8 ja tie 7174 / Koivulahden risteys, suunnittelu, Mustasaari 200 000 €

Kunintie 17785, perusparannus, Mustasaari 180 000 €

Västersolfintien 17667, perusparannus, Mustasaari 200 000 €

– Niin äskettäin kuin viime viikolla Koivulahden risteyksessä sattui vakava liikenneonnettomuus. Tänään otettiin tärkeä askel kohti uuden ja turvallisemman risteyksen toteuttamista, ja siitä olen erittäin iloinen. Perinteisten infrastruktuuripanostusten lisäksi olen tyytyväinen siihen, että olemme onnistuneet löytämään rahoitusta useille järjestöille, jotka tukevat kaikkein haavoittuvimpia ihmisiä, kulttuurihankkeille sekä organisaatioille, jotka vahvistavat alkutuotantoa, sanoo Ingo.

Pohjanmaalle kohdistuvat panostukset ensi vuoden talousarviossa ulottuvat myös tieverkon ulkopuolelle. Budjetti osoittaa, että eduskunta jatkaa saariston toimintaedellytysten vahvistamista. Saaristoalueella rahoitusta saa Södra-Vallgrundin yhteisö, jolle myönnetään 30 000 € alueen kehittämiseen sen jälkeen, kun rajavartiolaitos poistuu Sundbådanin alueelta. Lisäksi Pidä Saaristo Siistinä ry saa vahvan kirjauksen palvelualuksen tulevasta rahoituksesta Pohjanlahden vesiä varten. Kansallisella tasolla ruotsalainen eduskuntaryhmä on myös varmistanut 50 000 € rahoituksen Understödsföreningen för svenskspråkig missbrukarvård rf:n (USM) toimintaan, jonka kotipaikka on Maalahdessa.

– Koko kokonaisuus on ilahduttava, mutta erityisesti Etelä-Vallgrundin ja USM:n rahoitus ilahduttaa minua. Tiesatsauksissa olemme tuoneet esiin hankkeita, jotka eivät yleensä mahdu ELY-keskuksen rahoituslistalle, vaikka tarve on selvä. Nostimme jo syyskuussa esille valtion vastuun saariston elinvoimaisuuden turvaamisessa, ja on erittäin myönteistä, että valtio nyt tulee mukaan Etelä-Vallgrundin alueen kehittämiseen.USM on puolestaan tehnyt, ja voi nyt rahoituksen ansiosta jatkaa erittäin tärkeää työtä ruotsinkielisten vankien hyväksi koko maassa, sanoo Ollikainen.

Kulttuurin ja perinteisten elinkeinojen merkitys Pohjanmaalla näkyy myös valiokunnan mietinnössä. Närpiön Teatteri saa 180 000 euroa katsomon ja äänentoistojärjestelmän parantamiseen, tärkeä panostus, joka turvaa toiminnan tulevaisuutta ja vahvistaa paikallista kulttuurielämää. Alkutuotannon osalta Svenska lantbrukssällskapens förbund (SLF) saa rahoitusta sekä ruotsinkieliseen maatalousneuvontaan, 50 000 euroa, että ruotsinkieliseen 4H-toimintaan, 30 000 euroa. Näiden avulla edistetään kestävää tuotantoa ja tarjotaan alueen nuorille mielekästä toimintaa ja tukea.

– Närpiön Teatterilla on tärkeä rooli paikallisessa kulttuurielämässä, ja infrastruktuurin parantaminen antaa mahdollisuuden kehittää toimintaa edelleen. Samalla SLF:n neuvonta ja 4H-toiminta ovat keskeisiä sekä maatalouden vahvistamisessa että nuorten mahdollisuuksien tukemisessa. Yhdessä nämä panostukset rakentavat elävää ja kestävää Pohjanmaata, sanoo Norrback.

Myös koulutus Pohjanmaalla saa osansa valtion budjetin kohdennetuista panostuksista. 180 000 € osoitetaan Yrkeshögskolan Novialle, ja rahoitus käytetään teknisen koulutuksen kehittämiseen. Työ toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Vamian ja Technobothnian kanssa.

– Tänäkin vuonna saa olla kiitollinen monipuolisista panostuksista koko vaalipiirin alueelle sekä hyvästä yhteistyöstä yli puoluerajojen. Esimerkiksi panostukset tekniseen koulutukseen Vaasassa palvelevat suoraan Suomelle elintärkeää vientiteollisuutta, sanoo Strand.





Muita RKP:lle tärkeitä valtakunnallisia panostuksia ovat muun muassa:

Artists at risk, 70 000 €

Kalatalouden keskusliitto, 70 000 €

Kuluttajaliitto ry, 50 000 €

Music Finland ry:lle viennin edistämiseen, 100 000 €

Suomen ammattikalastajat ry SAKL, 80 000 €

Pakolaisneuvonta ry:lle, 50 000 €

Rasmus ry:lle, 60 000 €

Rikosuhripäivystykselle (RIKU), 50 000 €

Regnbågsallians Svenskfinland rf:lle, 20 000 €

Suomen käyttäytymisanalyysin ja kognitiivisen käyttäytymisterapian yhdistys ry:lle,

50 000 €





Muita RKP:lle tärkeitä, yhdessä muiden puolueiden kanssa edistettyjä panostuksia ovat muun muassa: