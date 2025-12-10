Avaruusteknologiayritys ASRO valittu 3680 hakijan joukosta Naton innovaatio-ohjelmaan

Turku, 10. joulukuuta 2025 – Aboa Space Research Oy (ASRO) on valittu Naton vuoden 2026 Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic (DIANA) -innovaatio-ohjelmaan. Ohjelmaan valittiin yhteensä 150 yritystä 3680 hakemuksen joukosta.

Natoa kiinnostaa ASRO:n kehittämä kädessä pidettävä, tekoälyavusteinen fluoresenssimikroskooppi. Laite mahdollistaa näytteiden reaaliaikaisen analysoimisen laboratorioympäristön ulkopuolella ilman raskasta laitteistoa. Ratkaisu tukee erityisesti kenttäolosuhteita, joissa tarvitaan nopeaa tilannekuvaa esimerkiksi CBRN-riskien, haavainfektioiden tai säteilyaltistuksen arviointiin.

“Valinta Diana-ohjelmaan on vahva osoitus siitä, että alun perin avaruuteen kehittämämme mikroskooppiteknologia vastaa aidosti Naton tunnistamiin tarpeisiin. Se avaa meille reitin loppukäyttäjäyhteistyöhön ja testaukseen, mikä nopeuttaa teknologian käyttöönottoa myös avaruuden ulkopuolella”, kertoo ASRO:n liiketoimintajohtaja Kiira Tiensuu.

Mikroskoopin taustalla on pitkäjänteinen miniaturisointi- ja automaatiokehitys, jota ASRO on tehnyt avaruuskäyttöä varten yhteistyössä Euroopan avaruusjärjestön (ESA) kanssa. Seuraava kehitysaskel on laajentaa mikroskoopin käyttöä muihin haastaviin ympäristöihin: kenttälaboratorioihin, katastrofialueille, epidemiatilanteiden seurantaan sekä esimerkiksi ympäristötutkimukseen.

Diana-ohjelma avaa ASRO:lle ovia uuteen liiketoimintaympäristöön ja strategisiin kumppanuuksiin kaksikäyttöteknologioiden parissa.

“Meillä on vuosikymmenien kokemus laitteiden suunnittelusta ja valmistamisesta avaruuteen – nyt valjastamme saman teknologiaosaamisen myös puolustus- ja turvallisuussektorin vaativiin käyttötarpeisiin. Lisäksi teemme avaruustilannekuvaan liittyvää tuotekehitystä, joten ehkä jatkossa kaksikäyttötuotteita on tulossa lisää”, ennustaa ASRO:n toimitusjohtaja Jussi Lehti.

Diana tarjoaa ASRO:lle ainutlaatuisen yhdistelmän testausmahdollisuuksia, asiantuntijamentorointia ja operatiivista näkemystä teknologiakiihdytyskeskusten ja testauskeskusten verkoston kautta. Ohjelma avaa nopeita käyttöönotto- ja kaupallistamisväyliä Nato-maissa, tukien liittokunnan tehtävää turvata miljardin kansalaisen vapaus ja turvallisuus.

